Lip plumper: scopri come dare volume e idratazione alle tue labbra

V eri e propri trattamenti per le labbra, le rendono più piene con un semplice gesto piene grazie al mix di ingredienti (come l'acido ialuronico). Scopri con noi cosa sono i lip plumper, come e perché utilizzarli. Partiamo dall'effetto dei lip plumper: una volta passati sulle labbra garantiscono un riempimento (“plump”) praticamente immediato. Le labbra sono più carnose e voluminose e il risultato può durare anche qualche ora. Il merito è degli ingredienti contenuti nei lip plumper: acido ialuronico o collagene sono i più diffusi – li conosci per la loro azione idratante e nutriente – ai quali sono abbinati alcune sostanze che agiscono sulla vasodilatazione, facendo aumentare il volume. Questi ultimi sono ingredienti che, in genere, provocano una sensazione di pizzicore una volta applicato il lip plumper sulle labbra. Se avverti un leggerissimo bruciore, no panic: a causarlo sono proprio sostanze presenti in piccolissime quantità - come capsicum (lo trovi nel peperoncino), cannella e mentolo- e sparisce nel giro di qualche secondo (o dura al massimo un minuto). Negli anni, tuttavia, grazie alle nuove formulazioni, questi “minus” del lip plumper – un prodotto nato negli anni Novanta – sono via via diminuiti. All'inizio, infatti, era davvero fastidioso da applicare proprio per questa sensazione di pizzicore che durava a lungo. Oggi, invece, le formule invogliano a usare sempre di più il lip plumper sia perché non presenta più questi fastidi (pizzicori o irritazioni al momento dell'applicazione sono davvero limitati) sia per la performance long lasting. Non è un caso che, ancora oggi, sono tra i prodotti di make-up più venduti. Le tipologie di lip plumper Esistono in commercio tante tipologie di lip plumper. Generalmente si tratta di gloss trasparenti o leggermente colorati, che sono indossati prima di applicare il lipstick o come “top coat” per un finish volume&glossy.

In realtà, se agli inizi era molto diffusa la versione “lucidalabbra”, oggi i lip plumper sono soprattutto prodotti in crema o in stick che vanno incontro alle ultime tendenze trucco. I nuovi prodotti, infatti, uniscono make-up e trattamento, quindi colore con effetto volumizzante e rimpolpante. Pratici e multitasking, sono da provare: nei prossimi paragrafi ti spieghiamo come utilizzarli al meglio e come truccare le labbra per enfatizzare l'effetto...plumping!

Il lip plumper funziona: basta saperlo usare

L’effetto “plumping” sulle labbra ha una durata limitata: dopo un po' l’acido ialuronico viene assorbito dalla pelle. Il consiglio per un effetto duraturo?Applica il lip plumper sia prima sia dopo il trucco labbra per migliorare volume e idratazione allo stesso tempo. Ecco come fare: stendi subito il prodotto volumizzante sulle labbra e lascialo “riposare” prima di dedicarti al resto del make-up. Quando il lip plumper comincerà a fare effetto, rimuovi il prodotto in eccesso (per evitare sbavature) e applica il rossetto. Per un effetto rimpolpante efficace e duraturo, applica nuovamente il lip plumper sopra il lipstick.

Come migliorare l'effetto dei lip plumper

Ci sono molti “beauty tricks” che possono migliorare l'effetto del gloss o del rossetto volumizzante. Come sempre, si parte sempre dallo skincare. Il primo step per un trucco effetto volume è lo cura delle labbra che necessitano di trattamenti proprio come il resto del viso. L'idratazione, quindi, è fondamentale, come una leggera esfoliazione con prodotti specifici che eliminano le cellule morte, pellicine e screpolature: su una superficie liscia e levigata il trucco volumizzante rende al meglio. Inoltre, più le labbra sono idratate, più saranno definite rispetto al resto del viso. Preferisci uno scrub home made? Mescola un po' di miele con lo zucchero e applicalo sulle labbra con uno spazzolino morbido. Poi sciacqua e applica una dose generosa di un trattamento per labbra, per esempio, un balsamo o un burro cacao. Anche il trattamento specifico, proprio come il lip plumper, può essere arricchito di acido ialuronico, che dona profonda idratazione e un rimpolpamento visibile ancora prima di stendere il gloss volumizzante.

Effetto volumizzante: l'aiuto che arriva dal make-up

Anche il trucco può fare molto: è il complemento perfetto per enfatizzare l'effetto del lip plumper. Ecco alcuni “beauty hacks” che possono essere utili.

Trucco labbra con matita e rossetto

Il trucco labbra con matita e rossetto può rappresentare la base perfetta per massimizzare otticamente l'effetto del lip plumper. Partiamo dalla matita, che deve essere dello stesso colore del contorno o leggermente più scura (va poi sfumata verso l'interno). Con una mina ben appuntita, si disegna il contorno delle labbra uscendo di un paio di millimetri da quello naturale – è la tecnica dell'overlining (amatissima da Jennifer Lopez). Inizia dal centro del labbro superiore e prosegui fino all’angolo esterno. Procedi dall'esterno fino al centro per il labbro inferiore. Il disegno finale deve essere il più naturale possibile. La matita va poi sfumata in modo da essere armonizzata con il colore del rossetto o del lip gloss volumizzante. Il risultato di questa tecnica di make-up è quello di regalare un maggiore senso di turgore mettendo in rilievo il contorno delle labbra.

L'illuminante sulle labbra

Per rendere leggermente più pronunciato il labbro, una buona soluzione può essere quella di utilizzare una matita chiara o illuminante sull'arco di Cupido, la parte centrale del labbro superiore. Dopo aver disegnato bene la forma dell'arco, sfuma con un pennellino; il finish luminoso tridimensionale darà un immediato effetto volume alla bocca. Puoi anche usare un classico illuminante (quello che scegli per la zona T o per gli zigomi): preferisci una texture fluida perché è più facile da sfumare.

Il contouring labbra

Un'altra mossa “furba” è quella di giocare con due colori sulle labbra creando una sorta di contouring. Ecco come fare: applica il rossetto su tutta la bocca e poi procedi con una nuance più chiara sfumandola dal centro verso l’esterno con un pennellino. Il contorno più scuro fa sembrare le labbra più carnose. Per ottenere questo risultato, scegli due colori con la stessa texture e finish e applica nel finale il lip plumper su tutte le labbra, optando per una texture shine: la trasparenza riflette più luce e quindi regala un effetto ottico illuminante e volumizzante. Infine, anche la scelta del colore del rossetti può fare la differenza. I colori migliori per il nostro obiettivo sono tutte le nuance calde che, già da sole, tendono a regalare alle labbra un finish più voluminoso: i colori scuri e freddi, invece, tendono a rimpicciolirle. Se non ami i classici nude, puoi sempre puntare su un rosso fuoco, o in generale con qualsiasi variante del classico red, basta che non sia troppo fredda.

Il tocco finale: il massaggio labbra

Così come un massaggio viso aiuta a distendere i muscoli e a dare maggiore tonicità ai lineamenti, allo stesso modo una massaggio delle labbra può aiutare per dare un aspetto più turgido. Fare un massaggio labbra volumizzante è molto semplice. Applica un balsamo molto ricco e massaggia il contorno con dei movimenti circolari fino ad assorbimento completo del prodotto. Puoi ripetere il massaggio tutti i giorni (anche dopo lo scrub che, però, non va fatto più di due volte a settimana).