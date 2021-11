Trattamento ciglia: ecco cosa fare in salone e casa

C he sia estate o in inverno, le ciglia hanno sempre bisogno di coccole extra. Non solo mascara: per enfatizzarle e rinforzarle ci sono trattamenti – da fare a casa o in salone – in grado di fare la differenza. Scoprili leggendo questo articolo.

Il trattamento ciglia per eccellenza: la laminazione

È il trattamento più richiesto in salone per avere ciglia più folte, voluminose e incurvate. A base di cheratina e vitamine, la laminazione nutre le ciglia e crea un vero e proprio “effetto lifting” timolandole e rendendole più forti, sane e naturalmente voluminose. Questo trattamento non ha soltanto un risultato estetico. Il vantaggio della laminazione è, infatti, quello di migliorare le ciglia dall'interno nutrendole nel modo giusto. Se hai ciglia rade e deboli, è sicuramente il trattamento che fa per te.

Laminazione ciglia prima e dopo: come funziona e perché farla

La laminazione è come una permanente alle ciglia che permette di scegliere il livello di curvatura sia nella parte superiore sia in quella inferiore. Si lavora quindi sulla incurvatura: dipende dalla lunghezza naturale delle ciglia e viene fissata con un prodotto a base di aminoacidi, per rinforzarle, seguito dalla cheratina che sulle ciglia lo stesso effetto che ha suoi capelli: le nutre, le idrata e ne stimola la crescita. Si chiude il trattamento in salone con l'applicazione dell'olio di argan che le fortifica ancora di più. Opzionale, invece, l'uso della tintura che ha solo un effetto estetico (e nessuna controindicazione).

Laminazione ciglia: quanto dura

Il trattamento completo dura circa un'oretta mentre gli effetti anche due mesi. Tutto dipende dal tipo di ciglia. Per vedere il risultato desiderato, bisogna fare almeno 3-4 sedute di laminazione.

Laminazione ciglia: il costo

Un trattamento di laminazione ciglia ha un costo che va dai 60 agli 80 euro a seduta. In generale, quindi, il costo complessivo della laminazione ciglia è pari a circa 240/300 euro. Dimentica il fai-da-te: è troppo rischioso, perché la zona è davvero molto delicata. Sempre meglio affidarsi a professionisti certificati per tutta la durata del trattamento.

Laminazione ciglia: dopo quanto bagnarle e cosa fare

Poche ma importanti sono le regole da seguire nelle 24 ore dopo il trattamento. Evita di bagnare le ciglia con l'acqua e non truccare la zona (soprattutto non applicare mai il mascara) per almeno un giorno. Passate le 24 ore, le tue ciglia saranno curve come desideravi e potrai realizzare qualsiasi tipo di trucco occhi.

Trattamento laminazione ciglia: ci sono controindicazioni?

Assolutamente no! Anche se ci sono situazioni in cui è meglio rinunciare. Per esempio, se sei in gravidanza o in allattamento o se hai problemi di varia natura agli occhi. No panic se noti qualche piccola irritazione nella zona interessata: scompare entro un giorno!

Lash Lift vs laminazione ciglia: la differenza tra questi due trattamenti ciglia

Spesso confusi, in realtà questi due trattamenti ciglia in salone rappresentano due momenti diversi. Come dice il nome stesso, il LashLift prevede la curvatura delle ciglia, che avviene tramite prodotti chimici a base di acido tioglicolico e con la tecnica delle permanente a freddo (chiamata anche alcalina). Con il LashLift, le ciglia naturali sono curvate in modo permanente (ovvero fino al termine del ciclo di crescita), seguendo la forma di un silicone (scelto in base alla lunghezza delle ciglia e al grado di curvatura che si vuole ottenere), su cui vengono incollate durante il trattamento. Questo trattamento ciglia non è altro che l’evoluzione della classica permanente ciglia, nata all’inizio degli anni 2000, ma con l’ausilio di prodotti all’avanguardia, che non rovinano le ciglia, e di una migliore tecnologia. Pensa che all'inizio, per curvare le ciglia, si utilizzava una soffice spugna come un bigodino! La laminazione ciglia, invece, consiste nell’applicazione di una maschera nutriente e rinforzante successivamente al processo di curvatura, per ristrutturare le ciglia. I prodotti per la laminazione ciglia, come già detto, contengono una serie di componenti nutritivi, come cheratina, olio di argan e amminoacidi che rinforzano, nutrono e riempiono le ciglia naturali. La laminazione garantisce ciglia più spesse e più lunghe e ne stimola la crescita.

Perché i due trattamenti vengono confusi?

Perché spesso sono associati: al trattamento di curvatura LashLift segue, infatti, la laminazione per curare al meglio le ciglia. Per comodità quindi, l’intero trattamento è chiamato dai centri estetici e dagli specialisti di settore, laminazione ciglia, e sarà quasi sempre proposto in abbinamento alla curvatura e alla tinta. Di conseguenza, quando prenoterai il trattamento di laminazione ciglia in salone, questo sarà inteso come trattamento completo di lash lift (curvatura) + laminazione (crema nutriente) e tinta. Se hai dubbi (e se vuoi scegliere solo un dei due trattamenti – pratica in realtà non consigliata dagli addetti ai lavori), rivolgiti sempre agli esperti in salone che sapranno rispondere a tutte le tue domande.

Infoltimento ciglia: l'applicazione di extension e l'infoltimento permanente

Per allungare e infoltire le ciglia la laminazione è il trattamento consigliato in salone. In realtà esiste una seconda possibilità: l'applicazione delle extension. Vediamo in cosa consiste, quali sono gli effetti e le controindicazioni. La differenza, più che nel risultato, è nella modalità. L’allungamento e l'infoltimento mediante extension, infatti, prevede l’applicazione di ciglia finte e può essere di diverso tipo: one to one quando il pelo è applicato ciglia per ciglia, 2D o 3D quando, invece, sono applicati più peli per enfatizzare il volume. La differenza con la laminazione è enorme perché mentre questo trattamento nutre le ciglia, le extension hanno soltanto un impatto sull'estetica. E, in più, non hanno una durata permanente dal momento che vanno cambiate periodicamente. Per chi desidera, invece, un risultato che duri nel tempo, c'è l'infoltimento permanente delle ciglia, una soluzione un po' estrema che può essere consigliata, però, alle persone con ciglia molto rade. Si tratta di un vero e proprio trapianto di peli prelevati dai follicoli piliferi della testa, quindi molto più invasivo e dal costo di gran lunga superiore (intorno ai 2500 euro). In questo caso, è bene raccogliere informazioni presso diversi centri e affidarsi solo a mani espertissime.

Trattamento ciglia fai da te

Molti di questi trattamenti ciglia in salone non sono pensati per essere replicati a casa. Però è possibile provare alcune soluzioni fai-da-te che permettono di rinforzare le ciglia senza prenotare alcun appuntamento nel centro estetico. Una dei prodotti più noti per l'azione rinforzante sulle ciglia indebolite è l'olio di ricino. Si può applicare l'olio utilizzando, per esempio, uno scovolino di mascara (lavato e asciugato alla perfezione) o uno spazzolino da denti nuovo. Nella categoria “oli” sono tanti i prodotti alleati di bellezza. C'è l'olio di cocco, per esempio, ricco di acidi grassi essenziali e di sostanze antiossidanti, oppure l'olio di jojoba e l'olio di mandorle, caratterizzato da un elevato contenuto di vitamine A, B ed E. Puoi utilizzare questi oli allo stesso modo: stendi su tutta la lunghezza delle ciglia, aiutandoti con un cotton fiocc, cinque gocce di prodotto e lascia agire per tutta la notte. In alternativa, puoi massaggiarli sulle ciglia con i polpastrelli lentamente e delicatamente. Un ruolo importante per rinforzare le ciglia è svolto anche dall'alimentazione: le vitamine A, B, C ed E sono fondamentali per la loro salute. Niente di meglio che inserire frutta secca, avocado, legumi e verdure a foglia verde nel menu quotidiano.

Trattamento ciglia farmacia: i migliori prodotti

Per rinforzare le ciglia molto utili possono essere i prodotti per la cura di ciglia e sopracciglia venduti in farmacia. Tra sieri e gel, ecco una selezione di referenze da provare.

Trattamento ciglia: i migliori prodotti 1/5 Revitalash Cosmetics Revitalash Advanced Siero Ciglia Migliora l’aspetto, protegge da rotture e, al contempo, migliora salute, elasticità e resistenza delle ciglia grazie a un mix di peptidi, lipidi, biotina ed estratto di The Verde, ricco di pantenolo. 2/5 TooLash® Siero Volumizzante ciglia Grazie al complesso “Biactipep1 Komplex®”, questo prodotto migliora e aumenta il volume, lo spessore e la lunghezza di ciglia e sotto ciglia, donando un aspetto più sano e naturale con risultati visibili dopo soli pochi giorni di utilizzo. 3/5 Liftactiv Serum 10 Occhi e Ciglia di Vichy Formulato per ridurre i rischi di allergia, garantisce un effetto luminosità istantanea aprendo lo sguardo fino all'estremità delle ciglia. Privo di parabeni, è adatto a tutti i tipi di occhi anche sensibili. 4/5 Face D Maschera nutriente per ciglia & sopracciglia Maschera in crema per nutrire, curare e ridefinire ciglia e sopracciglia, contiene fitocheratine dalle proprietà ristrutturanti, acido ialuronico e olio di semi di cotone per ciglia e sopracciglia più forti e corpose. 5/5 Filorga Optim Eyes Lashes & Brows Siero stimolante, ideale come trattamento infoltente, ha una doppia formula per ciglia e sopracciglia.

