Guida completa agli illuminanti liquidi

V ersatili, luminosi ed impalpabili sulla pelle, scopri come applicare gli illuminanti liquidi

Esistono numerosi modi per ottenere una pelle dall’aspetto glowy, ma tutti convergono verso un unico prodotto: l‘illuminante. Questo cosmetico, storicamente utilizzato in forma di polvere per evidenziare specifiche aree del viso, ha sempre goduto di grande popolarità tra le beauty addicted, diventando un elemento imprescindibile nelle make up bag.

Tuttavia, come per qualsiasi prodotto, anche l’illuminante non è immune ai cambiamenti e alle oscillazioni delle tendenze nel mondo della make up. Negli ultimi anni, si è assistito a una trasformazione nella formulazione e nell’applicazione di questo prodotto iconico.

Un cambiamento significativo è rappresentato dalla texture, che è passata dall’essere in polvere a liquida, ottenendo una popolarità tutt’ora in ascesa.

Questa nuova formulazione offre una versatilità superiore rispetto alla versione in polvere, consentendo una maggiore precisione nell’applicazione e un effetto più naturale sulla pelle.

Cos’è un illuminante liquido e come si usa

L’illuminante liquido è un cosmetico che serve a donare luce e brillantezza al viso.

Si tratta di un liquido iridescente che può essere applicato su diverse zone del viso, come gli zigomi, l’arco di cupido e l’angolo interno dell’occhio. Per utilizzarlo al meglio, è importante scegliere un pennello adatto, come quello a ventaglio o quello a lingua di gatto, e prelevare una piccola quantità di prodotto. L’illuminante liquido può essere applicato sia prima che dopo il fondotinta, a seconda dell’effetto desiderato.

È importante non esagerare con la quantità di prodotto per evitare un effetto troppo “metallico”. In generale, l’illuminante liquido è un prodotto versatile che può essere utilizzato per creare diversi look, dal più naturale al più intenso.

Come scegliere l’illuminante liquido giusto per la tua pelle

Quando si sceglie un illuminante, è importante considerare il proprio tipo di pelle. Se hai la pelle secca, opta per un prodotto idratante che non accentui le zone secche del viso. Se invece hai la pelle grassa, scegli un illuminante in polvere che duri tutto il giorno senza muoversi dal viso. In generale, evita gli illuminanti liquidi con glitter troppo evidenti, a meno che tu non stia cercando uno stile più audace per una serata fuori. Cerca invece un prodotto con una finitura naturale e sottile che possa essere stratificato per creare un effetto più intenso. Per scegliere il colore giusto, tieni conto del tuo sottotono della pelle: se hai un sottotono caldo, opta per illuminanti con tonalità pesca o dorati; se invece hai un sottotono freddo, prova con tonalità rosa o argento. Ricorda sempre di applicare l’illuminante liquido con moderazione e sfumare bene per evitare che vada ad evidenziare cicatrici post acne o pori dilatati.

Illuminanti liquidi: il segreto per una pelle radiosa e luminosa

Gli illuminanti liquidi sono il segreto per una pelle radiosa e luminosa in pieno stile glazed donut o glass skin. Grazie alla loro consistenza fluida, gli highlighter liquidi si applicano facilmente sulla pelle e si fondono perfettamente con essa. Inoltre, questi prodotti hanno una texture leggera che non appesantiscono la pelle, ma al contrario la rendono più luminosa e fresca. Gli illuminanti liquidi possono essere utilizzati in diversi modi: mescolati con la crema idratante per un effetto glow quotidiano, applicati sulle guance per enfatizzare gli zigomi o miscelati con il fondotinta opaco per avere una resa più dewy .

Come utilizzare gli illuminanti liquidi per un trucco perfetto

Per ottenere un trucco perfetto con gli illuminanti liquidi, è fondamentale conoscere alcune tecniche di applicazione. Ecco alcuni modi per utilizzarli al meglio:

Under Makeup: Applica una piccola quantità di illuminante liquido sulle zone del viso che desideri evidenziare, come gli zigomi, l’arco sopraccigliare e l’angolo interno dell’occhio, prima di applicare il fondotinta, proprio come faresti con un primer.

Mix con il Fondotinta: per ottenere un look radioso, mescola una goccia di illuminante liquido al tuo fondotinta prima di stenderlo sul viso.

Applicazione precisa: Se preferisci un’applicazione mirata, utilizza un pennello a ventaglio per distribuire l’illuminante liquido sulle aree desiderate. Assicurati di sfumare bene con le dita oppure con una sponge per evitare linee evidenti.