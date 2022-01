Acconciature semi raccolti: idee semplici per capelli lunghi e medi

I semi raccolti sono le acconciature che ideali per risolvere ogni bad hair day: facili e veloci da realizzare, possono interpretare il tuo animo ogni giorno. Romantiche, sbarazzine e originali, queste acconciature sono l'idea geniale per tutti i tipi di capelli, lunghi o medi, lisci o ricci.

Le acconciature semi raccolti sono il connubio perfetto tra praticità e fashion. Pettinature adatte a eliminare i capelli dal viso, ma anche a dare un stile ben preciso al look. I capelli semiraccolti, infatti, si adattano con facilità a un mood bohémien quanto alle acconciature da cerimonia. Romantici o contemporanei, le ultime tendenze in fatto di capelli semi legati parlano degli anni 90 e delle acconciature più amate del decennio. Pettinature che si abbinano ai capelli lunghi o medi, ma che possono valorizzare anche i capelli ricci e lisci. Le soluzioni sono infinite, tutte da arricchire con i giusti accessori: oltre al classico semiraccolto con treccia, infatti, è possibile raccogliere i capelli utilizzando mollette, scrunchies, fiocchi e semplici forcine. Un modo per aggiungere personalità all'acconciatura e regalarle un'anima, indipendentemente dalla lunghezza della chioma.

Acconciature semi raccolti per capelli lunghi lisci o ricci

Con i capelli lunghi è facile creare delle acconciature semiraccolte che sappiano valorizzare al meglio le lunghezze. L'ispirazione può arrivare da un decennio spumeggiante come gli anni 90, da un intreccio particolare o dagli accessori. Dua Lipa, ad esempio, ci insegna come creare il perfetto raccolto capelli creando una mezza coda altissima e tirata. A completare il look è il ciuffo laterale, da portare liscissimo e in pieno stile Nineties. Bellissime, le acconciature con trecce sanno conferire alla chioma un non so ché di romantico. Proprio come quella di Sydney Sweeney, che allontana i capelli dal viso creando due micro french braids, lasciando - ovviamente - due ciocche face framing attorno al viso. Per domare i capelli ricci, invece, Yara Shahidi sceglie una moltitudine di mollette colorate. In questo modo, il mezzo raccolto capelli alto diviene un vero e proprio arcobaleno di colori. Niente baby hair e nessuna ciocca ribelle: un'idea perfetta e anticrespo.

L'acconciatura semiraccolta per i capelli lisci di Dua Lipa

Il mezzo raccolto intrecciato di Sydney Sweeney

La mezza coda sui capelli ricci di Yara Shahidi

Pettinature semiraccolte per capelli medi

Se pensi che i capelli medi non possano essere acconciati in nessun modo, ti sbagli. Ecco perché dovresti davvero provare delle pettinature semplici come il semiraccolto. Un esempio perfetto è quello di Lucy Boynton: piccolo e discreto, esalta il caschetto con frangia dell'attrice creando un contrasto interessante sulla chioma. Per uno stile più sportivo, invece, la tua musa dovrebbe essere Taylor Hill. La sua, infatti, è un'acconciatura semiraccolta con scrunchie, dall'effetto casual. Uno stile che piacerebbe a Sporty Spice, specialmente grazie alle ciocche face framing attorno al viso. Se l'obbiettivo è creare una semi acconciatura dal sapore gipsy, allora l'icona da copiare è Hailey Bieber con le sue treccine laterali. Un modo nuovo di pensare al semiraccolto, che sembra fondersi con le lunghezze sciolte.

Il semiraccolto semplice di Lucy Boynton

Lo stile sportivo per i capelli semiraccolti di Taylor Hill

Le treccine gipsy di Hailey Bieber

Acconciature semi raccolte semplici e veloci

Quando non c'è tempo e bisogna trovare il modo giusto per acconciare i capelli, la soluzione sono le acconciature semi raccolti semplici. Pochi dettagli facili da realizzare, proprio come il mezzo raccolto di JLo. Una pettinatura che ricorda gli anni 2000 e che raccoglie unicamente le ciocche frontali, ma con un effetto un po' bombato. Altrettanto semplice da creare, il semiraccolto di Camila Mendes è la perfetta pettinatura da "brava ragazza". La classica pettinatura da realizzare in 5 minuti e utilizzando solo una minuscola molletta. Se sei alla ricerca di un semiraccolto spiritoso, infine, prova a copiare lo stile di Úrsula Corberó: due minuscoli codini, che conferiscono al caschetto un'allure sbarazzina e divertente.

La pettinatura Y2K di Jennifer Lopez

Acconciature semi raccolti semplici: l'idea di Camila Mendes

I mezzi codini sbarazzini di Úrsula Corberó

Acconciature capelli lisci: i semiraccolti

Un semiraccolto sui capelli lisci ti regalerà una chioma...principesca! Ma solo se copierai lo stile romantico di Madison Beer, aggiungendo un fiocco di raso. Un accessorio che trasforma la più semplice delle acconciature in una pettinatura dolcissima. Se preferisci uno stile più bon ton, invece, l'acconciatura semi raccolta perfetta per te è quella di Kaia Gerber. L'effetto è casual, ma chic, perfetto per disciplinare i capelli lisci, magari utilizzando un mollettone. Il mezzo raccolto di Chiara Ferragni, invece, è decisamente più pop. A decorarlo, infatti, sono tante piccole mollettine rosa e azzurre, le stesse tanto amate negli anni 90.

Il mezzo raccolto con fiocco di Madison Beer

L'effetto bon ton sul caschetto di Kaia Gerber

L'acconciatura pop per capelli lisci di Chiara Ferragni