Durante l'adolescenza così come nell'età adulta, l'acne ha un alto impatto emotivo in che ne soffre. Le creme più efficaci? Eliminano le imperfezioni, ovviamente. Ma dopo i 30 anni, oltre ai brufoli, combattono i segni dell'età. Scopri i prodotti più adatti

Non è mai troppo tardi per avere i brufoli. Ironia a parte, un imponente studio sull'acne condotto su scala europea dimostra che le problematiche legate a una pelle con tendenza acneica in età adulta (la cosidetta acne tadiva), negli ultimi 10 anni sono aumentate del 61% per le donne sui 30 anni, e del 60% per le 40enni. Il problema è più frequente nelle donne, tanto che l'80% di chi ha sofferto di acne da adolescente continua a manifestare strascichi superati abbondantemente l'età dei primi brufoli, punti neri e imperfezioni

Solo il 20% delle donne ha un'insorgenza tardiva dell'acne, cioè dopo i 25 anni. A prescindere dall’età, la pelle a tendenza acneica è causata da 3 fattori principali comuni: influenze ormonali, eccesso di sebo e batteri. E alcuni studi rilevano che l'inquinamento urbano gioca un ruolo aggravante nell'insorgenza di imperfezioni in pelli predisposte.

Quali creme usare quando si ha l’acne?

«Sia che si abbia l’acne giovanile che l’acne tardiva, è meglio orientarsi su formule leggere prive di oli che riducano l’iperproduzione di sebo, contrastando così la formazione di brufoli e imperfezioni» risponde la dottoressa Maria Rosa Gaviglio, dermatologa a Milano. «La pelle grassa a tendenza acneica va comunque idratata, purché si usino prodotti light opacizzanti: servono a evitare l’effetto “rebound”, come probabile conseguenza di prodotti aggressivi troppo sgrassanti (usati per esempio per la detersione), che spingono la pelle a produrre più sebo».

Di giorno si può optare per creme seboregolatrici, e di sera per creme ad azione peeling contenenti acidi esfolianti specifici contro l’acne (l’acido salicilico). Si trovano in farmacia profumeria, e sono pensate sia per l’acne giovanile che per quella adulta. «Se il problema è resistente è bene rivolgersi al dermatologo che può prescrivere una terapia ad hoc, comprendente eventuali creme antibiotiche e altri farmaci mirati da usare localmente o per via orale».

E se oltre all’acne compaiono le rughe?

«In questo caso, bisogna rivolgersi a sieri specifici che combattano sia le imperfezioni di “tipo adolescenziale” che i segni dell’età: sono formulati in texture leggere che si assorbono in fretta, opacizzando la pelle, ma nello stesso tempo lavorano sui cedimenti cutanei e sulle linee d’espressione». La differenza con le creme per pelli giovani? Sono meno “sgrassanti” e aggressive.

I prodotti specifici per l’acne

Guarda i prodotti per combattere e prevenire le imperfezioni: creme, detergenti e maschere all’argilla per tutte le esigenze specifiche, comprese quelle SOS, trattamenti anti-acne localizzati, contro il rossore, emulsioni opacizzanti, soluzioni esfolianti e lenitive.

SVR, SEBIACLEAR Cicapeel

Tra le formule più adatte alle pelli a tendenza aceneica e impure, c'è sicuramente quella in gel: leggera e non occlusiva, questa consistenza permette una piacevole applicazione senza appesantire la cute.

Paula's Choice, Clear Oil Free Crema Notte Viso

Una crema notte ideale per pelli soggette ad acne e le imperfezioni, al suo interno ingredienti testati che nutrono la pelle senza ostruire i pori, provocare brufoli o dare una sensazione di unto alla pelle grassa. Al suo interno la niacinamide, efficace per il ripristino della pelle e perfetta per donare un tono uniforme alla pelle.

CeraVe, Gel Controllo Imperfezioni

Un gel piacevole da applicare e pensato per il trattamento delle imperfezioni formulato con AHA e BHA. Rimuove le imperfezioni della pelle a tendenza acneica e aiuta a prevenire le nuove ed eventuali eruzioni cutanee.

Avene, Cleanance Comedomed

Un concentrato anti-imperfezioni, che agisce per ridurre le imperfezioni e ne previene la ricomparsa, con un'efficacia scientificamente provata e ad alta tollerabilità per la pelle a tendenza acneica.

Eterea, Oily Skin

Una texture scorrevole e di rapido assorbimento, ma senza ungere. Una formula costituita da un complesso di attivi, frutto di un’attenta selezione, noti per le loro proprietà antiossidanti ed energizzanti, purificanti, sebonormalizzanti, che regolano l'eccesso di sebo e migliorano la grana della pelle riducendo l’antiestetico effetto lucido.

Olehnriksen, Cold Plunge Pore Remedy Moisturizer

Una texture leggera che idrata istantaneamente, andando a restringere. Pensata appositamente per le pelli con tendenza mista o grassa grazie agli acidi salicilici BHA e LHA che aiutano a disintossicare e ridurre l'aspetto dei pori mentre combattono il continuo eccesso di sebo. Un trattamento che permette inoltre di levigare la grana della pelle, unificare l'incarnato, attenuare le macchie pigmentarie e mirare a rughe e linee sottili.

Rilastil Acnestil Crema Attiva

Ideale per pelli grasse, miste e con tendenza acneica. Con oligopeptide-10, molecola in grado di penetrare la parete batterica, inibendo il rilascio di tossine pro infiammatorie, è arricchita anche da pantenolo, ceramidi ed acido ialuronico ad azione idratante e con un antimicrobico che favorisce il controllo della crescita dei microrganismi sulla pelle

Freshly Cosmetics, Azelaic Radiance Fra Treatment

Questo fluido è pensato per prevenire e ridure brufoli, punti neri, macchie e altri segni dell'acne, ideale anche per migliorare rosacea e couperose. Una formula naturale con il 10% di acido azelaico, riduce la secrezione sebacea e impedisce l’ostruzione dei pori.

