Labbra idratate e glossy: i migliori lip oil in commercio

1 0 lip oil per labbra idratate, colorate e super glowy

È possibile coniugare idratazione, effetto glossy ed, eventualmente, colore in un solo prodotto labbra? Con i nuovi lip oil di ultima generazione che in una sola passata idratano, rendono specchiate e colorano le labbra, sì.

Il mercato del beauty ha fatto grandissimi passi in avanti negli ultimi anni in tutti i campi: a partire dalla skincare, passando per le texture innovative di ombretti & co, fino ad arrivare ai prodotti per le labbra, diventati un vero e proprio must nella nostra routine beauty e di makeup. Il gusto del pubblico, che si è orientato sempre di più verso un effetto naturale e fresco che sublimasse e volumizzasse otticamente le labbra (influenzato anche dalle nuove aesthetic di TikTok come la Soft Girl o la Clean Girl Aesthetic e dai look delle nostre it girls preferite) ha fatto sì che molti dei prodotti in commercio cercassero di combinare queste caratteristiche, diventando degli ibridi fra dei lucidalabbra e dei gloss colorati. Il tutto con texture confortevoli e morbide come quelle di un olio (che a differenza di un gloss, non sono minimamente sticky o appiccicose) e proprietà idratanti e che mimano quelle di un prodotto labbra skincare. Questo perché spesso questi lip oil sono infusi con una serie di ingredienti come acido ialuronico o vitamine che, per tutta la durata di applicazione, nutrono e illuminano le labbra.

GISOU, HONEY INFUSED LIP OIL

Come tutti i prodotti Gisou, anche l’Honey Infused Lip Oil, è infuso con il famosissimo miele Mirsalehi, oltre a contenere il 99% d'ingredienti di origine naturale e un complesso di oli e acido ialuronico per levigare, rimpolpare e sublimare le labbra esaltandone il colore naturale.

BLONDESISTER, LIP OIL CUTE LIPPY

Un olio labbra nutriente, delicatamente colorato e aromatizzato al cocco che, essendo un ibrido tra skincare e makeup può essere usato come trattamento ma anche come lucidalabbra grazie alla sua texture glossy ma non appiccicosa. All’interno contiene sfere disidratate di acido ialuronico che si gonfiano durante l’applicazione e vanno a riempire i solchi delle labbra.

DIOR, ADDICT LIP GLOW OIL

Un balsamo labbra infuso di olio di ciliegia che si trasforma in un olio labbra brillante che unisce una formula-trattamento a un finish colorato naturale e a una texture oleosa, non grassa né appiccicosa. La luminosità data dall’olio richiama quella di un gloss, specchiando e volumizzando otticamente le labbra e rendendolo adatto sia da solo che come top coat.

CLARINS, LIP COMFORT OIL

Un olio lucente, confortevole e colorato che contiene un cocktail di oli idratanti e nutrienti: infuso con il 93% di ingredienti di origine naturale, incluso il 30% di oli vegetali come olio di jojoba, nocciola e rosa canina biologica, aiuta a rafforzare la funzione di barriera protettiva delle labbra e a proteggerle anche dai danni ambientali.

NYX, FAT OIL LIP DRIP

Un olio labbra dalla texture non appiccicosa e dal finish ad alta brillantezza arricchito con olio di camemoro, olio di lampone e squalano che offrono idratazione e nutrimento. Ma non solo: il velo di colore che lascia sulle labbra con una sola passata è pieno e visibile senza risultare esagerato.

FLORENCE BY MILLS, GLOW YEAH TINTED LIP OIL

Un olio idratante arricchito da una miscela di ingredienti nutrienti come burro di mango africano condizionante e il Paracress Flower, che aiuta a levigare la texture irregolare delle labbra per ottimizzare la stesura di altri prodotti. Infine, con la sua delicata tonalità rosa, questo olio conferisce un leggero tocco di colore con una lucentezza impressionante.

ASTRA MAKE-UP, PURE BEAUTY JUICY LIP OIL

Un olio denso e corposo che scivola però leggero sulle labbra preservandone a lungo l’idratazione - grazie al90% e più di ingredienti di origine naturale -e rivestendole di un sottile velo di colore e dalla texture impercettibile e confortevole.

HERMÈS, HERMÈSISTIBLE OLIO INFUSO LABBRA

Costituito per il 97% da ingredienti di origine naturale, con questo olio idratante e levigante le labbra sono impreziosite da un leggero tocco di colore e da lucentezza brillante. Infine, grazie agli oli vegetali al suo interno che formano un film protettivo e nutriente sulle labbra e al complesso di materie prime emollienti che mantiene e intensifica l’idratazione, funge anche da trattamento skincare.

REM BEAUTY, ESSENTIAL DRIP LIP OIL

Un olio che offre una brillantezza straordinaria e una lieve colorazione senza risultare appiccicoso ed è formulato con un derivato dell'olio di cocco, noto per le sue proprietà ultra-idratanti.

FENTY BEAUTY, CHERRY TREAT LIP OIL

Questo olio di Fenty Beauty, estremamente popolare nel web è infuso con olio di ciliegia dolce ed estratti di ciliegia di Barbados e di ciliegia selvatica che ravvivano e rigenerano le labbra e olio di jojoba e di rosa canina che aiutano a trattenere l'idratazione e a lenire le labbra secche. Dalla formula trasparente e non sticky, dona un velo di brillantezza alle labbra mentre le profuma con una fragranza fruttata e ispirata alla ciliegia.