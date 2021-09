V oglia di colorito dorato fino ad autunno inoltrato? Se la risposta è sì qui troverai le migliori maschere viso idratanti che ti aiuteranno in questo compito difficile, ma non impossibile.

Mare, montagna o città? Qualsiasi stata la tua meta dell’estate 2021, siamo sicuri che qualche raggio di sole (mettendo sempre la protezione, vero?) ha scaldato il colorito del tuo viso. E se, dopo un primo momento di diffidenza, non hai proprio voglia di rinunciare all’abbronzatura sappi che non puoi e non devi rinunciare alle maschere idratanti per il viso.

In tessuto o in crema, one shoot o da applicare anche tutta la notte: il segreto per un tanned look senza fine sta proprio nell’idratazione perché aiutare la pelle a rimanere piena, fresca e nutrita permette anche di evitare la desquamazione causata dalla secchezza stessa.

Oltre una buona beauty routine, però, ricorda anche di aumentare l’acqua da bere ogni giorno perché una buona idratazione interna ti aiuterà anche ad avere una pelle turgida, piena e splendente.

Prepara la tua playlist preferita, aggiungi qualche momento di relax (15/20 minuti) e scegli un delle migliori maschere idratanti che abbiamo selezionato per te e per la tua abbronzatura all year long.

Astra Skin, Face Mask idratante nutriente

Una maschera in tessuto che agisce nutrendo a fondo la pelle e garantendone l’idratazione prolungata. A base di avocado, la lozione di cui è imbevuta è un boost dall'azione emolliente e rivitalizzante. Basteranno quindici minuti di relax per una pelle visibilmente più elastica, rimpolpata, morbida e naturalmente luminosa. Il plus: un profumo delicato che ti accompagnerà a lungo anche dopo l'applicazione.

Avène, Maschera fondamentale DermAbsolu

Prenditi 10 minuti solo per te e ritrova una cute luminosa, densa e confortevole. Perfetta per le pelli più stressate, e anche quelle più mature, questa maschera ha alla base due attivi: il Sytenol™, ristrutturante cellulare di origine vegetale, e il Glycoléol, per contrastare la secchezza cutanea e rinforzare la funzione barriera. Il plus è l’Acqua termale Avène, che lenisce e addolcisce dolcemente.

Dr.Jart+, Cicapair™ Tiger Grass Sleepair Intensive Mask

Se la tua pelle risulta particolarmente stressata dopo le lunghe esposizioni al sole, questa maschera è un vero e proprio trattamento d’urto che ristabilisce il giusto livello di idratazione e nutrizione, rinfrescando allo stesso tempo la cute.



Merito della Centella Asiatica, che stimola e potenzia il naturale processo notturno di rinnovamento cellulare andando a ridurre lo stato infiammatorio e a prevenire ulteriori danni. Applicala prima di dormire e risciacquala al mattino: facile e piacevole.

Eisenberg, Masque Fondant Réparateur

Preparati a un massaggio rilassante dedicato al viso: per questa maschera pensata per lenire e riparare la pelle ti consigliamo un massaggio delicato e profondo dopo il tempo di posa. Solo in questo modo potrai sfruttare la meglio la sua Formula Trio-Moléculaire® a base di estratto di Boswellia Serrata, estratto di Cellule Staminali di Foglie di Lampone, oli naturali di Avocado e di Mandorla Dolce associati al Burro di Karité. Provala anche come sleeping mask se la tua pelle grida aiuto e necessita di una coccola extra.

Charlotte Tilbury, Instant Magic Facial Dry Sheet Mask

Così magica da non sembrare vera, se stai cercando un prodotto beauty davvero rivoluzionario questa maschera secca è un must have. Questa sheet mask, infatti, è infusa con le minuscole particelle composte da vitamine, estratti floreali, peptidi e oli idratanti: un mix davvero magico e che prende ispirazione dalla skincare coreana. Asciutta al tatto agirà in soli 15 minuti per un aspetto luminoso, idratato e rimpolpato.

Drunk Elephant, F-Balm Electrolyte Waterfacial

Da lasciare agire per tutta la notte, questa maschera rimpolpa e permette di ripristinare e rafforzare il mantello acido della pelle. L’ideale per le pelli che hanno passato tanto tempo sotto il sole, specialmente al mare, visto che permette di reidratare efficacemente la pelle stanca e inaridita, rendendola morbida ed elastica.

Starskin, Red Carpet Ready™ Coconut Bio-Cellulose Second Skin Hydrating Face Mask

Un mix concentrato al cocco per idratare a fondo prima di un’occasione importante al rientro delle vacanze. In biocellulosa di cocco, dopo averlo applicato, la pelle del viso sarà idratata, levigata e rigenerata. Una sheet mask imbevuta di cocco che ammorbidisce la pelle grazie ad un mix di aminoacidi e alghe brune dall’azione anti-age. Il plus è dato dallo xilitolo, che agisce migliorando la funzione di barriera della pelle promuovendone l’idratazione e lasciando il viso estremamente nutrito.