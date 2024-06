È una tecnica di makeup presa in prestito dai clown che attraverso il layering ti permette di realizzare un eye-liner ultra nero e ultra resistente.

Riuscire a tracciare una riga di eyeliner perfetta, ultra nera e ultra resistente è il tuo sogno, ma non hai ancora trovato un modo efficace per farlo? Non sei l’unica. Per chi ha gli occhi incappucciati o il contorno occhi molto idratato, riuscire a far rimanere intatta la riga di eyeliner sugli occhi è un’impresa titanica.

Se per quanti sforzi tu faccia, durante la giornata l’eyeliner si scioglie e migra o semplicemente vuoi che la tua riga sia super nera per avere uno sguardo ancora profondo, allora devi provare la tecnica del set & dry.

L’ha svelata Erin Parsons, makeup artist e collezionista di makeup vintage, sui suoi profili social. Per chi ancora non la conoscesse, il suo TikTok è un must da seguire per le amanti del makeup, perché è una fonte inesauribile di segreti e consigli.

La tecnica del set & dry

Come racconta la truccatrice, il set & dry è una tecnica di makeup presa in prestito al trucco dei clown che ti permette di creare una riga di un nero profondo mai visto prima.

Come mettere l’eyeliner passo per passo

Per prima cosa avrai bisogno di quattro prodotti. Una matita nera ben appuntita, una matita nera ben appuntita waterproof, una cipria in polvere libera e un eyeliner in pot o classico.

Prima ancora di aver fatto la base si inizia a truccare gli occhi. Con la matita nera si traccia una riga sulla rima superiore, o anche sotto a seconda di come piace. Bisogna far attenzione a rimanere ben vicini alla rima nella parte superiore ed evitare di avvicinarsi troppo alla palpebra superiore, soprattutto se si hanno gli occhi incappucciati.

In questa prima fase non è necessario che il tratto sia perfetto. Dopo aver disegnato la riga di eyeliner si prende un pennellino per perfezionare la forma e sfumare leggermente i bordi. Per pulire eventuali sbavature basta un cotton fioc con dell’acqua micellare.

Step 2: fissa con la cipria

Questa è la fase cruciale della tecnica set & dry, ovvero quella in cui si fissa. Ora che hai una base, tampona con una velina per rimuovere ogni eccesso di prodotto. Poi fissala con una spugnetta e la cipria in polvere libera, facendo una leggera pressione. Se decidi di usare l’ombretto, questo è il momento per farlo.

Con un pennellino piatto applica ora uno strato sottilissimo di concealer sulla palpebra: funziona sia come base uniformante che come primer. Fai attenzione a non passare sull’eyeliner già fissato e poi metti l’eyeshadow che preferisci.

Piega le ciglia senza paura di rovinare la riga, perché l’hai già fissata bene con la polvere.

Step 3: usa la matita waterproof

A questo punto, con la matita waterproof, ricalca con precisione la riga precedentemente disegnata e fissata. Questa volta è importante fare attenzione, perché la matita waterproof è fatta per aderire perfettamente e con il makeup occhi già realizzato ogni correzione risulterebbe in un pasticcio.

A questo punto sugli tuoi occhi dovresti già vedere un bella riga di eyeliner nerissimo, ma non abbiamo ancora finito.

Perfeziona con l’eyeliner in gel o liquido

Erin Parsons dice che ama l’eye paint attivato con l’acqua, ma vanno bene tutti, sia gli eyeliner in gel da applicare con il pennellino che quelli liquidi. Questo step serve a fissare definitivamente la riga e a dare al nero la profondità che stiamo cercando.