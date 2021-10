I l freddo è arrivato più o meno ovunque e inevitabilmente stanno comparendo alcuni effetti legati agli sbalzi termici sul nostro corpo, tra cui screpolature e secchezza delle labbra. Si tratta infatti di una zona molto delicata che va protetta con attenzione

Le labbra si annoverano sicuramente tra le parti più delicate del nostro corpo. Questo perché la pelle in questa zona è molto debole, visto che non vi è cheratina, importantissima per proteggere l’epidermide e renderla compatta e resistente. La bocca dunque è soggetta a possibili screpolature, secchezza e disidratazione.

Esiste però un prodotto capace di restituire la giusta idratazione alle labbra preservandone bellezza e morbidezza: il balsamo! Questo prodotto non dovrebbe mai mancare in borsa per un boost di nutrimento e per prevenire e lenire gli effetti delle screpolature, oltre che per preservare la bocca dagli effetti dei raggi solari. Come abbiamo visto spesso parlando dell’importanza della protezione solare, infatti, anche le labbra sono soggette a scottature e spellature, pertanto, richiedono sempre attenzione, soprattutto nei mesi estivi, ma non solo.

A cosa serve il balsamo labbra

Il balsamo per labbra, spesso chiamato anche “burrocacao”, svolge principalmente la funzione di idratare la bocca, rimuovendo la pelle secca e prevenendo la formazione di pellicine.

Soprattutto quando la temperatura si abbassa, oppure quando sono esposte al sole, le nostre labbra hanno bisogno di particolari cure e attenzioni per rimanere in salute.

Ma non solo: applicato prima del trucco crea una base per l’applicazione di gloss e rossetti.

I vantaggi dell’applicazione del balsamo labbra

Permette di idratare le labbra in profondità, combattendo screpolature e secchezza derivanti dall’arrivo dei primi freddi.

in profondità, combattendo screpolature e secchezza derivanti dall’arrivo dei primi freddi. Protegge la pelle dai raggi del sole quando è arricchito con filtri solari .

quando è arricchito con . Quando è colorato aiuta anche a definire il contorno labbra, regalando vivacità al viso. Inoltre fa sembrare la bocca più carnosa grazie alla texure leggermente lucida che cattura la luce.

Quale prodotto scegliere

Sul mercato sono presenti davvero tante tipologie di balsamo labbra: in stick, in jar, o in tubetto. Trovare quindi il formato che più si adatta alle tue esigenze non è certo un problema. Devi però invece prestare molta attenzione agli effetti che questo prodotto crea sulle tue labbra, perché al di là dell’estetica, devi assicurarti che apporti benefici reali alla tua pelle.

La scelta migliore è sempre quella che ricade su un balsamo labbra con:

vitamine a base di burro di Karité : si tratta di un ingrediente che contiene sostanze nutrienti e vitamine adatte a idratare una pelle sensibile come quella della bocca.

: si tratta di un ingrediente che contiene sostanze nutrienti e vitamine adatte a idratare una pelle sensibile come quella della bocca. Centella Asiatica : una pianta di origine orientale che aiuta a mantenere sempre alta l’elasticità della pelle stimolando la produzione di collagene naturale . Quest’ultimo fornisce un apporto incredibile in termini di freschezza, garantendo una pelle giovane e combattendo la comparsa di inestetismi come le odiate rughe.

: una pianta di origine orientale che aiuta a mantenere sempre alta l’elasticità della pelle stimolando la produzione di . Quest’ultimo fornisce un apporto incredibile in termini di freschezza, garantendo una pelle giovane e combattendo la comparsa di inestetismi come le odiate rughe. Olio di jojoba : aiuta a mantenere le labbra umide, idratate, elastiche e vellutate, proteggendole da agenti atmosferici estremi come vento e freddo.

: aiuta a mantenere le labbra umide, idratate, elastiche e vellutate, proteggendole da agenti atmosferici estremi come vento e freddo. Menta piperita : è molto idratante, in quanto contiene emulsionanti naturali che trattengono l'umidità. Inoltre contribuisce a prevenire l’herpes labiale.

: è molto idratante, in quanto contiene emulsionanti naturali che trattengono l'umidità. Inoltre contribuisce a prevenire l’herpes labiale. Cera d’api: possiede proprietà protettive e nutritive.

Verifica invece che non sia presente paraffina liquida, che determina la formazione di un film che riveste la cute trattenendo i liquidi, sensibilizzando le labbra senza idratarle.

Meglio controllare quindi che questa sostanza non sia contenuta nel balsamo che applicherai su una zona sensibile come quella della bocca!

Come creare un balsamo labbra homemade

Se sei un’amante dei prodotti cosmetici naturali e realizzati in casa, come le maschere viso, sappi che puoi creare anche dei balsami labbra personalizzati homemade.

Ti diamo alcune idee con ingredienti diversi da scegliere in base alle tue esigenze e alle tue preferenze:

Con burro di karitè

Preleva un cucchiaino di burro di karitè e mescolalo con una goccia di olio essenziale (i migliori, a livello di profumi, sono quelli al limone, alla lavanda o all’arancia), poi colloca il tutto in un piccolo barattolino. Soprattutto se è la prima volta che lo fai e devi provarlo e capire se ti convince il risultato, ti consigliamo di crearne piccole quantità, anche per evitare che il composto deperisca.

Con menta e vaniglia

Sciogli burro di cacao, olio di ricino e cera d’api insieme a bagnomaria. Togli dal fuoco, aggiungi gli oli essenziali alla menta e alla vaniglia e mescola bene il composto ottenuto. Prendi i tubetti che vuoi utilizzare, oppure i vasetti, e ponili su una superficie piana. Versa in ogni contenitore la sostanza ottenuta, riempiendolo solo per metà. Se lo riempi tutto, rischi di creare un buco nella parte superiore del burrocacao quando si raffredda. Quando il liquido versato si è diventato completamente freddo e duro, applica il resto del composto e chiudi il contenitore, rimanendo in attesa che il tutto si raffreddi prima di poterlo utilizzare.