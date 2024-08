I tagli per eliminare le punte secche e rinfrescare il look post-vacanze

C he sia per voglia di cambiamento o per necessità di eliminare le punte secche, al rientro delle vacanze spesso c'è il desiderio di un nuovo taglio. Pratiche e funzionali, le ispirazioni di tendenza per la stagione del rientro hanno spunti interessanti per tutti i gusti e tutti i tipi di capelli.

Se al rientro i capelli risultano un po' rovinati, tra punte secche e colore sbiadito, le soluzioni sono due: o tentare di recuperare la situazione con impacchi e trattamenti mirati, oppure puntare sul perfetto taglio post-vacanze. È quel look che, come una boccata d'aria fresca, porta buone nuove, ci fa sentire al meglio e pronte ad affrontare una nuova stagione, mentre sistema i capelli, dà loro una nuova forma e li prepara a un cambiamento magari più drastico. Tra le tendenze del momento ci sono diverse opzioni tra le quali puoi prendere ispirazione proprio per eliminare, metaforicamente e non, tutto ciò che c'è di secco nella chioma come nella vita e ricominciare con ritrovata self confidence.

Shaggy layers su capelli medi e lunghi

I tagli stratificati e spettinati ispirati allo shag sono ideali per aggiungere volume e movimento ai capelli. Funzionano bene sia su capelli medi che lunghi e sono la soluzione ideale per eliminare le punte conservando la lunghezza. Se non vuoi la frangia, dritta o a tendina, abbinali a ciuffi lunghi e sfilati.

Caschetto arrotondato

Protagonista assoluto dei trend, il caschetto morbido, con le punte sfumate per arrotondarsi verso il mento come una cornice è il taglio semplicemente perfetto per il post-vacanze. Corto ma non troppo andando dal mento alle clavicole, femminile, facile da gestire e attualissimo, ti farà riscoprire il tuo stile personale ed esalterà le tue caratteristiche: va tassativamente personalizzato tra lunghezza, riga, scalature e frangia.

Il taglio post-vacanze per dare definizione ai ricci naturali

I capelli ricci con tendenza al crespo sono secchi per definizione e dopo le vacanze, soprattutto al mare, potrebbero esserlo ancora di più. Per ritrovare la loro naturale definizione e il loro volume serve un taglio strategico, arrotondato dove serve per creare strati senza svuotare la massa. Il risultato è look rinfrescato senza sacrificare la bellezza dei riccioli.

Un corto asimmetrico con ciuffo

Che tu sia già una portatrice di corto oppure che tu abbia voglia di sperimentarlo, per il post-vacanze il taglio che ti consigliamo ha un'asimmetria morbida accompagnata da un ciuffo non troppo ampio e contorni sfilati. L'effetto è soft per addolcire il viso e lo styling sarà facilissimo.

Il bob corto spettinato

Un caschetto corto ma con texture è l'idea che mixa praticità a stile. Essenziale perché senza frangia né ciuffi, non supera il mento ed è perfetto per capelli fini che hanno bisogno di ritrovare corpo e volume, che siano lisci oppure mossi. Il taglio ideale per riscoprire e ri-amare il proprio colore naturale.

Sfilatura delicata

Se vuoi qualcosa che sia impercettibile ma che davvero elimini la parte secca dai tuoi capelli da sirena, prova questa scalatura micro solo sulle punte, in stile anni 2000. La chioma sarà più dinamica e anche il colore ne guadagnerà risultando più luminoso, soprattutto se si ha un balayage. Se temi le radici piatte, aggiungi una frangia a tendina.

Bixie anni '90 con frangia

Corto ma non troppo, a metà tra un pixie e un bob, è un taglio corto che lascia però possibilità di crescita, ideale tra l'altro anche come taglio di transizione tra un look e l'altro, proprio come la fase post-vacanze, che dall'estate ci traghetta verso l'autunno. Ha tante versioni e forme, più sfilate o più lunghe, l'importante è che sia scalato.