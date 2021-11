U na passata di gloss e via! Il gesto più facile del make-up si reinventa, grazie alle texture sempre più confortevoli e non appiccicose. Grandi novità anche dagli applicatori, sempre più precisi

Sarà che le abbiamo tenute nascoste a lungo sotto la mascherina, sta di fatto che abbiamo tutte un po' voglia di tornare a truccare le labbra. Almeno all'aria aperta, dove possiamo girare col volto nude. Di sicuro, abbiamo imparato a mettere il rossetto per non sporcarla, ma quella passata di gloss, ripetuta più volte al giorno, ci manca. A guardare la profusione di gloss volumizzanti degli ultimi mesi, si direbbe che il mercato cosmetico ci abbia letto nel pensiero. Tante le novità di prodotti per labbra che lucidano, riempiono, levigano e riflettono la luce. Ma non chiamateli lucidalabbra: i gloss di nuova generazione sono veri e propri prodotti curativi che nutrono la mucosa labiale donando un confort per tutto il giorno. Grandi novità anche dal punto di vista del sapore: frutti rossi e vaniglia al primo posto, ma di nuovo c'è che sono formulati con ingredienti dell'industria alimentare. Di modo che tu possa ingerirli senza problemi. Scommettiamo che hai avuto spesso la tentazione di "mangiarti" il tuo gloss?

A proposito di cibo, prima di indossare il tuo gloss volumizzante puoi prepararti una maschera fai da te per volumizzare le labbra. Come? Unisci mezzo cucchiaino di cannella a un cucchiaino di olio d'oliva. Mescola e poggia il composto sulle labbra. Sentirai un lieve pizzicore: vuol dire che la miscela sta agendo per donarti più volume. L'effetto dura qualche ora, ma niente male, no?

Gloss volumizzanti: le novità

Dopo anni di finish ultra-opaco, è tornato il gloss, un effetto che in fondo non passa mai di moda. Tutto merito di quell'aria sana e, tutto sommato, facile che dona. Il gloss esalta il colore delle labbra, ha un effetto volumizzante e sa tanto di leggerezza, ciò di cui abbiamo tutti bisogno. Nella carrellata che segue, leggi la selezione di TheWomBeauty sui gloss più interessanti dell'ultima stagione.

Trasparenti, colorati, brillantinati, cremosi, idratanti e curativi, i nuovi lucidi non appiccicano né impastano le labbra. Da usare da soli o prima del rossetto. E dulcis in fundo, per tutte le tasche.

My Gloss Spicy Plumper di Astra

Un lucidalabbra che amplifica il volume delle labbra pochi minuti dopo l’applicazione e ne esalta il colore con una delicata sfumatura rosata. Il peperoncino dà un leggero pizzicore che ha come conseguenza quella di aumentare il volume della mucosa labiale. Completano la formula zenzero, caffeina e Vitamina B3.

Prezzo: € 4,90

Brilliant Signature Gloss Volumizzante di L'Oréal Paris

L'acido ialuronico e il collagene sono al centro della formula che garantisce idratazione duratura delle labbra. Ha un pennellino innovativo a “forma a 8” che rende la stesura estremamente facile e ultra precisa. Anche a occhi chiusi. È studiato, inoltre, per definire benissimo i contorni in modo da ottenere la tipica tridimensionalità che dona volume.

Prezzo: € 12,99

Kiss My Lips di Debby

Un gloss al sapore di frutti esotici che dà un effetto delicatamente perlato. Non appiccica nemmeno nelle giornate ventose. Idrata

Prezzo: €3,90

Lip Comfort Oil Shimmer di Clarins

Più che un gloss un olio per labbra che lucida e volumizza. Oltre a colorare e donare confort alle labbra. Il merito è di un tris di oli super nutrienti: macadamia bio, nocciola e jojoba bio. L'effetto 3D è amplificato dalla miscela di pigmenti e perle finissime che insieme riflettono la luce.

Prezzo: € 23



Olio labbra gloss di Florena

Un "unguento" prezioso 100% naturale, realizzato con con veri petali di elicriso in infusione e olio di cartamo fermentato. Insieme nutrono le labbra donando un effetto rimpolpante. Pur essendo un olio, la formula è scorrevole senza appiccicare.

Prezzo: € 7,49

LipLift Max di PIXI

Al fresco profumo alla menta, basta una passata per vedere le labbra più piene. Contiene peptidi altamente idratanti e leviganti le labbra. L'aloe dona confort, l'olio di jojoba nutre e la camomilla ha un'azione lenitiva.

Prezzo: € 13,96

Lip Gloss Volume di Collistar

Ha una texture gel-crema confortevole e modulabile per ottenere un colore più pieno. Nella formula spicca un nuovo principio attivo "plumplung" deriva da un estratto di germogli di fieno greco che garantisce l’azione volumizzante per molte ore.

Prezzo: € 19,50

Total lip gliss di Sensai

Un trattamento per labbra ricco di principi attivi che fungono da anti-age per labbra. L'estratto di polpa di albicocca contrasta le screpolature, l'estratto di Yuzu migliora la microcircolazione, e gli infusi di oli donano nutrimento. La tecnologia a base di seta aumenta la piacevolezza del prodotto. gloss.

Prezzo: € 45

Gloss Fabuleux di Burjois

È ricco di olio d’argan e vitamina E, 2 ingredienti che ne fanno un prodotto versatile: sia lip balm che lip gloss. L’applicatore floccato, morbido e preciso, permette un’applicazione facile e definisce perfettamente le labbra.

Prezzo: € 12,90

Stay Vulnerable Glossy di Rare Beauty

Rare Beauty, appena arrivato in Italia, è un brand fondato dalla cantante Selena Gomez. Il suo lip balm ammorbidisce come un balsamo, brilla come un gloss. La formula super liscia avvolge le labbra con un’idratazione a lunga durata e un tocco di colore e luminosità a lunga durata.

Prezzo: € 20 in esclusiva da Sephora

High Gloss di Kylie Jenner

Ecco un altro brand di make-up fondato da una celebrity e appena arrivato in Italia. Kylie Jenner è la regina del trend "lip volume", anche se grazie al ritocchino. Il suo lipgloss ha una formula confortevole che non appiccica.



Prezzo: € 16,99 in esclusiva su Douglas.it

Gloss Bomb Heat di Fenty Beauty

Chiudiamo la nostra rassegna con la creazione di Rihanna. Del Gloss Bomb Universal Lip Luminizer + Plumper sono uscite tre nuove shade (nella foto il rosa nude). Non brillantinato, dona un accenno di colore e un leggero pizzicorio riscaldante che le lascia dall'aspetto pieno.

Prezzo: € 22 in esclusiva da Sephora