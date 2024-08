Beauty news agosto 2024: le novità più interessanti dal mondo della bellezza

E ccoci qui con le ultime novità beauty di agosto 2024! Preparati a scoprire le tendenze più fresche e innovative del momento.

Le 6 beauty news di agosto 2024 che devi assolutamente conoscere

L'estate sta per finire, ma il mondo beauty non è andato in vacanza! Questo mese ti porta una carrellata di novità entusiasmanti, da fragranze "innovative" alle iniziative eco-friendly. Scopri con noi le 6 beauty news di agosto 2024 più hot che stanno facendo impazzire gli appassionati di bellezza in tutto il mondo.

Armani Beauty: il glamour sbarca a Venezia

Armani beauty si conferma Beauty Sponsor Ufficiale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 28 agosto al 7 settembre. Per il settimo anno consecutivo, il brand curerà il make-up delle star sul red carpet. Ma c'è di più: Armani Beauty si occuperà personalmente del trucco di Sveva Alviti, madrina del Festival, per tutti gli eventi ufficiali.

Rihanna: la nuova regina di J'Adore

RiRi colpisce ancora! La popstar è stata scelta come nuova musa di J'Adore, il leggendario profumo di Dior. Nella campagna, girata dall'amico Steven Klein, Rihanna si trasforma in una vera regina, dominando la Reggia di Versailles con il suo carisma. Avvolta in un abito dorato creato da Maria Grazia Chiuri, incarna alla perfezione la femminilità trionfante del profumo. Un incontro perfetto tra un'icona pop e una fragranza iconica, che celebra 25 anni di sogni in oro.

Davines: Land Keeper per un futuro più verde

Il marchio B Corp Davines lancia Land Keeper, una campagna che ti invita a fare scelte più sostenibili per contrastare i cambiamenti climatici. Non solo parole: Davines collabora con progetti di rigenerazione in Etiopia e Messico, e in Italia sostiene la riforestazione nell'Appennino tosco-emiliano. Vuoi unirti alla causa? Dal 1° settembre al 31 ottobre, acquistando lo shampoo e il trattamento Energizing, riceverai in omaggio una spazzola eco-friendly realizzata a mano con legno riciclato.

Gigi Hadid: il volto dorato di Rabanne

La top model del momento diventa il nuovo volto di Million Gold For Her di Rabanne. Gigi incarna perfettamente lo spirito ribelle e audace del brand, ispirando una nuova generazione a sfidare le convenzioni. Nella campagna, la vediamo danzare in un abito Rabanne tempestato di cristalli, al ritmo di "Pure/Honey" di Beyoncé. La fragranza? Un mix irresistibile di rosa, lavanda e muschio minerale salato.

Biologique Recherche: l'Ambassade parigina sbarca a Milano

Amanti dei trattamenti viso, corpo e capelli di lusso, gioite! Biologique Recherche apre la sua nuova Ambassade in Via Manzoni a Milano. Uno spazio di 250 mq che porta un tocco di Parigi nel cuore della città meneghina, con interni curati dalla designer Joanne de Lépinay. Quattro cabine per trattamenti olistici e personalizzati, in un'atmosfera sofisticata nei colori blu, bianco e oro del brand.

Dolce&Gabbana: Fefé, il profumo per i nostri amici a quattro zampe

Chi l'ha detto che solo noi umani possiamo profumarci? Dolce&Gabbana lancia Fefé, la prima fragranza alcohol-free dedicata ai cani. Ispirata all'amore per il cagnolino di Domenico Dolce, questa fragranza combina note di Ylang Ylang, muschio e sandalo. La formula è stata approvata da etologi e veterinari, per garantire il benessere dei nostri amici pelosi. Il flacone? Un gioiellino verde con tappo rosso e zampetta dorata.