Cura delle ciglia: dai sieri alla laminazione, tutto quello che puoi fare per uno sguardo da Bambi

S ono la migliore alternativa alle lash extension e sicuramente richiedono meno manutenzione. I risultati possono essere strabilianti e ora ti spieghiamo come e peché.

Prendersi cura delle ciglia è un’attenzione fondamentale nella beauty routine di ognuna. Senza passare per casi estremi, anche solo usare i prodotti giusti per struccarle è già un gesto che può aiutarci a mantenere sano il nostro tesoretto pilifero.

Non c’è bisogno di spiegare come le ciglia possano cambiare la forma dell’occhio e rendere lo sguardo più intrigante. Svegliarsi la mattina con ciglia lunghe, folte e voluminose e avere lo sguardo intenso senza dover coinvolgere l’uso di mascara e/o ciglia finte non ha prezzo, soprattutto mentre si va verso l’estate, quando tendiamo a preferire un make-up look più leggero.

Quante volte hai sperato di trovare un’alternativa valida non solo per mascara e ciglia finte, ma anche alle lash extension? Possiamo anche sorvolare sul mascara, ma non tutti abbiamo la manualità, il tempo e la voglia di applicare le ciglia finte ogni volta che usciamo.

Le extension alle ciglia, indubbiamente bellissime appena fatte, diventano subito una schiavitù. Non puoi sperare che rimangano perfette per sempre, dato che la loro durata va di pari passo con il ciclo vitale delle tue ciglia naturali. E quando iniziano a cadere lasciano dei buchi non particolarmente gradevoli da guardare, per cui le uniche alternative sono il ritocco o toglierle definitivamente. Investimento economico a parte, può capitare che il prezzo da pagare quando le togli sia quello di ritrovarti con ciglia corte, rade e assottigliate. E allora bisogna correre ai ripari.

Cura delle ciglia: il siero è il miglior alleato per averle lunghe e folte

Ultimamente l’hype nei confronti dei sieri ciglia sta raggiungendo vette altissime e, possiamo aggiungere, è anche giustificato.

Sarebbe però cosa buona e giusta non ricorrere al siero ciglia solo come extrema ratio dopo un’esperienza disastrosa con le extension, ma di provare a inserirlo in un ciclo di routine di cura delle ciglia. In questo modo potrai apprezzare i benefici del siero e magari accantonerai l’idea delle extension.

Sul mercato troviamo svariati sieri ciglia tra cui scegliere e molti sono di brand diventati famosi proprio grazie al successo riscosso dal loro siero ciglia, che in molti casi è stato il primo prodotto lanciato sul mercato.

Spesso si tratta di brevetti esclusivi, per cui ogni brand ha la sua formula unica, ma tendenzialmente di base c’è un mix di vitamine, peptidi, amminoacidi, pantenolo, biotina e cheratina. A questi si aggiunge anche l’olio di ricino, creando un cocktail che nutre, rinforza e idrata le ciglia conferendogli volume e densità. I primi risultati? Sono già visibili dopo circa tre settimane di utilizzo costante e ogni ciclo dovrebbe essere di circa tre mesi in cui si applica il siero ogni sera. Successivamente, per il mantenimento, si può utilizzare a sere alterne o a cicli più brevi di tre settimane.

Laminazione ciglia: il segreto per averle ben definite e in piega

La laminazione è un trattamento che viene fatto da una professionista e, se vogliamo riassumerla in poche parole, è la messa in piega della ciglia che si ottiene tramite l’uso di cheratina e bigodino. Con il bigodino si definisce la curva e il sostegno, mentre con la seconda rende le ciglia più piene e più forti. Inoltre la messa in piega definisce ogni pelo alla perfezione, creando così un bellissimo ventaglio.

Dal lato suo, anche la laminazione richiede un certo investimento, sia economico che di tempo, ma diversamente dalle extension può essere letto come un trattamento di cura delle ciglia, perché ogni seduta aiuta a renderle più belle, più lunghe e più forti. E per ottenere il meglio da entrambi i trattamenti, l’ideale sarebbe addirittura abbinarli, ricordandoci però che nelle prime 24 ore dopo la laminazione le ciglia non devono toccare acqua.

1/9 Diego dalla Palma Iron Lash & brow Siero Ciglia e Sopracciglia 5in1. Allunga, volumi a, amplifica, rinforza e fissa. La formula presenta un mix di attivi in grado di dare un boost di energia al bulbo pilifero, preserva il ciclo di vita e crescita del pelo e rende le ciglia più spesse. 2/9 Kush Growhouse Lash and Brow Serum, Milk Makeup. Un siero quotidiano che nutre i capelli per ciglia e sopracciglia più lunghe e più folte. L'estratto di semi di cannabis derivato dalla canapa rivitalizza i peli, per ciglia e sopracciglia più sane. KUSH Growhouse™ Peptide Blend migliora l'aspetto delle ciglia e lo spessore delle sopracciglia. Aloe, B5 e quinoa si combinano per mantenere i follicoli piliferi sani, per ciglia e sopracciglia più longeve. 3/9 GrandeLASH-MD Lash Enhancing Serum, Grande Cosmetics. Siero per ciglia è arricchito con una miscela unica di vitamine, peptidi e aminoacidi, per ciglia naturalmente più lunghe e spesse in sole 4-6 settimane, con un risultato completo in 3 mesi. 4/9 Siero Multi-Peptide per ciglia e sopracciglia, The Ordinary. Formulato con quattro tecnologie peptidiche, questo trattamento da applicare due volte al giorno contiene 11 ingredienti attivi chiave, tra cui l'Acetyl Tetrapeptide-3 combinato con l'estratto di fiori di trifoglio, l'estratto di foglie di camelia sinensis, l'estratto di larice europeo, il cloruro di zinco e un complesso peptidico. 5/9 Lashbond™, Olaplex. Siero per ciglia altamente concentrato a base della Peptide Complex Technology™ per ciglia più lunghe, folte, forti e sane in sole 4 settimane. 6/9 The Eyebrow & Lash Enhancing Serum, Augustinus Bader. Associa i benefici di ingredienti attivi di alta qualità - come estratti di ibisco e cartamo rigeneranti, complesso di acido ialuronico idratante, alga rossa ricca di taurina e arginina nonché biotina - alla tecnologia TFC8®. Rivitalizza i follicoli mentre ne favorisce la naturale ricrescita, l'idratazione e la resistenza. 7/9 Pro Eyelash Serum, Sweed. Rende le ciglia più lunghe, folte, scure e dona una bella curvatura con effetto lucido. Grazie alle sostanze nutritive supporta il ciclo di crescita dei peli e sfrutta le proprietà di peptidi, biotina, olio di semi di zucca e cheratina vegana rende le ciglia più lunghe. 8/9 FortyOne, RougJ. Trattamento in gel incolore appositamente formulato per rinforzare ed accelerare la crescita naturale di ciglia e sopracciglia, rendendole più lunghe, forti e sane in 3 settimane. 9/9 Advanced Sensitive Balm, Revitalash. Migliora la salute e l'aspetto delle ciglia grazie alla tecnologia arilascioprolungato Revitasome® con un sistema di dosaggio degli ingredienti liposomiali a base vegetale. Proteine del riso, aloe vera e aminoacidi proteggono le ciglia dalla rottura e le idratano, donando loro maggiore elasticità e lucentezza.