Sieri ciglia: come funzionano e quali provare

I spessiscono, idratano e velocizzano anche la crescita delle ciglia/sopracciglia più rade

I sieri per ciglia non sono una novità nel panorama beauty, ma la loro persistente presenza sul mercato è giustificata da un motivo: rappresentano una soluzione altamente efficace, per chi si trova ad affrontare il problema di ciglia fragili, corte e danneggiate.

Se sei stanca di applicare fake lashes o desideri liberarti dall'appuntamento fisso dall'estetista per le extension, è giunto il momento di acquistarne uno!

Quali sono gli ingredienti da cercare nella formula di un siero per le ciglia?

La zona perioculare è estremamente delicata, per questo motivo, i sieri per le ciglia sono formulati con cura, contenendo una selezione precisa di ingredienti quali vitamine, peptidi, aminoacidi e antiossidanti. Questa combinazione è studiata appositamente per incoraggiare la crescita delle ciglia e prevenirne la caduta precoce. In quasi tutte le formulazioni, spicca la biotina, una vitamina del gruppo B nota per il suo ruolo nel rafforzare la cheratina, la proteina fondamentale delle ciglia ( e dei capelli). Questo processo di rafforzamento le rende più resistenti e meno inclini alla rottura, migliorandone la robustezza. Inoltre, spesso troverai tra gli ingredienti l'olio di ricino, che non solo idrata le ciglia ma accelera anche il processo di crescita, conferendo loro una maggiore densità e volume. Questa combinazione mirata di nutrienti favorisce ciglia più forti, più piene e dall'aspetto sano, contribuendo a enfatizzare la bellezza naturale degli occhi.

Come usare un siero ciglia

L'applicazione del siero è semplice e comoda. Utilizzando l'apposito pennellino incluso nella confezione, ti basterà applicare una piccola quantità di prodotto sulla base delle ciglia superiori, proprio come faresti con il tuo eye-liner liquido. Per un risultato ottimale, cerca di applicare il prodotto il più vicino possibile alla radice delle tue ciglia. Alcuni sieri possono anche essere utilizzati sulle sopracciglia, seguendo lo stesso metodo di applicazione.

Come usare un siero ciglia nella propria skincare routine?

Il miglior consiglio è quello di utilizzarlo di sera, come step finale della tua beauty routine. Questo permette al prodotto di agire senza interferire con il make up, garantendo alle ciglia la possibilità di assorbire tutti i nutrienti essenziali per la loro crescita. Assicurati di attendere che il prodotto sia completamente asciutto prima di toccare gli occhi!

Dopo quanto tempo è possibile vedere i risultati?

Per raggiungere ciglia da sogno, è necessario mantenere le aspettative realistiche e avere una buona dose di pazienza. Questi sieri sono dei veri trattamenti, non prodotti per il make-up, il che significa che i risultati non saranno immediatamente visibili dopo una singola applicazione. Non scoraggiarti se non vedi cambiamenti immediati, in genere, i miglioramenti cominciano ad essere visibili dopo alcune settimane di utilizzo costante, ma il risultato finale sarà visibile solo dopo due o tre mesi di applicazioni.



1/14 Augustinus Bader - The Eyebrow and Lash Enhacing Serum

Frutto di più di 30 anni di ricerca e innovazione, il siero fortificante per ciglia e sopracciglia è un trattamento pensato per nutrire e ravvivare i follicoli, per ciglia e sopracciglia folte. lucenti e piene di salute, favorendo al contempo la loro naturale crescita.

Associando i benefici di ingredienti attivi di alta qualità come estratti di ibisco e cartamo rigeneranti, complesso di acido ialuronico idratante, alga rossa ricca di taurina e arginina nonché biotina all' esclusiva tecnologia TFC8®, questo siero contribuisce a rivitalizzare i follicoli mentre ne favorisce la naturale ricrescita, l'idratazione e la resistenza. 2/14 Augustinus Bader - The Eyebrow and Lash Enhacing Serum

Frutto di più di 30 anni di ricerca e innovazione, il siero fortificante per ciglia e sopracciglia è un trattamento pensato per nutrire e ravvivare i follicoli, per ciglia e sopracciglia folte. lucenti e piene di salute, favorendo al contempo la loro naturale crescita.

Associando i benefici di ingredienti attivi di alta qualità come estratti di ibisco e cartamo rigeneranti, complesso di acido ialuronico idratante, alga rossa ricca di taurina e arginina nonché biotina all' esclusiva tecnologia TFC8®, questo siero contribuisce a rivitalizzare i follicoli mentre ne favorisce la naturale ricrescita, l'idratazione e la resistenza. 3/14 Sweed - Serum

Un siero per valorizzare le ciglia privo di ormoni che favorisce la comparsa di ciglia e sopracciglia visibilmente più lunghe e folte in sole 4-6 settimane. Inoltre, la formula vegana comprende sostanze naturali accuratamente selezionate e prive di prostaglandine. Da Douglas 4/14 TEOLOGY LASH AND BROW PEPTIDE INFUSION

Un siero volumizzante con un complesso peptidico il cui effetto sul volume e sulla densità di ciglia e sopracciglia è stato provato con test clinici. La biotina, la vitamina B5 e l’acido ialuronico rinforzano le ciglia e le sopracciglia, il tè bianco contribuisce a nutrirle. 5/14 Lancôme - Lash Revitalizing Serum

Ispirandosi dalla cura dei capelli, Lancôme ha scelto 4 dei più conosciuti aminoacidi per creare un siero che rivitalizza le ciglia:

Kerasolution Complex: formula ultra concentrata con i 4 aminoacidi più utilizzati per la cura dei capelli

Acido ialuronico

Cica (Madecassoside)

La formula, testata sotto controllo oftamologico ed adatta anche agli occhi sensibili, riparando anche le ciglia più danneggiate. 6/14 The Ordinary - Multi-Peptide Lash and Brow Serum

Il Multi-Peptide Lash and Brow Serum è una formula leggera e non grassa progettata per promuovere ciglia e sopracciglia più folte, piene e dall'aspetto più sano. Utilizzando 11 principi attivi, tra cui quattro complessi peptidici e una serie di estratti naturali, questo siero da applicare due volte al giorno contribuisce a nutrire e proteggere le ciglia e le sopracciglia, migliorando l'aspetto della densità e l'aspetto generale in sole quattro settimane. 7/14 Revitalash Advanced

Fornisce una cura perfetta per le ciglia fragili e secche, nutrendole e rafforzandole in 3-8 settimane.

Il balsamo per ciglia RevitaLash Advanced contiene una combinazione di estratti di erbe e peptidi che nutrono le ciglia dalle radici e, se usato regolarmente, non solo le allunga, ma le rende anche elastiche conferendo loro un volume meraviglioso. 8/14 Astra Skin Siero Ciglia

Siero che stimola l’infoltimento e l’allungamento delle ciglia grazie ad uno speciale mix di ingredienti funzionali, per ciglia allungate e volumizzate in solo 4 settimane. 9/14 GrandeLASH-MD Lash Enhancing Serum

Arricchito con una miscela unica di vitamine, peptidi e aminoacidi, per ciglia naturalmente più lunghe e spesse in sole 4-6 settimane, con un risultato completo in 3 mesi. È il prodotto ideale per migliorare le ciglia corte, sottili o fragili. Testato dall'oftalmologo. Compatibile con le lenti a contatto e le extension delle ciglia. Da Sephora 10/14 Olaplex - LASHBOND BUILDING SERUM

Si basa sulla nuova tecnologia OLAPLEX Peptide Complex Technology™, un mix di peptidi di proprietà di OLAPLEX che, unita alla tecnologia Bond Building™ e ad un complesso nutriente, è in grado di supportare il ciclo naturale di crescita delle ciglia prevenendone la caduta e di esaltare l’aspetto delle ciglia ad ogni passata. 11/14 REM BEAUTY - Flourishing - Siero booster per ciglia e sopracciglia

Aggiungi questo siero infuso di peptidi alla tua routine quotidiana per ciglia moltiplicate e sopracciglia più folte. Questo siero dalla formula a base di biotina permette di ottenere ciglia e sopracciglia visibilmente più lunghe e folte in appena 4 settimane e dopo 3 mesi assicura risultati straordinari.

L'aggiunta di tetrapeptide, un peptide ottenuto da un estratto di trifoglio pratense, aiuta a fortificare i follicoli della zona sopraccigliare e delle rime ciliari inferiori e superiori, mentre l'immancabile biotina contrasta i danni e le rotture dei peli. Le micro-alghe raccolte vicino a Tahiti aiutano a migliorare visibilmente la densità e il volume. Da Sephora 12/14 Catrice - Super Boost Siero Ciglia & Sopracciglia



Siero dalla texture trasparente ideale per ciglia e sopracciglia dall'aspetto più pieno e forte. Arricchito con un complesso di WidelashTM* by Sederma, acido ialuronico e provitamina B5. 13/14 Rapid Lash

un siero innovativo ad alta efficacia che migliora l'aspetto di ciglia fragili, corte, rade o sottili, rendenole più sane e folte in poche settimane 14/14 Balea

Prenditi cura delle tue ciglia in un gesto facile e veloce grazie al siero per ciglia Teint Perfekt di Balea. Appositamente formulato per promuovere la lunghezza e lo spessore delle ciglia, il siero rinforza il cuoio capelluto e la densità delle ciglia. Grazie alla punta stretta, è possibile un’applicazione precisa su tutta la zona delle tue ciglia. Per ciglia più belle, più lunghe e dall'aspetto più folto. PREV NEXT