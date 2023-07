S e per te estate è sinonimo di mare e vita da spiaggia significa che non puoi rinunciare al doposole. E ora ti spieghiamo perché.

Il doposole è il miglior alleato di chi ama un’abbronzatura dorata e luminosa e vuole farla durare a lungo. Abbiamo già sfatato il mito per cui sappiamo tutti che non è vero che con una protezione solare alta non ci si abbronza, piuttosto grazie alla crema solare possiamo ottenere una tintarella sana, duratura e senza effetti collaterali, come eritemi e scottature.

Lo step successivo è quello che succede una volta rientrati dalla spiaggia. Doccia e crema idratante però non sono sufficienti come facciamo il resto dell’anno, perché a seguito dell’esposizione solare, la crema dopo solo è uno step imprescindibile per tutti e il suo utilizzo non dipende dal tipo di pelle o se ti abbronzi o meno.

La crema solare non è una semplice crema idratante in un packaging stagionale: la crema idratante svolge numerose funzione che vanno ben oltre l’idratare la pelle e ora ti spieghiamo quali sono.

Doposole a cosa serve

La regola fondamentale per chi si espone al sole è prendersi cura della propria pelle, prima, durante e dopo l’esposizione al sole. Se nella fase precedente e durante si punta su integratori che stimolano la melanina e sulle creme solari, nella fase post-esposizione puntiamo tutto su una crema idratante dopo sole.

Attenzione però, diciamo crema, ma in realtà possiamo trovare il doposole in diverse texture, come gel, latte o balsamo: cambia la texture, ma le funzioni del dopo sole sono le uniche adatte in estate, perché molto più adatte per la pelle di quelle di una normale crema corpo idratante.

Dopo l’esposizione al sole la pelle ha bisogno di un prodotto che abbia più di una funzione idratante e nutriente, ma deve anche essere lenitivo, rinfrescante, riequilibrante e possibilmente antiossidante, per contrastare la formazione di radicali liberi dovuti ai raggi solari.

Ma non pensare che si parli solo di doposole per il corpo, perché anche il viso ha creme e maschere specifiche per questo periodo dell’anno post-esposizione solare e questo ancora di più dovrebbe farti capire quanto questi prodotti specifici siano importanti.

Che differenza c'è tra il doposole e la crema idratante?

Se le creme corpo idratanti tradizionali sono ricche di ingredienti idratanti e nutrienti (leggi acido ialuronico e acidi grassi come gli Omega 3, 6 e 9), i dopo sole sono un cocktail pazzesco di ingredienti attivi che svolgono diverse funzioni. A seconda delle formule si possono trovare vitamina C o vitamina E, entrambe dall’altissimo potere antiossidante che contrastano sia i radicali liberi che la degradazione del collagene, svolgendo una funzione che contrasta il photo-aging.

Non esiste poi crema doposole che non contenga qualche ingrediente come aloe, calendula o camomilla, solo per fare alcuni esempi, con azione lenitiva, antinfiammatoria e decongestionante, per prevenire rossori e a mantenere una pelle sana, conditio sine qua non per un’abbronzatura che dura a lungo.

Australian Gold Hemp Nation Cocoa Dreams

Idratante in grado di prolungare e sublimare l’abbronzatura grazie alla tecnologia DermaDark® Bronzer, anche senza esposizione solare. La formula contiene vitamine, flavonoidi, polifenoli, vitamine e nutrienti essenziali. Il Cocco, grazie all’elevato contenuto di elettroliti essenziali, contribuisce a idratare e ripristinare l’equilibrio idrico della pelle. L’Arancia svolge un’efficace azione antiossidante contribuendo a contrastare stress ambientali e promuovendo contestualmente la salute della pelle.

Avène After Sun Latte Riparatore

Latte doposole ristrutturante che garantisce 48h di idratazione. La nuova formula ha un INCI più snello e contiene Olio di Jojoba dorato, per ripristinare la barriera cutanea e l’Acqua Termale Avène, che apporta un effetto lenitivo, intenso e immediato.

Caudalie Vinosun Protect Latte Riparatore Doposole

Ripara e lenisce le pelli arrossate dopo l'esposizione al sole, prolungando l’abbronzatura di 2 settimane. Arricchito con estratto di aloe vera, la sua texture offre una sensazione immediata di freschezza senza ungere e lascia la pelle morbida, idratata e delicatamente profumata. Gli ingredienti principali sono Estratto di aloe vera, Acqua d’uva bio e Olio di cocco, lenitivi, antiossidanti e idratanti.

Rilastil Sun System Doposole Rigenerante e Lenitivo

Gel doposole rigenerante che lenisce intensamente la pelle dopo l’esposizione solare restituendo la sua naturale morbidezza regalando immediato sollievo. Dona sollievo immediato conferendo una piacevole sensazione di freschezza. Contiene Pantenolo, Acido ialuronico e Allantoina dall’azione idratante.

Dermolab Dopo Sole Crema Gel Idratante Rinfrescante

La sua texture leggera e confortevole si assorbe facilmente senza appesantire, regala un effetto rinfrescante immediato e dona sollievo istantaneo alle pelli arrossate o esposte troppo a lungo sotto il sole. Arricchito con Aloe Vera e DL ICE-CUBE ACTIVE, puoi amplificare l’azione rinfrescante conservandolo in frigorifero.

Twiga by Rougj+ Golden After Sun Mask

Maschere in tessuto che sono un vero e proprio trattamento post-esposizione solare. La loro formula innovativa e rivitalizzante offre un effetto rinfrescante e lenitivo, nutrendo la pelle irritata e arrossata. Le particelle di oro colloidale, unite a potenti attivi antiossidanti, aiutano a contrastare i segni dell'invecchiamento cutaneo, donando alla tua pelle un aspetto giovane, luminoso e pieno di benessere. La formula è ricca di ingredienti attivi come l’Oro Colloidale, dall’azione anti-age, antiossidante, antinfiammatoria; olio di Vinaccioli, che favorisce la produzione di collagene; estratto di camomilla, malva e calendula dal potere antinfiammatorio, lenitivo e decongestionante; numerosi antiossidanti come l’olio di macadamia e l’estratto di Rodiola e burro di cacao, altamente nutriente.

Antos Latte Doposole Idratante e Lenitivo

Emulsione idratante fluida e lenitiva, ideale da stendere sulla pelle dopo l'esposizione solare. Grazie agli estratti di malva, tiglio, calendula, aloe e camomilla, la crema produce un ottimo effetto rinfrescante e rigenerante, evitando lo spiacevole effetto della "pelle che tira" dopo una giornata al sole. Azione rinfrescante garantita dalla presenza di una goccia di olio essenziale di menta piperita. Contiene Oli di mandorle dolci e avocado ed Estratti di tiglio, calendula, aloe, camomilla e malva.

Darling After Sun

Lozione doposole viso e corpo adatta a tutti i tipi di pelle, dalla texture leggera e setosa, con una forte azione lenitiva, idratante e anti-age grazie alla presenza di ingredienti attivi come Aloe Vera, Vitamina E e Olio di Albicocca. La formula è inoltre arricchita con Camomilla, Malva e Melissa, dalle proprietà lenitive e idratanti, e Mentolo, in grado di donare un effetto rinfrescante dopo una giornata di sole. La Vitamina E garantisce ha un forte potere antiossidante, aiuta a proteggere la pelle dai danni causati dai radicali liberi e aiuta a prevenire l'invecchiamento cutaneo. Contiene inoltre tre preziosi oli, Olio di Cocco, Olio di Albicocca e Olio di Jojoba per potenziare l’azione emolliente e anti-age e favorire il mantenimento dell’elasticità cutanea.

Biofficina Toscana Latte Doposole Intensificatore Abbronzatura

Latte lenitivo-intensificatore doposole, idratante ma leggero e di facile assorbimento. Contiene un intensificatore di abbronzatura costituito da una combinazione di zuccheri ed acido ialuronico, che dona uniformità favorendo i naturali processi di riparazione cutanea dopo l'esposizione al sole.

A questo principio attivo si uniscono fattori emollienti e di idratazione naturale, estratti bio toscani di elicriso e verbasco della macchia mediterranea con proprietà lenitive. Di consistenza morbida e cremosa, lascia la pelle idratata, dissetata e rigenerata donando un'abbronzatura sana, uniforme e duratura.

Insìum In/Sun Instant Relief Crema Doposole Sollievo Immediato

Una formulazione dalla texture setosa e avvolgente che allevia la sensazione di calore e rossore favorendo i meccanismi di riparazione naturali della cute e donando una pelle morbida e radiosa. Restituisce idratazione, contribuisce a prevenire i segni del tempo e si assorbe velocemente senza ungere. Ricca di anti-eta’ e di agenti idratanti e lenitivi che donano un sollievo immediato dopo l’esposizione solare. Contiene Estratto di Camomilla di Mare, dall’azione dearrossante e lenitiva; Proteine idrolizzate di avena e sodio gluconato, anti-età e idratanti, che proteggono la pelle dai danni causati dall’esposizione solare; Estratti di elicriso e the verde che donano sollievo alla pelle disidratata e arrossata; Mentolo rinfrescante e Tocotrienoli, Tocoferoli ed estratto di rosmarino, anti-età e antiossidanti.

Eucerin After Sun Sensitive Relief

Crema-gel doposole per viso e corpo, altamente efficace per la pelle stressata dal sole ed incline alle allergie solari. Il sistema CELLULAR REPAIR combina il Licocalcone A e l'Acido Glicirretico che favorisce il naturale meccanismo di riparazione del DNA della pelle.

Mediterranea Sun After Emulsione Lenitiva Corpo

Texture leggerissima per questa emulsione che contiene bisabololo, complesso idratante, attivatore dell’abbronzatura e Vitamina E e svolge un’azione idratante e lenitiva, ideale per un’immediata sensazione di freschezza e sollievo.

Lierac Sunissime Siero Doposole SOS Riparatore Anti-age

Ripara la pelle dal fotoinvecchiamento donando una sensazione lenitiva intensa grazie all’Estratto di Amamelis, che ripara dai danni del fotoinvecchiamento; un Complesso lenitivo sublimante che contiene Omega-3 & 9 (olio d'avocado), acido ialuronico e un peptide attivatore dell’abbronzatura, per una tintarella uniforme e la Cryo Effect Technology che lenisce la sensazione di calore riducendo la temperatura cutanea.

Collistar Gel-Crema Doposole Idratante Lentivo

Arricchito con lo stesso attivo biotecnologico presente nella stessa linea di solari, il Sensamone, dall’efficacia lenitiva, e da burro di karitè e olio di mandorla, il Gel-Crema Idratante Lenitivo garantisce un’idratazione duratura e pelle morbida e setosa. Inoltre, la sua texture leggera dona un’immediata sensazione di freschezza e completa la formula un delicato profumo certificato eco-label. Ideale per viso e corpo.

