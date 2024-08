SOS pelle secca post vacanze, i consigli skincare

L a disidratazione in estate è piuttosto comune, basta prendersi cura della propria pelle con qualche attenzione in più e tornerà in equilibrio oltre a conservare più a lungo l'abbronzatura.

Dopo le vacanze, soprattutto in riva al mare, tra le varie voci dello "stress da rientro" c'è anche la pelle secca e disidratata: anche se il colorito è dorato, sentiamo che tira e che è poco elastica, ed è una condizione del tutto normale se si è stati a lungo esposti a sole, vento e sale. Magari non si sono utilizzati costantemente pochi ma mirati prodotti, magari siamo semplicemente predisposti, fatto sta che ora è il momento di riordinare le idee e creare una nuova skincare routine, che non solo aiuti a trattenere l'acqua, ma anche rinforzi la barriera cutanea per renderla elastica e resiliente. Tra gli effetti positivi noterai il viso più luminoso nel giro di pochi giorni e l'abbronzatura durerà di più.

La detersione delicata

Tutto parte da come e con cosa laviamo il viso: l'ideale sarebbe utilizzare un detergente delicato non particolarmente schiumogeno e acqua fresca o al massimo tiepida. Infatti, quella calda tende a sciogliere gli oli naturali della pelle, che vengono poi eliminati con il sapone, lasciandola così priva del "nutrimento" fondamentale e più esposta alla perdita di acqua. Per struccarti usa un'acqua micellare per pelli sensibili, che elimina buona parte del make-up e ha poi bisogno di poco detergente per completare la doppia detersione, a differenza di un olio o un burro struccante, decisamente più ricchi e corposi. L'approccio soft è fondamentale.

Sì alle maschere, no agli esfolianti

In questo momento è meglio mettere in stand by gli esfolianti, che siano acidi oppure attivi che agiscono sul turnover cellulare come vitamina C e retinolo perché potrebbero irritare e creare una situazione di fastidio e disagio a una pelle già sensibilizzata. Come trattamento extra punta sulle maschere idratanti due volte a settimana, anche nutrienti se la tua pelle non tende ad avere impurità o acne, meglio poi se non da risciacquo ma in tessuto oppure in idrogel, evitando così un'ulteriore detersione e lasciando gli attivi lavorare a lungo. Ricordati: si applicano dopo il siero e prima della crema.

Gli ingredienti da ricercare

Che si debba cercare la dicitura "idratante" su tonico, siero e crema è scontato, ma può essere utile anche selezionare quelli che contengono alcuni ingredienti specifici, che possiamo trovare anche sotto forma di booster concentrati mono-attivo da addizionare agli altri prodotti. Su tutti, l'amatissimo e sempre valido acido ialuronico, che trattiene l'acqua nella pelle e migliora sensibilmente la sua idratazione: per funzionare correttamente applicalo sul viso dopo averlo inumidito con una mist o dell'acqua termale.

Altri attivi utili contro la pelle secca dopo le vacanze al mare sono la glicerina, un umettante che attira l'umidità negli strati superiori della pelle, le ceramidi, lipidi che troviamo nella barriera cutanea che verrà quindi rinforzata, pantenolo (o provitamina B5), idratante e lenitivo, e niacinamide, che tra le altre cose, a sua volta migliora le funzioni della barriera cutanea e ha proprietà antinfiammatorie. Interessanti anche l'aloe vera, lenitiva e rinfrescante, la vitamina E, potente antiossidante che aiuta a riparare e proteggere la pelle, e lo squalano, un derivato naturale molto emolliente e simile al sebo, ideale per ripristinare lo stato di equilibrio della pelle.

Bevi acqua e usa burri nelle zone più screpolate

L'idratazione della pelle passa per quella del corpo, quindi bevi acqua e bevine il giusto: in linea di massima circa 2 litri al giorno, ma dipende da età e corporatura. Non aspettare di patire la sete per bere e cerca di farlo costantemente nel corso della giornata. In questa fase di riassestamento, inoltre, la pelle potrebbe poi non essere soltanto secca, ma letteralmente arida in alcune zone, su tutte le labbra: è il momento di utilizzare prodotti più ricchi come burri e maschere per evitare che si segnino, screpolino o addirittura si spacchino con tanto di sanguinamento.

Continua a mettere la protezione solare

Ora che le vacanze sono finite... no, la protezione solare deve ancora far parte della tua skincare routine: i danni del sole non conoscono stagionalità, senza contare che la pelle secca ha bisogno di costante protezione, soprattutto ora, che gli effetti del mare si sentono e ci sono ancora, sia quelli positivi che non.