Trecce e acconciature intrecciate: i look più trendy del momento

N essuna acconciatura sa essere tanto versatile quanto le trecce, una pettinatura che può rivelarsi infantile e giocosa, elegante e raffinata, edgy e originale. Abbiamo raccolto le più belle dell'estate 2024, da sfoggiare da adesso fino a settembre e non solo

Delle trecce non potremmo mai fare a meno. Una pettinatura che parla di libertà e voglia di evasione, evocando atmosfere di spensieratezza infantile, ma che sa adattarsi all'età adulta e alle tendenze capelli dell'estate 2024 attraverso la sua indole da mutaforma. Da bambini, in effetti, abbiamo imparato a conoscere le trecce nella loro forma più pura, con una silhouette così semplice e solida da poterci accompagnare nel gioco. L'età adulta, però, impone di scoprire la seconda anima delle trecce, che si trasformano in acconciature intrecciate e tubolari, torchon e chignon in grado di rispettare i trend del momento, ma anche adattandosi all'occasione. E, così, le acconciature con trecce estive guardano al playground quanto all'haute couture, svelando la loro versatilità e la capacità di cambiare volto, trasformandosi nelle compagne ideali per raccogliere i capelli e sperimentare con fantasie di intrecci.

Trecce estate 2024: le boxer braids di tendenza

Una pettinatura classica, perfetta per trattenere i capelli quando il caldo rende impossibile lasciarli sciolti: le boxer braids sono trecce attaccate alla testa che eliminano ogni ciocca ribelle. Un'acconciatura ideale per allontanare completamente i capelli dal viso, da provare per accompagnare un look sportivo e chic o, più semplicemente, per andare in palestra.

La treccia lunghissima per l'estate

Dal fascino semplice e, soprattutto, facilissima da realizzare, un'unica treccia lunga è la soluzione perfetta per l'estate. Una strategia per raccogliere i capelli e, contemporaneamente, creare una pettinatura che possa essere arricchita da accessori e fermagli.

Acconciature intrecciate estive: lo chignon con mini braids

Le trecce particolari possono rivelarsi la soluzione migliore per arricchire di texture e tridimensionalità anche una pettinatura semplice come lo chignon. Realizzando tante piccole treccine, infatti, è possibile creare una vera e propria rete in 3D, capace di aumentare la bellezza della pettinatura.

La doppia treccia per i capelli lunghi

Per sfruttare al meglio gli intrecci, la soluzione ideale è creare una doppia treccia alta. Creando due codini, infatti, è possibile arrotolare le lunghezze fino a creare dei torchon morbidi, da unire in corrispondenza delle punte. Il risultato è una pettinatura in cui le trecce appaiono rivisitate, senza rinunciare alla praticità di un raccolto.

Le trecce dell'estate 2024 sono graziose

Lo stile coquette è indubbiamente uno dei protagonisti delle tendenze capelli dell'estate 2024. Un'estetica di cui le trecce non possono che essere protagoniste, unite a fiocchi e perline per aumentare la sensualità leziosa di questo tipo di pettinatura.

Acconciature con trecce estate 2024: effetto scultura

Una delle particolarità più interessanti delle trecce dell'estate 2024 è la loro solidità. Realizzando degli intrecci tubolari, infatti, è possibile utilizzare le treccine per realizzare delle acconciature-scultura, dando movimento alla chioma e scolpendo letteralmente le ciocche.

Lo chignon intrecciato per l'estate 2024

Una rivisitazione del classico chignon, in cui è la treccia stessa a essere arrotolata su sè stessa e a trasformarsi in un low bun. Per realizzare questo tipo di acconciatura occorre creare una treccia alla francese, ben attaccata alla testa, da arrotolare solo nella parte finale, nascondendo le lunghezze e dando vita a uno chignon basso.

I cornrows per i capelli afro

Un protective hairstyle perfetto per tutelare le chiome afro senza rinunciare allo stile: i cornrows trasformano i capelli attraverso una moltitudine di trecce attaccate alla testa, da lasciare libere e sciolte sulla schiena e arricchire di decorazioni.

Il raccolto intrecciato elegante e raffinato

Naturalmente dotate di uno spirito urban, le trecce dell'estate 2024 possono rivelarsi anche estremamente eleganti. Raccolte sulla nuca, infatti, divengono ua pettinatura perfetta per scoprire viso e collo, allontanando i capelli.

Trecce a corona per l'estate 2024

La particolarità di questo tipo di acconciatura intrecciata è che si dispone sulla testa come una corona. Un effetto elegante e molto elaborato, che trasforma le trecce dell'estate 2024 in una sorta di cerchietto, poggiato sul capo come un diadema.

Le trecce con nastri colorati

Un po' da Festival, un po' urban-chic, le trecce dell'estate 2024 si arricchiscono di nastri per portare un pizzico di colore sulla chioma. Realizzare questo tipo di pettinatura è semplicissimo, poiché basta utilizzare un filo di colore sottile per ricamare l'intreccio.

Le trecce morbide come Deva Cassel

Sfoggiate alla sfilata Haute Couture di Dior, le trecce morbide di Deva Cassel sono l'acconciatura ideale per valorizzare i capelli lunghissimi e con frangia. Una pettinatura che valorizza le lunghezze attraverso un intreccio morbido e rilassato, ma classico.

Gli accessori da aggiungere alle trecce

La semplicità non è nel DNA delle trecce dell'estate 2024. Ecco perché anche una classica treccia singola può essere complicata e arricchita da maxi accessori come fiori e fiocchi, da utilizzare come fermacapelli.

Le Octopus Braids estive e tecnologiche

Perché realizzare una treccia sola, quando è possibile creare tante microbraids raccolte da un'unica coda? Un effetto che ricorda i tentacoli di un polipo e che si presta a uno stile urban e modernissimo, quasi alla Matrix. Per amplificarne l'originalità, poi, basta utilizzare elastici colorati, a contrasto con la chioma.

La treccia alta e attorcigliata

Forse, è l'acconciatura per eccellenza dell'estate 2024: la treccia alta è sportiva ed elegante, comoda e raffinata al tempo stesso. Si tratta di una pettinatura adatta ai capelli lunghi, da realizzare creando una coda alta e, semplicemente, intrecciando le lunghezze.