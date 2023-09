Maschera viso fai da te: questa è quella definitiva

I n casa hai poco e niente e la tua pelle ti implora per un trattamento d’urto? Un esperto make-up artist ci ha spiegato il segreto e ora non possiamo più farne a meno.

Il segreto per una buona maschera viso fai da te last minute con risultati da facialist? Se ti si prospetta una serata lunga e il tuo desiderio è una pelle pazzesca e un trucco che duri a lungo, quello che stiamo per svelarti diventerà il tuo pre-party trick preferito per preparare il viso.

La buona notizia è che non ti servono ingredienti strani e non devi saccheggiare il frigorifero per creare la tua maschera per il viso, ma ti servono solo 2 cose: un tonico e una velina o i dischetti di cotone.

Il segreto per una maschera viso fai da te è quello di ottimizzare i benefici che puoi ottenere dal tuo tonico/essence. Simone Belli, National Makeup Artist di L’Oréal Paris, suggerisce come prima cosa di mettere un po’ di tonico in un contenitore con vaporizzatore, successivamente di prendere una velina sottile (se è a più veli separali) e di appoggiarla sul viso. Ora vaporizza il tonico per imbibire completamente la velina, falla aderire bene e lascia riposare sul viso qualche minuto.

Come puoi scegliere di utilizzare un toner o una essence idratante, puoi fare lo stesso con uno lenitivo ogni qualvolta ci siano rossori sul viso, per una maschera fai da te che sia tanto un rimedio in estate post esposizione che per il freddo invernale.

Per la maschera lenitiva, Belli propone due opzioni. La prima è quella di mischiare il tonico con un po’ di latte e imbibire un asciugamano (di quelli piccoli e quadrati) e poi metterlo nel frigorifero a raffreddare: in questo modo il sollievo in estate è garantito.

In inverno, quando non abbiamo piacere ad avere contatto con cose troppo fredde, possiamo imbibire dei dischetti di cotone e poi posizionarli sulle zone critiche, lasciandoli a riposo.

I discorsi fatti in precedenza valgono anche se vuoi fare una maschera per rimpicciolire i pori, ma in questo caso utilizzerai un tonico astringente.

Il bello di queste maschere è che possono essere fatte on-the-go, portando con te le veline o un contenitore per dischetti che puoi riempire di tonico, così li hai già pronti all’uso.

Caudalie Eau de Beauté

Hygge Relief Chamomile Mist

Melvita Source de Roses Eau Extraordinaire

Rougj+ Smart Filler Maschera Effetto Luce

Anne Möller Instant Calming Essence

SVR B3 Essence Hydra

Pixi Glow Tonic

L’Oréal Paris Revitalift Peeling Toner