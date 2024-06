I l caschetto è il taglio più di tendenza della primavera estate: fresco, elegante e glamour, sembra irresistibile. Se vuoi passare al caschetto, però, ci sono alcuni dettagli da prendere in considerazione per cambiare look senza pentimenti.

Sembrerebbe una mania inarrestabile quella del passare al caschetto, che sta colpendo sempre più celebrity. Esserne influenzate è del tutto normale, così come lo è il desiderio di cambiare look soprattutto in previsione dell'estate, quando tra caldo e vacanze c'è voglia di qualcosa di più pratico, che non abbia particolarmente bisogno del calore, ma che sia cool con il minimo sforzo. Il bob sembrerebbe proprio rispondere a tutte queste richieste ma ci sono diversi dettagli da prendere in considerazione prima di tagliare drasticamente i capelli e provare questo look così tanto di tendenza.

I caschetti non sono tutti uguali: scegli quello adatto a te

Prendere ispirazione dagli altri è sicuramente di grande aiuto per individuare cosa ci piace e che cosa vorremmo indossare, quale tocco vorremmo dare al nostro stile, ma lo è ancora di più individuare ciò che davvero ci rispecchia e che soprattutto mette in evidenza i nostri punti forti. Dunque, scegli un caschetto che sia adatto alla tua forma del viso: se per esempio è a cuore oppure ovale potresti provare un bouncy bob, ovvero tagliato al mento ma gonfio e voluminoso.

Al contrario se il viso è tondo punta su qualcosa di più essenziale e magari leggermente sfilato, da rendere ancora più morbido su un viso squadrato, senza dimenticare l'importanza della frangia o frangetta, combinazione perfetta con il caschetto per renderlo più leggero. Gioca perciò con simmetrie, asimmetrie, lunghezze e scalature, trovando la tua strada al di là dell'icona che vuoi imitare: i capelli sono un mezzo per esprimere la tua unicità!

Lo styling per il nostro tipo di capelli se vuoi passare al caschetto

I capelli naturali di qualsiasi texture sono oggi al centro dei trend, ovvero, tutti sono i benvenuti e tutti possono trovare qualcosa che sia adatto a loro. Perciò non sei costretta a piegarti al liscio perfetto o alle onde strutturate, la moda è solo un'indicazione, non un diktat come in passato. Per quanto questa filosofia beauty sia bella e inclusiva, bisogna capire se effettivamente il taglio a caschetto che desideri sia compatibile con i tuoi capelli e soprattutto la voglia, le abilità e il tempo che vuoi dedicare allo styling, tra asciugatura e piega.

Chi deve prestare particolare attenzione è chi ha una chioma mossa e folta, oppure capelli porosi: più saranno corti e più tenderanno a essere particolarmente voluminosi. In questi casi puoi optare per un long bob che arriva all'altezza delle spalle, magari tagliato pari proprio per compensare la sua corposità. Anche le ricce devono studiare un caschetto adatto al loro tipo di capello, con forme magari arrotondate per mantenere definizione.

Lo stile di vita

Cosa c'entra un taglio con il nostro stile di vita? C'entra eccome, infatti, la cura dei capelli rientra nella nostra routine in maniera pressoché quotidiana e rappresenta un momento per prendersi cura di noi stessi più o meno lungo. Sicuramente con il caschetto i tempi si riducono drasticamente rispetto a un taglio lungo e questo può avere un effetto positivo o negativo a seconda di quanto ami dedicarti alla tua chioma.

In secondo luogo un elemento da non sottovalutare è se solitamente raccogli i capelli o hai necessità di farlo per lavoro o sport: con il caschetto inevitabilmente le possibilità saranno limitate perciò devi valutare un taglio che sia pratico oltre che effettivamente di tendenza.

L'aspetto psicologico del passare al caschetto

Sono solo capelli, ricrescono! Probabilmente te lo sarai sentito dire parecchie volte ed effettivamente è vero, i capelli come le unghie fortunatamente ricrescono ed errori o ripensamenti trovano rimedio nel giro di qualche mese. Però quanto sarà più drastico un cambiamento, più dovrai prendere in considerazione l'idea di vederti in maniera totalmente diversa per un periodo piuttosto lungo. La vera domanda è: sei pronta?

La voglia di rivoluzionare il look, però, potrebbe significare la necessità di un cambiamento e di un rinnovamento a 360° della tua vita: se ci stai pensando, forse è giunto il momento di accogliere questa evoluzione, che comprende anche una nuova immagine che rispecchia il tuo nuovo io interiore.

Perché farsi consigliare è importante

Sia che tu abbia le idee chiarissime o che tu sia sommersa dai dubbi, prima di passare alle forbici fatti sempre consigliare da un professionista. Una consulenza mirata ti farà aprire gli occhi su possibilità, stili e idee, che magari non avevi preso in considerazione, valutando pro e contro di ogni look per trovare il caschetto perfetto per te. Il segreto è bilanciare tendenze e gusto personale con le tue caratteristiche: una ricetta universale per un risultato diverso per ciascuno di noi.

Il parere del parrucchiere, inoltre, ti aiuterà anche nella scelta del colore giusto per il tuo bob: qui c'è meno spazio per creare schiariture e balayage, perciò, anche in questo caso, è fondamentale individuare la nuance che completi l'hairstyle.