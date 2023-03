Labbra secche: ecco come averle morbide e lisce a prova di rossetto con i prodotti giusti

E ccoti pronta una routine labbra a prova di qualsiasi tipo di rossetto.

L’inverno è la stagione per eccellenza delle labbra secche e screpolate, ma c’è anche chi si trova ad affrontare questo problema tutto l’anno. La cosa peggiore è che oltre a dare fastidio a volte ai limiti del dolore, rendono impossibile utilizzare qualunque tipo di rossetto, perché metterebbe subito in luce il problema.

Soprattutto in questo momento la tendenza è quella di labbra turgide e super lisce a suon di overlining e lip plumper, averle rovinate e secche è quasi una blasfemia. Freddo, vento, esposizione ai raggi solari, escursioni termiche repentine e un po’ di disidratazione sono tutte cause che possono portare ad avere labbra screpolate, ma anche certi comportamenti come leccarsi continuamente le labbra e non proteggerle possono contribuire al manifestarsi del problema.

Labbra secche e screpolate: i rimedi

Un balsamo o un burro di cacao sono sempre degli ottimi alleati da avere a portata di mano, perché aiutano a proteggere le labbra non solo dagli agenti atmosferici, ma anche in caso di frizione quando hai il raffreddore (o allergie) e non puoi evitare di soffiarti il naso. Tuttavia questa è solo una fase protettiva e, senza offese, un po’ basica, tanto che a volte non è sufficiente per risolvere il problema. Quello di cui hai bisogno in caso di labbra screpolate è una vera e propria lip routine, con scrub per rimuovere la pelle morta e maschere e unguenti super emollienti per lenire il fastidio da abbinare a prodotti occlusivi che non permettano l’evaporazione dell’acqua.

DIOR ADDICT LIP SUGAR SCRUB Balsamo Labbra esfoliante allo zucchero no risciacquo

ETEREA COSMESI NATURALE I CAN SMOOTH SCRUB

Nuxe Rêve De Miel Trattamento Gloss Al Miele

First Aid Beauty trattamento labbra ultra-ristrutturante

Elizabeth Arden Eight Hour Balsamo Labbra Nutriente

Laneige Try It, Love It, Share It Set

Sephora Collection Maschera Idratante Per Labbra alla Ciliegia

