Z ac zac! I tagli corti dominano le tendenze estate del 2024 grazie a versatilità, comodità e freschezza.

D’estate si sa, fra l’umidità, il mare, la salsedine e la sabbia, gestire i capelli lunghi diventa difficile.

E, per rimediare alle ore interminabili passate con il phon in mano e a tutti i nodi, l’effetto crespo e gli styling senza fine, molte persone scelgono di dare un'accorciata ai capelli proprio durante i mesi più caldi dell’anno.

E come dare loro torto, no?

I tagli corti infatti vanno per la maggiore proprio in estate perché, oltre a essere la nuova ossessione di it girl e star (pensiamo solamente a Zendaya, Hailey Bieber o Taylor Hill) che ne hanno decretato la recente popolarità, sono anche super cool e l’ideale per non doversi più preoccupare di capelli ribelli o sos styling dell’ultimo minuto.

Comodi, versatili e freschi (punto da non sottovalutare) gli short cut dominano la scena estiva come mai prima e sono il compromesso perfetto tra comodità e personalità. Se anche tu quindi stavi pensando di accorciare di qualche centimetro extra la chioma, fatti ispirare dalle tendenze capelli corti 2024 e fai la tua scelta.

Tagli corti estate 2024: il micro bob

Il micro bob, più corto del bob tradizionale, sfiora con le ciocche il mento e la fine delle orecchie. Caratterizzato da linee pulite, nette e precise, ricorda vagamente i tagli delle flapper anni Venti e, nonostante la lunghezza ridotta, offre diverse opzioni di styling: dalle acconciature lisce ed eleganti con le punte leggermente arrotondate, a quelle ondulate, mosse o addirittura ricce.

Tagli corti estate 2024: il Pixie cut

Corto, anzi cortissimo, il pixie cut è un taglio irregolare e dinamico che si contraddistingue per lunghezze molto ridotte e ciocche più corte sulla nuca e sui lati. Audace e super fun risulta anche molto versatile per quanto riguarda le diverse opzioni di styling, che spaziano da acconciature lisce, a spettinate e scalate. In alcuni casi, al classico pixie cut si possono aggiungere delle scalature extra per aumentare texture e volume e una frangia, che può essere corta e dritta, lunga e laterale o anche asimmetrica in base ai gusti personali.

Tagli corti estate 2024: il Baroque bob

Dalle punte leggermente scalate e dalla lunghezza che arriva alla mascella, il caschetto barocco si differenzia dagli altri tagli corti per le stratificazioni e le scalature strategiche che donano a questo taglio pienezza e una forma tondeggiante, pur mantenendo la classica lunghezza del bob. In più, styling come il backcombing conferiscono al baroque bob un aspetto retrò, senza tempo e sofisticato che può essere accentuato da accessori decorativi come perle, fermagli ornati, nastri o fiori, esaltandone ancor di più il barocchismo.

Tagli corti estate 2024: il Bixie cut

Bob+pixie uguale… bixie! Più lungo di un pixie cut tradizionale ma più corto di un bob il bixie è un taglio ibrido che combina elementi del pixie cut e del bob per un look originale e dinamico che si traduce in un caschetto mooolto corto che abbina l’audacia del pixie cut alla lunghezza più maneggevole del bob, mantenendo una forma tondeggiante e sfilata.

Tagli corti estate 2024: il French bob

La versione chic e francese del classico bob che, fra tutti i tagli corti, ci ricorda le it girl parigine che tanto amiamo seguire sui social con il loro charme e il loro je ne se quoi tutto da invidiare. Quindi, perché non accorciare di qualche centimetro la tua chioma optando per questo taglio sensuale e divertente se fra le mete delle vacanze quest’anno c’è anche la Francia? Generalmente pari e più corto del bob tradizionale, termina appena sotto le orecchie o alla linea della mascella e da il suo massimo proprio grazie alla frangetta piena e dritta tagliata all'altezza delle sopracciglia. Infine, il french bob è anche molto comodo e facile da gestire, in quanto non richiede una particolare attenzione allo styling e va lasciato appositamente spettinato e morbido.

Tagli corti estate 2024: il caschetto pari

Sul caschetto pari, noto anche come blunt bob, il nome dice praticamente già tutto: uniforme e dalle linee nette, questo taglio prevede che i capelli siano tutti della stessa lunghezza, senza scalature o stratificazioni. Sopra o sotto la linea del mento in base ai gusti personali, è facile da gestire e forma, volendo, il suo styling in autonomia senza l’uso di piastre né ferri.

Tagli corti estate 2024: il Momager cut

Ispirato proprio alla "momager" per eccellenza, ossia Kris Jenner, mamma e manager della famiglia Kardashian-Jenner, il momager cut (riportato in auge recentemente proprio da Kylie Jenner, che sui social ne sfoggia una versione più lunga e voluminosa) è il taglio ideale per le donne in carriera che non hanno tempo extra da dedicare ai capelli e cercano una soluzione per essere sempre impeccabili in qualsiasi occasione. Che si tratti di una riunione di lavoro o di un evento promozionale. Versatile e dalla personalità impattante, il momager cut ricorda, con le simil-rasature ai lati e il volume sulla nuca, quasi un pixie cut Anni ’80, da portare ben pettinato indietro in una versione ordinata da ufficio oppure più spettinato per un look edgy e casual per le giornate off-duty.