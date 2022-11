Opacizzano, assorbono il sebo in eccesso, affinano i pori e schiariscono l'incarnato: questi e altri benefici con le maschere purificanti. Scopri i migliori prodotti e i rimedi fai da te

I dermatologi lo ripetono da anni: detergere la pelle è il primo passo per mantenerla sana e luminosa. Ma a volte, la detersione quotidiana (quella per struccarsi) non è sufficiente, soprattutto se la pelle è mista, grassa o tende a manifestare imperfezioni. Ecco, dunque, che inserire nella beauty routine una maschera purificante viso 1-2 volte la settimana può cambiarne davvero l’aspetto.

A cosa serve la maschera viso?

Quando si pensa alle maschere viso di pulizia viene subito in mente la pelle mista e grassa o a tendenza acneica, ma c’è da fare una distinzione tra le maschere detox e le maschere purificanti vere e proprie. In genere, le prime sono più delicate e adatte anche alle pelli normali, che tendono a disidratarsi: servono, infatti, a rimuovere gli accumuli di sporcizia, smog e tossine tipici di una vita in città. Le maschere purificanti “standard”, invece, sono più adatte alle pelli problematiche e che tendono a lucidarsi, poiché alla detersione profonda associano la capacità di regolare la produzione di sebo e di opacizzare la pelle.

Per chi sono indicate le maschere purificanti

Come capire la differenza tra maschera detox e maschere purificanti? Di solito sulla confezione è specificato se la maschera è indicata per una pelle con imperfezioni o per tutte le altre. Nell’ultimo caso, puoi essere sicura di poterla utilizzare anche se hai la pelle normale o secca, a patto di non esagerare con la frequenza, specialmente se senti la pelle tirare. Per riequilibrarla, subito dopo puoi ricorrere a una maschera idratante.

Potrebbe interessarti anche: Maschere viso fai da te, otto ricette naturali

VEDI ANCHE

Beauty

Maschere per il viso: ad ognuna la sua

Come si usa la maschera per una pulizia profonda

Si applica su viso struccato asciutto o inumidito, a seconda del tipo di prodotto (di solito è specificato). A questo punto, si lascia agire la maschera dai 10 ai 20 minuti e, poi, si rimuove con acqua tiepida. Se durante la messa in posa la pelle dovesse pizzicare o bruciare, toglila prima del tempo. Per un’azione tonificante, picchietta un dischetto imbevuto di tonico. Subito dopo, prosegui con l’abituale crema o gel idratante.

Quante maschere fare a settimana e quando farle?

In generale, l’ideale è fare una maschera due volte alla settimana, alternando formulazioni purificanti ad altre detossinanti, nutrienti o liftanti. Non cedere alla tentazione di utilizzare la maschera purificante troppo spesso: l’effetto potrebbe essere irritare e seccare la pelle, non eliminare le imperfezioni. Assicurati, invece, di combinare l’azione purificante con formule idratanti e lenitive, da utilizzare in combinazione al rullo di giada, ma anche a un massaggio antietà.

Un consiglio: evita di associare nello stesso momento lo scrub viso alla maschera purificante, rischieresti di irritare il viso. Se ami l’esfoliazione meccanica, effettuala uno o due giorni prima.

VEDI ANCHE

Beauty

Multimasking: quali maschere fare nello stesso momento?

Come si sceglie il prodotto giusto

Per orientarti nel mondo delle maschere purificanti parti dai tuoi gusti: preferisci una crema che si asciuga sul viso oppure un foglio di carta assorbente? Sappi che la prima versione è più strong perché composta, in genere, da argille che, asciugandosi, asportano l’eccesso di sebo dalla pelle. Per questo motivo, le maschere viso all’argilla verde sono indicate per le pelli che tendono a lucidarsi. Oltre all’argilla, altri ingredienti purificanti sono il carbone, il bambù, lo zinco e i fanghi.

Le nuove formulazioni, inoltre, aggiungono agenti lenitivi e idratanti che evitano di asciugare troppo la pelle. E, per questo motivo, possono essere usate dalle pelli più delicate, a tutte le età. Alcuni prodotti, poi, possono essere usati anche come scrub, da massaggiare al momento della rimozione. Se ,anziché controllare l’eccesso di sebo, hai bisogno solo di detergere un po’ più in profondità rispetto a un detergente quotidiano, ricorri alle maschere in tessuto: sono più leggere e quindi sono tollerate da tutti i tipi di pelle.

Guarda la nostra selezione di maschere purificanti per tutti i gusti e le esigenze!

1/10 Insta-Masque di NUXE è una maschera purificante e levigante che non secca la pelle. Contiene due ingredienti naturali: il caolino, un’argilla bianca molto delicata che disostruisce i pori e opacizza, e l’acqua floreale di rosa emolliente, che lenisce la pelle donando morbidezza. 2/10 Shake & Shot di DR JART+ una maschera rimodellante in gomma che, trattenendo i principi attivi ed evitandone l’evaporazione, penetra nella pelle ancor più in profondità rispetto ad una maschera in tessuto. Si prepara al momento: basta shakerare nel bicchiere in dotazione.

In vendita da Sephora.

3/10 La Maschera Fredda Purificante di GALENIC si avvale deve di una struttura galenica brevettata (Frozen Pure): generando un effetto freddo sulla pelle, purifica, restringe i pori e affina delicatamente la grana della pelle. L’associazione di questa struttura con l’argilla genera uno scambio termico a livello cutaneo. 4/10 Anti-Blemish Solutions™ Oil-Control Cleansing Mask di CLINIQUE

Una maschera ideale se la pelle grassa è affetta da imperfezioni.

L'argilla naturale aiuta ad attenuare i brufoli, a prevenire le eruzioni e a mantenere la pelle priva di lucidità. Formula delicata che non irrita la pelle. 5/10 La maschera detox di Geomar è formulata con il 95% di ingredienti di origine naturale, come argilla nera astringente e opacizzante, aloe biologica dal potere idratante e carbone vegetale di bambù dalle proprietà detossinanti e purificanti. 6/10 Masque Purifiant di CAUDALIE

Schiarisce, riequilibra l’epidermide e purifica in profondità. Naturale al 94% lascia la pelle morbida, pura e opacizzata. Oltre alle argille bianche (bentonite e caolino), contiene zinco e semi di lino, dall'azione seboregolatrice. Il mix fitoaromatico con 8 oli essenziali (lavanda, bergamotto, camomilla, salvia, cipresso, prezzemolo, mirra e legno di sandalo) svolgono un'azione lenitiva. 7/10 Hyséac Maschera Gommage di URIAGE agisce con una doppia azione: può essere utilizzata come maschera grazie alle sue proprietà assorbenti e come gommage per la sua azione esfoliante grazie alle sue microsfere. 8/10 Maschera Peeling di Ecooking, brand di KAON

Grazie alle sue proprietà astringenti, apporta luminosità alla pelle. Si applica su viso asciutto e si lasciare in posa per 4-12 minuti e poi si rimuove con acqua tiepida. Da usare di sera. 9/10 Puryfieng MUD Sheet Mask di AHAVA è una maschera in tessuto suddivisa in due pezzi (uno per la parte superiore del viso e l'altro per la parte inferiore). È imbibita con il fango naturalmente depositato sulle sponde del Mar Morto, Osmoter™, l’esclusivo concentrato AHAVA ricco di minerali essenziali, 3D™ Complex a base di alga dunaliella, niacinamide, acido ialuronico ed estratto di dattero. Dr. Hauschka Skin Care; Dr. Hauschka Kosmetik 10/10 La Maschera purificante di DR. HAUSCHKA deterge e purifica in profondità. Indicata per ogni condizione di pelle, è ideale per la pelle grassa e impura, che presenta cheratinizzazioni e pori dilatati. La sua composizione a base di nasturzio e amamelide svolge un’azione purificante, legando a sé le secrezioni cutanee. Disponibile anche in buste singole. In vendita nei negozi biologici. PREV NEXT

Come creare una maschera viso

Ti piace dilettarti con rimedi naturali? Ecco alcune ricette per detergere il viso in profondità da realizzare con gli ingredienti che hai in cucina, da personalizzare in base alle esigenze della tua pelle, per trovare la combinazione giusta e combattere brufoli, punti neri o lucidità.

Maschera viso purificante anti-lucidità

La fecola di patate, mescolata con il succo di limone, è un buon rimedio naturale per togliere l’eccessiva oleosità dalla pelle. Va stesa sul viso, precedentemente deterso, e lasciata agire finché si secca per poi sciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

Il lievito fresco è indicato per una pulizia profonda, per affinare i pori e rimuovere l’eccesso di sebo, senza seccare la pelle. Per preparare una maschera aggiungi un goccio di acqua e un pizzico di lievito di birra e mescola bene. Applica sul viso e lascia in posa per 10-15 minuti, poi, sciacqua. L’effetto purificante, l’ideale anche contro le impurità.

Con la farina di avena e la farina di mandorle, si può preparare una maschera viso purificante con azione esfoliante e, dunque, perfetta in caso di punti neri. Le proporzioni sono una tazzina per ciascun tipo di farina. Forma un impasto aggiungendovi l'albume di un uovo e un po' di succo fresco di limone. Applica su viso e collo, massaggiando delicatamente per 5 minuti e sciacqua. Da eseguire una o due volte la settimana, ti regalerà pori compatti e un maggiore tono epidermico.

Maschera viso per la pelle grassa

Usa lo yogurt intero fresco e bio per opacizzare la pelle mista e grassa: applicalo su viso e collo e lascialo agire per una ventina di minuti, quindi sciacqua. Semplicissima ed efficace, è delicatissima e ideale per la cute grassa e infiammata a causa delle impurità.

VEDI ANCHE

Beauty

Le migliori maschere idratanti viso per una ricarica di acqua e freschezza alla tua pelle

VEDI ANCHE

Beauty

Coccole per la pelle: la maschera viso al miele sarà la tua nuova alleata di bellezza

VEDI ANCHE

Beauty

Cosa fare mentre indossi la maschera viso? 5 idee non-beauty che fanno bene a mente e cuore