S erve un booster per rendere le ciglia più curve, lunghe e voluminose? La soluzione potrebbe risiedere nella laminazione ciglia, il trattamento adatto a rinforzarle e regalare allo sguardo una nuova intensità.

Immagina di poter avere ciglia curve, lunghe e perfette anche senza mascara. Non è fantascienza, ma semplicemente gli effetti della laminazione ciglia, ovvero, un trattamento ad azione rinforzante. Il risultato è simile a quello del mascara, ma molto più naturale. E, ovviamente, senza inconvenienti come grumi, ciglia incollate o fall out. I vantaggi sono innumerevoli e non solo dal punto di vista estetico. La laminazione alle ciglia, infatti, è un vero e proprio booster di vitamine e cheratina, perfetto per prendersi cura del pelo dall’interno. Gli effetti, perciò, sono anche curativi, l’ideale per ottenere dei benefici a lungo termine. Ovviamente, si tratta di un trattamento ciglia personalizzabile: la curvatura, infatti, dipende dalla diametro del bigodino e il colore dalla scelta del pigmento. Nonostante le innumerevoli variabili, però, una cosa è certa: la laminazione cambia drasticamente l’aspetto delle tue ciglia.

Cos’è la laminazione ciglia?

La prima cosa da sapere sulla laminazione ciglia è che si tratta di un trattamento adatto a rendere le ciglia più lunghe, curve e piene, senza togliere loro un aspetto molto naturale. La soluzione a base di cheratina e vitamine, poi, agisce direttamente sui peli, rendendoli morbidi, sani e spesso, ma anche più ordinati e nutriti. Lo scopo, ovviamente, è ottenere uno sguardo perfetto: la laminazione, infatti, rende le ciglia più voluminose, regalandoti un effetto lifting, ma anche un nutrimento intenso.

A chi è dedicato il trattamento?

La laminazione ciglia non prevede l’applicazione di extension finte, ma agisce direttamente sul pelo naturale. Ecco perché è fondamentale che le ciglia stesse siano adatte a questo tipo di trattamento: in caso di peli troppo corti, infatti, potrebbe essere opportuno optare per delle extension. Come capire se la laminazione è un trattamento adatto a te? Inizia osservando le caratteristiche delle tue ciglia e valuta lunghezza, spessore e posizione (sono diritte, all’ingiù o disordinate, per caso?). Tutti ottimi motivi per provare la laminazione ciglia, a cui si uniscono grado di morbidezza e idratazione: la laminazione, infatti, può migliorare anche queste caratteristiche.

Laminazione ciglia: come funziona? Tutti i passaggi

Gli elementi fondamentali nella laminazione sono due: il bigodino e la cheratina. Con il primo, infatti, è possibile scegliere quale curvatura dare alle ciglia, tanto sulla palpebra superiore quanto su quella inferiore. Naturalmente, il diametro del bigodino dipende dalla lunghezza delle ciglia e dallo stile che vuoi dare al tuo sguardo, che può essere più o meno naturale. Altrettanto fondamentale è la cheratina, che fortifica e riempie le ciglia, favorendone la crescita. La laminazione ciglia non può che terminare con la tintura, che creerà un bell’effetto mascara.

Quanto costa la laminazione?

Il costo della laminazione ciglia, in media, si aggira tra i 240 e i 320 euro per un totale di 3 o 4 sedute. Ogni seduta, infatti, può costare tra i 60 e gli 80 euro. Ovviamente, i prezzi possono variare in base al professionista scelto e alla tipologia di prodotti utilizzati. Il vantaggio è, naturalmente, la durata della laminazione ciglia. I risultati, infatti, sono visibili fino a 6/8 settimane. Purché tu abbia un po’ di pazienza: occorrono almeno 4 sedute da 60 minuti perché i risultati siano evidenti, soprattutto in termini di allungamento e di cura delle ciglia.

Cosa fare dopo ogni seduta

Dopo la laminazione ciglia occorre prendersi cura dello sguardo con un po’ più attenzione del solito. Come? Evitando di bagnare le ciglia o di truccarle per le prime 24 ore. Per assicurarsi un risultato bello e duraturo, poi, cerca di dormire a pancia in su. E se desideri un risultato perfetto, utilizza un vecchio scovolino del mascara pulito per pettinare le ciglia subito dopo la laminazione.

Controindicazioni della laminazione

In generale, la laminazione è un trattamento assolutamente sicuro. Ovviamente, però, è bene tenere presente alcuni fattori. In caso di malattie agli occhi, allergie, gravidanza e allattamento, infatti, la laminazione non è indicata ed è meglio evitare. Un'irritazione leggera può essere normale, dovrebbe sparire in 24 ore. In caso contrario, contatta il medico.