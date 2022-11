Alcuni ingredienti che usiamo quotidianamente in cucina possono rivelarsi un portento anche per la salute della pelle, da utilizzare per creare perfette maschere fai da te da applicare sul viso.

Lo sapevi che il caffè ha delle proprietà rigeneranti, che donano alla pelle morbidezza e elasticità? E conosci tutti i benefici dello yogurt per la pelle del viso? Spesso sottovalutati, alcuni ingredienti casalinghi sono la base ideale per creare un’ottima maschera viso fai da te, semplice e – soprattutto – velocissima da realizzare.

In fondo, chi ha detto che “chi bella vuole apparire, un poco deve soffrire” non avrebbe potuto sbagliarsi di più. Scegliendo i giusti ingredienti naturali, infatti, potrai facilmente ottenere dei rimedi fai da te portentosi che – oltre a essere indolori – saranno molto più ricchi di sapore di quanto tu possa immaginare. Ne abbiamo trovati otto: rimedi 100% naturali e casalinghi che ti porteranno in breve tempo a raggiungere risultati davvero soddisfacenti per la tua bellezza. Perché anche se le creme miracolose (forse) non esistono, gli ingredienti giusti possono davvero fare qualche magia. Scopriamo le otto tra le migliori maschere per il viso da provare, pronte in cinque minuti e, soprattutto, davvero deliziose!

Migliori maschere per il viso: il connubio fra il Miele e il Caffè

Iniziamo subito con due ingredienti noti per le loro proprietà rigeneranti: miele e caffè. Il primo lascerà la tua pelle molto morbida e vellutata, mentre il secondo fungerà da scrub naturale, risvegliando la microcircolazione del viso. L’ideale è miscelare un cucchiaino di miele (qualsiasi) con due cucchiaini ben riempiti di caffè macinato, creando un composto da lasciare a riposo solo cinque minuti…giusto il tempo per preparare un vero caffè, che ti faccia affrontare la giornata con lo sprint giusto! Da applicare una volta a settimana, questa maschera è l’ideale appena svegli.

Leggi anche: maschera viso fai da te per pelle grassa

Un trattamento ricco di proprietà purificanti grazie all’azione acida del pomodoro e al Ph basico del latte. Il consiglio è quello di prendere un piccolo bicchiere da chupito e riempirlo con un cucchiaino di latte intero e mezzo cucchiaino di concentrato di pomodoro, amalgamare bene il tutto e, poi, tamponare uniformemente il composto sulla pelle del viso. Questa maschera è pensata per purificare la pelle durante la notte, perciò prova ad applicarla e risciacquarla prima di andare a dormire almeno una volta ogni cinque o sei giorni.

Cosa fare mentre indossi la maschera viso? 5 idee

Miele e Limone per un trattamento cromoterapico

Sembra incredibile, ma alcuni colori sono in grado di trasmetterci degli stati d’animo diversi a seconda delle situazioni in cui ci troviamo. Il blu, per esempio, è noto per trasmettere calma e tranquillità mentre il giallo, invece…è il colore del combattimento! Ecco perché miele e qualche goccia di succo di limone sono l’ideale per una maschera adatta a combatter la battaglia quotidiana più asfissiante di tutte: quella contro i punti neri! Micidiali contro le impurità del viso, faranno sparire i punti neri in poche settimane. Per ottenere un effetto purificante e antibatterico, l’ideale è miscelare un cucchiaio di miele e un cucchiaino di succo di limone appena spremuto, un paio di volte a settimana.

Il tempo di riposo è di appena cinque minuti, ma attenzione: è importante non esagerare con il succo di limone. Trattandosi di un ingrediente estremamente acido, infatti, potrebbe risultare leggermente irritante per le pelli più sensibili.

Per questo trattamento viso fai da te avrai bisogno di due cucchiaini di gel di Aloe Vera e un cucchiaio di curcuma. Questa particolare spezia asiatica dalle note agrodolci, infatti, è una efficace soluzione per la pelle grassa, specialmente combinata il gel di Aloe, che aiuterà il tuo viso a eliminare il sebo in eccesso. Da applicare una volta a settimana, preferibilmente prima di coricarsi a letto o la mattina prima di colazione, renderà la pelle progressivamente più equilibrata.

Liberare i pori con Albume e succo di Limone

Sappiamo che l’idea di avere dell’albume d’uovo sulla faccia può non apparire allettante… ma questo trattamento ti stupirà! Le proprietà nutritive dell’uovo, infatti, lasceranno la pelle (ma anche i capelli) molto pulita e levigata. Per creare una maschera nutriente, utilizza albume e un cucchiaino colmo di succo di limone. Il tuo viso apparirà più luminoso e più compatto ed eliminare le impurità sarà molto più facile. Dopo averla applicata, lascia agire la maschera per un massimo di cinque minuti e, infine, risciacqua con acqua tiepida, non più di due volte a settimana.

Facilmente acquistabile in farmacia, l’olio di cocco alimentare è un ottimo sostituto dell’olio di oliva, ma può rivelarsi molto utile anche contro labbra secche e scottature. Un ingrediente altamente nutriente, da utilizzare per creare delle maschere viso fai da te idratanti. Come? Unisci un cucchiaino di olio di cocco e mezzo cucchiaino di curcuma, utilissimi anche contro gli inquinanti chimici come lo smog e le polveri sottili. Applicando la maschera tre volte a settimana, potrai ottenere splendidi risultati: la tua pelle apparirà visibilmente più sana e più idratata…addio screpolature!

Leggi anche: maschera viso super idratante, a chi fa bene

Il succo di limone è un ingrediente da maneggiare con cura: l’acidità della sostanza, infatti, lo rende adatto a molti scopi, ma anche un potenziale pericolo per le pelli molto sensibili. Combinato con gli ingredienti giusti, però, il limone è l’ideale per valorizzare il viso, regalando tutte le sue proprietà rivitalizzanti, adatte a illuminare la pelle con una luce nuova. La combinazione giusta? Con lo yogurt. Puoi dire addio alle occhiaie e ai segni dell’inverno, perché con poche applicazioni di questo impacco potrai ritrovare un incarnato roseo e luminoso. Per realizzarlo, hai bisogno di yogurt bianco e due cucchiai di succo di limone. Dopo aver sciacquato con acqua calda, ti basterà uno sguardo per notare quanto la tua pelle sia diventata luminosa in pochi istanti.

Per una pelle più bella, scegli Miele e Cannella!

Chiude infine la nostra lista di maschere viso 100% biologiche e naturali un trattamento che ci ha davvero stupiti, a base di miele e cannella. Due ingredienti non solo dal sapore delizioso, ma che sono anche un aiuto concreto nella lotta anti-acne. Naturalmente, non può considerarsi un sostitutivo alle medicine studiate ad hoc per il problema, ma è sicuramente un'alternativa delicata per le pelli più sensibili. Consigliamo di creare questa crema naturale con due cucchiaini di cannella e un cucchiaio di miele, da applicare sul viso con dei movimenti circolari delle dita. Utilizzarla una volta a settimana sarà più che sufficiente, ma ricordati di sciacquare sempre bene con dell'acqua tiepida.

Domande e risposte Come mettere una maschera per il viso? Come mettere una maschera per il viso dipende dalla sua consistenza: in generale, è consigliabile stenderla con un pennello a setole grandi di fibra sintetica oppure con un applicatore in silicone. Ma molte preferiscono stenderla direttamente con le mani. Come togliere una maschera per il viso? Concluso il tempo di attesa, utilizza una spugnetta o un panno imbevuto di acqua calda per rimuovere delicatamente la maschera. Assicurati di eliminare ogni traccia di prodotto, collo e contorno del viso compresi, e applicare una crema idratante dopo aver tamponato la pelle. Dopo la maschera viso cosa si mette? Cosa mettere dopo una maschera viso dipende dalla tipologia di maschera applicata ma in generale consigliamo una passata con il tonico che aiuta a stringere i pori e ha proprietà astringenti e l'applicazione della tua crema idratante oppure nutriente. Quando fare la maschera viso? La maschera va fatta dopo aver lavato il viso con acqua non troppo calda e tolto tutti i residui di trucco. Datti un appuntamento fisso solo per te: l'ideale è una volta a settimana, in base alla tipologia di maschera che utilizzi. Maschera esfoliante viso a cosa serve? La maschera esfoliante viso serve ad eliminare lo strato superficiale dell'epidermide, favorendo il ricambio delle cellule e il rinnovamento della pelle. Ciò dona un aspetto più sano, giovane e luminoso alla pelle del viso.