P erché amiamo i torchon? Perché sono semplici da fare anche da sola, sono veloci e il loro stile boho e romantico è un evergreen

I torciglioni ai capelli: cosa sono e come si realizzano

Perché si chiamano così? Torchon rimanda all'idea di torcere, poiché in francese vuol dire canovaccio, un pezzo di stoffa che ancor oggi vien attorcigliato per i motivi più disparati. Realizzare i torchon è di base un gesto piuttosto semplice, perché basta attorcigliare i capelli intorno alle dita o a un supporto. Munirsi di un pettine a coda e di mini elastici per capelli in gomma può semplificarti di molto ogni passaggio.

La piega torchon

La piega torchon è un lavoro di mano e polso. Realizzata con la spazzola tonda e phon, consiste nell'avvolgere le ciocche intorno alla spazzola partendo dalle radici e creando una spirale. Il segreto è lavorare a lungo ogni singola ciocca, per dare elasticità alla piega. Per farla durare più a lungo viene poi ripassata con il ferro tondo e, una volta aperti, i capelli saranno mossi. Il movimento, più o meno definito, dipende dalla dimensione della spazzola che si è utilizzata. L'uniformità è la chiave per un lavoro ottimale, ma può risultare difficoltoso se non hai dimestichezza e non sai come maneggiare i tools.

Detto ciò, per fare la piega torchon a casa, dividi i capelli in tante sezioni e ciocche, poi avvolgile su loro stesse con le dita e poi fermale singolarmente prima di procedere all'asciugatura con il diffusore. Ti serviranno anche beccucci e una retina.

Torchon per i capelli corti

Come abbiamo detto, i torchon sono adatti qualsiasi lunghezza di capelli, dai carré alle chiome XXL, perfetti per realizzare acconciature raccolte e semiraccolte.

Per rendere grintosi i capelli corti, crea i torchon sulla sommità della testa. Pettina i capelli all'indietro e, dopo averli cosparsi di gel, arrotolali su se stessi, in sezioni parallele, a partire dalla fronte e dalle tempie. Infine fissa le ciocche a una a una, con delle forcine.

Un look semplice semplice che si ottiene in meno di 5 minuti e si può realizzare su ogni lunghezza, è la ciocca arrotolata e poi fissata di lato, dietro alle orecchie. In alternativa al ciuffo laterale attorcigliato, si possono creare due mini torchon, dopo aver diviso i capelli con la riga in mezzo, e poi puntarli con fermagli, magari gioiello.

Torchon per capelli lunghi

Uno chignon dallo stile retrò realizzato con trecce a due capi e poi attorcigliate su se stesse e attorno alla nuca è un grande classico. Più sono lunghi i capelli, maggiore sarà il volume dell'acconciatura. Aggiungere fiori dà un tocco romantico ai torchon, mentre le perle li rendono più preziosi.

La coda, alta o bassa, è un altro look timeless che si può realizzare con la tecnica del torchon e, anche in questo caso, capelli lunghi e medio lunghi sono l'ideale.

I capelli lunghi però, si prestano alla perfezione per ricreare un look stile dreadlock con i torchon. Dividi la chioma in ciocche minuscole, arrotolandole molto strette. Poi, trattenendole all'estremità, procedi ripassandole su tutta la lunghezza con la piastra e fissandole con abbondante lacca. Se tendono a lasciarsi andare puoi usare i mini elastici in gomma per bloccarle. Il risultato sarà strepitoso e audace.

Torchon per capelli medi

Il bello dei capelli medi è che sono versatili, più facili da gestire di ogni altra lunghezza e si prestano a qualunque acconciatura elencata in precedenza. Anche laddove ci fosse bisogno di più volume e lunghezza - come nel caso di raccolti in cui c'è bisogno di massa - si può rimediare con l'utilizzo di extension, che aiuteranno a rendere l'acconciatura ancora più scenografica. Nei semi-raccolti invece, sarà più semplice dargli corpo e forma, che dureranno più a lungo anche se la chioma è liscia.