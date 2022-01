Acconciature con le trecce: le idee più belle da copiare ora

È trecce mania! Per capelli lunghi, corti, singole o doppie, a cascata o a spina di pesce: le possibilità sono infinite, e ce n’è davvero per tutti i gusti! Ecco tutte le idee più belle da copiare ora.

Capaci di adattarsi ad ogni occasione, dalla cerimonia più formale ad un’uscita casual, le acconciature con trecce tornano sotto i riflettori grazie al loro appeal a metà tra lo stile street e quello più romantico e Bohémien. Amatissime tutto l'anno, ma particolarmente apprezzate nei mesi più caldi, le trecce sono tra le acconciature più pratiche, versatili e facili da realizzare. Questi sapienti giochi di intrecci inoltre sono bellissimi sia sui capelli lunghi che sulle chiome medie o corte - e promettono risultati impeccabili e a lunghissima tenuta.

Gli stili tra cui scegliere sono davvero tanti, ed è impossibile non trovarne uno che fa al caso nostro. Noi abbiamo selezionato le ispirazioni più belle!

Acconciature con trecce e capelli sciolti

I capelli lunghi, lisci o mossi sono bellissimi se valorizzati da trecce e treccine di piccole dimensioni, che lasciano sciolte le lunghezze. Sbizzarritevi con la fantasia e ricoprite la chioma di una cascata di romantici intrecci.

Acconciature con trecce naturali e boccoli

Facile da realizzare, questo look con sottili treccine e lunghezze acconciate in morbide onde che cadono sulle spalle scopre il volto e dona al look un'allure davvero romantica.

Acconciature con trecce per i capelli lunghi

I capelli lunghi sono un’ottima base, che permette di realizzare trecce e pettinature di ogni tipo. Le trecce a spina di pesce sono particolarmente indicate per chi ricerca un pizzico di volume in più. Basterà allentare un po’ le ciocche per far apparire la chioma immediatamente più vaporosa. Completano il look una manciata di ciocche spettinate ad incorniciare il volto.

Capelli medi? Ecco le acconciature con trecce da copiare

I capelli medi possono essere facilmente acconciati in morbide trecce, per scoprire il volto e rendere originale ogni look. Basta intrecciare ciocche strategiche per scoprire il volto e ottenere un look fresco e raffinato.

Le più belle acconciature con trecce sui capelli corti!

Chi ha detto che i capelli corti siano difficili da acconciare? Una pettinatura con trecce è un modo semplice e pratico per provare un look diverso dal solito. A noi piacciono le boxer braids, le trecce aderenti alla nuca, che in versione mini sono ancora più divertenti e fresche.

Acconciature con trecce laterali – le più romantiche

Dalla treccia classica alla più raffinata spiga di grano, le acconciature con trecce laterali sono bellissime per scoprire il volto e valorizzare un’abito con scollo o dettagli sulla parte alta.

Acconciature con trecce semplici

Un’ottima soluzione per chi vuole provare un’acconciatura dal fascino semplice e naturale, è una o più morbide trecce, che conservano il naturale volume dei capelli. Non fissare la piega con lacca o simili, ma lascia che il naturale movimento dei capelli crei un look vissuto e poco strutturato.

Acconciature con trecce e capelli ricci

Che abbiate capelli lunghi o corti, una folta chioma riccia è un’ottima base di partenza per creare acconciature con trecce di tutti i tipi.

Capelli afro – le acconciature con trecce più belle

Ma quanto sono belle le chiome afro, voluminose e riccissime? Il capello super riccio delle chiome afro è bellissimo da acconciare in mille trecce, creando disegni geometrici e pattern particolari.

Acconciature con trecce e capelli raccolti – eleganti e raffinate

Perché non combinare la raffinatezza dello chignon al fascino delle trecce? Per una pettinatura pratica, durevole e romantica.

Acconciature con trecce semiraccolte

Vi piacciono le acconciature semiraccolte? Basterà acconciare le lunghezze in morbide e voluminose onde, e intrecciare solo alcune ciocche a partire dai lati del volto.

Acconciature con trecce sposa e cerimonia

Le acconciature da sposa con trecce sono davvero romantiche e bellissime. Via libera ad un mare di morbidi intrecci da impreziosire con fiori, rametti o perline.