Pulire a fondo la pelle è il primo passo per un viso luminoso e libero da impurità. Bastano pochi step e ingredienti naturali che trovi anche nella dispensa di casa per una pulizia del viso fai da te che coccola e rigenera la tua pelle

Tutti i giorni sulla nostra pelle si accumulano residui di make up, sebo, cellule morte e tossine dovute allo smog, allo stress e alla normale attività del nostro organismo.

Pulizia del viso a casa come dall'estetista

Pulire a fondo la pelle è un vero e proprio gesto d’amore per la nostra pelle, che permette di prevenire la comparsa di punti neri, imperfezioni, rughe e secchezza.La pulizia del viso non serve solo a rivitalizzare e disintossicare la pelle: un buon trattamento ti consente di dedicare del tempo a te stessa rilassandoti e facendoti sentire coccolata.È possibile farla anche a casa: se ti cimenti prima di andare a dormire, sprofonderai in un sonno ristoratore e avrai una pelle radiosa per diversi giorni.Vediamo subito come realizzarla!

Pulizia del viso: i passaggi

Prima di iniziare, raccogli i capelli e lava le mani. Rimuovi il trucco, (un'operazione da compiere anche se sei rimasta in casa e non ti sei truccata), e sciacqua bene il viso con acqua tiepida.

Dopo aver deterso la pelle con il detergente adatto a te, elimina le cellule morte con un esfoliante in microgranuli. Applicalo su pelle inumidita - né troppo bagnata né troppo asciutta - e massaggialo con i polpastrelli, adottando movimenti circolari. Cerca di non strofinare, ma sii sempre delicata. Sciacqua il viso con acqua tiepida, e tampona con un asciugamano morbido.

Come aprire i pori con il vapore: l'ideale contro i punti neri

Per pulire in profondità la pelle è necessario "aprire i pori". Naturalmente, i pori non possono realmente aprirsi e chiudersi - specialmente a comando - ma fare un bagno di vapore è molto utile per fluidificare il sebo e rendere la pulizia del viso meno aggressiva. Come farei? Fai bollire dell'acqua, versa al suo interno due cucchiaini di bicarbonato e lascia riposare un po'. Metti un asciugamano sulla testa e chinati sulla ciotola a una distanza minima di 15-20 centimetri. Per ottenere il massimo dal tuo bagno di vapore, aggiungi erbe e oli essenziali in base al tuo tipo di pelle.

Se hai la pelle grassa, ad esempio, prova a versare nella bacinella di acqua calda qualche goccia di olio di malaleuca dalle proprietà purificanti.

Se hai la pelle sensibile è meglio calmarla con qualche bustina di camomilla.

In caso di pelle secca aggiungi un po' di olio di oliva che servirà ad ammorbidirla.

Con la pelle normale il bagno di vapore diventa più illuminante se arricchito da qualche goccia di olio di mandorle.

Infine, se hai la pelle mista va bene usare solo acqua e bicarbonato o, al limite, aggiungere olio essenziale di lavanda per un effetto lenitivo.

Da sapere: evita di usare il vapore se hai i capillari fragili: potrebbe romperli, accelerando il rischio della couperose.

Trascorsi 10 minuti, allontana il viso dalla bacinella di acqua calda e sciacqualo con acqua fredda: servirà a richiudere i pori. Se hai punti neri evidenti, questo è il momento giusto per schiacciarli, in quanto la pelle è ammorbidita, scongiurando così il rischio cicatrici. Proteggi le dita e le unghie con dei fazzolettini di carta e usa sempre la massima delicatezza. Dopo l'operazione schiaccia-punti neri, passa un dischetto di tonico astringente, tamponando bene le zone maggiormente interessate dalle imperfezioni. Evita le soluzioni alcoliche, ma opta per quelle purificanti a base di tè verde, cetriolo e vitamina C.

Come aprire i pori senza vapore

Puoi provare a liberare e aprire i pori anche senza utilizzare il vapore direttamente sulla pelle. Per farlo, utilizza semplicemente il calore. Il modo più semplice è inumidire un panno con dell'acqua molto calda e passarlo delicatamente sul viso. Così facendo, otterrai un effetto molto simile a quello di un bagno di vapore, ma in molto meno tempo. Attraverso il calore, infatti, sarà più semplice "aprire i pori" ed eliminare punti neri, comedoni e imperfezioni.

Dopo la pulizia, la maschera viso

Subito dopo aver pulito a fondo la pelle con il vapore è molto importante applicare una maschera viso nutriente per un'azione rigenerante. Sceglila a seconda della tua tipologia: se hai la pelle grassa, prediligi ingredienti come il miele (ottimo anche per l'acne), il limone e l'argilla (astringente, per richiudere i pori dilatati). Per un'azione super idratante, riduci in poltiglia un avocado. Se invece la tua pelle è stanca e poco luminosa, procedi con del limone e del cetriolo. Senti la pelle "tirare" e l'hai molto sensibile? Scegli del gel d'aloe miscelato con della camomilla.

Lascia la tua maschera in posa per almeno 15 minuti e poi risciacqua con acqua tiepida.

La crema per concludere la pulizia del viso

Infine, se hai realizzato la pulizia del viso la sera, scegli una crema idratante molto ricca da applicare su viso e collo prima di coricarti con un massaggio energico, ma rilassante, oppure una texture più leggera per il giorno.

Cosa fare subito dopo aver purificato la pelle

È bene evitare la luce del sole diretta per non irritare la pelle trattata, stesso discorso con le basse temperature: meglio coprire il volto con una sciarpa se hai la necessità di uscire.

Se sei a casa, invece, dedicati ad un gioco rilassante: prendi uno specchio e fai tutte le facce più buffe che tu possa immaginare! Questo passatempo si rivela un'ottima ginnastica facciale e - perché no? - posta sui social un selfie buffo e simpatico mentre le fai. Ma occhio: è vietato truccarsi subito dopo la pulizia del viso, altrimenti annulleresti l'effetto detox. Meglio aspettare qualche ora!

E se i pori sono ancora dilatati?

Il fatto che i pori possano aprirsi chiudersi non è che una leggenda metropolitana, legata - probabilmente - a un'espressione colloquiale, che dovrebbe indicare l'eliminazione dello sporco attraverso le pulizia del viso. La realtà, infatti, è che il modo più semplice di eliminare i punti neri è rendere il sebo più fluido, cosicché o passaggi di pulizia risultino più delicati. D'altra parte, è assolutamente vero che i pori possono dilatarsi. Le cause sono diverse - dall'invecchiamento alla lassità dei tessuto, fino alla classica sovrapproduzione di sebo - e devono essere trattate in modo mirato per assicurarsi una pulizia del viso davvero efficace. Largo, dunque, all'esfoliazione chimica abbinata ai trattamenti rimpolpanti, ma anche a ingredienti come acido salicilico, niacinamide e argilla. Una volta eliminate le cause dei pori dilatati, infatti, occorrerà semplicemente personalizzare la routine di pulizia per eliminarli.