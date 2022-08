N on solo chignon, code e trecce, ma anche semiraccolti. Tra classici rivisitati e alternative contemporanee, ecco tantissime acconciature che puoi realizzare con i capelli oversize

Avere i capelli lunghi vuol dire dare ampio spazio alla fantasia, soprattutto se sei stanca di portarli sciolti. E se le "solite" trecce, code e chignon ti sembrano banali, niente paura: questi grandi classici dello styling può essere interpretato in innumerevoli modi. Nelle foto in basso, guarda gli effetti originali che puoi ottenere: abbiamo scelto tantissime acconciature per capelli lunghi che ti diano quel tocco di novità per una testa WOW. Pronta a divertirti?

ACCONCIATURE CAPELLI LUNGHI PER IL 2022

Per realizzare delle belle acconciature, non è detto che si debba necessariamente avere i capelli molto lunghi. Certo, è indubbio: più la chioma è lunga, più l'effetto finale sarà scenografico. Ma si possono ottenere delle belle pettinature anche con i capelli medio-lunghi, cioè all'altezza delle spalle. Basta solo un po' di manualità ed estro creativo. Come portare ora i capelli lunghi? Le opzioni che hai a disposizione sono infinite: raccolti, semiraccolti, con trecce, con code, più o meno semplici o elaborate. E poi ci sono acconciature più indicate per la tipologia di capelli (mossi, lisci o ricci), ma non perché non renderebbero con le altre texture, bensì perché è più facile realizzare su un determinato tipo di capello. Via allo scroll delle nostre immagini!

ACCONCIATURE CAPELLI LUNGHI RACCOLTI

I capelli raccolti rientrano tra i grandi classici delle acconciature per capelli lunghi. Si spazia dallo chignon da ballerina, dall'allure minimale e chic, agli intrecci sontuosi e opulenti che richiamano le pettinature del passato. E ancora, si può optare per raccolti composti e pettinature meno rigorose, ma ugualmente ordinate. La differenza consiste nella "forza" con cui sono legati i capelli, cioè se più o meno stretti. I capelli vengono inoltre raccolti non solo sulla nuca, ma anche a lato del collo, sulla sommità del capo a mo' di coroncina. Dettagli come frange, ciuffi laterali e ciocche ondulate rendono ancora più interessante l'acconciatura raccolta.

ACCONCIATURE CAPELLI LUNGHI CON TRECCE

Con le trecce ci si può davvero divertire all'infinito. La classica treccia a 3 capi è solo la base da cui partire per una serie di varianti, a cui poi si aggiungono trecce a spina di pesce e trecce attaccate alla testa. Per uno stile sportivo, puoi portare un'acconciatura formata da più trecce singole, a coppia o multiple. Stili più eleganti si ottengono, invece, con acconciature semiraccolte come ad esempio le trecce a cascata. Si tratta di una treccia a metà testa, realizzata solo con alcune ciocche, l'acconciatura prevede che i capelli restanti scendano morbidi sulle spalle. Ce ne sono di diverse varianti: dalle più semplici alle più complesse. Non mancano, inoltre, chignon e coroncine di trecce per rendere la testa romantica ed elegante.

ACCONCIATURA CAPELLI LUNGHI RACCOLTI MORBIDI

Accanto ai raccolti composti, c'è tutta una serie "opposta e complementare" di raccolti morbidi che danno un'aria romantica. In genere, sono indicate per chi ha tanta massa di capelli, poiché il punto di forza dei raccolti morbidi è il volume. Se quello naturale dei capelli, non dovesse bastare, si può creare cotonando i capelli oppure aggiungendo le extension. Si possono inoltre realizzare trecce che saranno poi "aperte" per creare effetti un po' disordinati. Le acconciature morbide valorizzano, inoltre, le sfumature di colore, soprattutto nei biondi o castani arricchiti da riflessi più chiari.

ACCONCIATURE CON CODE DI CAVALLO

La coda di cavallo ti sembra banale? Puoi renderla più grintosa con diverse idee. Le più semplici prevedono la possibilità di attorcigliare una ciocca di capelli attorno all'elastico, in modo da far sembrare che i capelli siano legati tra loro. In alternativa si può pensare di "partire" con degli intrecci per poi scioglierli in code fluenti. O ancora, si possono annodare, come se fossero i lembi di una corda. Interessante è anche l'idea di giocare con i ciuffi che fuoriescono dalla coda, modellandoli per esempio con un po' di gel per formare dei piccoli ghirighori stilistici. Dove non arriva la fantasia, ci pensa il fermaglio, possibilmente appariscente o gioiello.

ACCONCIATURE CAPELLI LUNGHI SCIOLTI

E se invece

ACCONCIATURE CAPELLI LUNGHI SEMIRACCOLTI

Sono acconciature a metà strada capelli sciolti sulle spalle e coda di cavallo. Danno un'aria da ragazza per bene poiché di essere in ordine anche quando la messa in piega non è venuta bene o c'è troppa umidità nell'aria. Le acconciature semiraccolte sono perfette per tutte le lunghezze e le tipologie di capelli, ricci e crespi compressi

ACCONCIATURE SEMPLICI E VELOCI PER CAPELLI LUNGHI

A volte basta un pettinino applicato di lato e la capigliatura assume un altro aspetto. Per acconciare i capelli in modo facile e veloce si può per esempio cotonare il ciuffo della fronte e puntarlo all'indietro con un fermaglio. Oppure attorcigliare su se stessa una ciocca laterale e fissarla sulla tempia. Guarda in basso le acconciature semplici che puoi creare tu stesso anche tutti i giorni!

ACCONCIATURE CAPELLI LUNGHI CERIMONIA

ACCONCIATURE CAPELLI LUNGHI RICCI

ACCONCIATURE CAPELLI LUNGHI MOSSI

ACCONCIATURE CAPELLI LUNGHI LISCI

