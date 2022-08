C hi lo ha detto che i capelli corti non si possano raccogliere? Noi ti dimostriamo il contrario con tantissime foto, da sembrare quasi impossibile. Sfogliare per credere!

Se pensi che sia difficile realizzare acconciature con i capelli corti ti sbagli! Scrolla la pagina: nelle prossime righe sfatiamo la credenza comune secondo il taglio corto non abbia tante possibilità di essere raccolto in tante pettinature.

ACCONCIATURE CAPELLI CORTI per il 2022

Che acconciature fare con i capelli corti? Con un po' di creatività puoi realizzare tante pettinature con cui stupire al primo colpo. Puoi fingere, per esempio, di avere capelli più lunghi della realtà, in modo da creare dei microi-chignon. In molti casi, puoi ricorrere ad accessori o bandane per aggiungere un po' di fantasia tra i capelli. Se la lunghezza delle ciocche supera i 7 cm puoi realizzare delle trecce. E, se ti spremi le meningi, puoi acconciare persino i capelli rasati. Insomma, chi lo ha detto che con i capelli corti non ci si possa divertire con le acconciature? Sfoglia le foto: ti renderei tu stessa conto che le idee sono infinite!

VEDI ANCHE

Beauty

Tagli capelli corti: tantissimi look per cambiare radicalmente testa

­­ACCONCIATURE CAPELLI CORTI E MEDIO CORTI

Con i capelli corti e medio-corti puoi realizzare chignon e semiraccolti che diano l'illusione di avere capelli più lunghi. Un'altra idea è quella di movimentare i ciuffi della fronte con l'ausilio di styler con cui ottenere effetti frisé o a onde. Fondamentale è l'aiuto di gel e cere che ti permetteranno di modellare i capelli come fossero una materia plasmabile all'infinto.

VEDI ANCHE

Beauty

Acconciature facilissime e belle che ti risolvono la vita

Sei brava a usare pettine e spazzola? Perché non provare a cotonare i capelli? Il tuo hair look acquisterà un volume immediato che ti farà acquistare subito un allure più elegante. Pettine e spazzola non fanno per te, invece? Opta per un wet look "bagnando" i capelli con il gel: si tratta di un'acconciatura che non passa mai di moda, soprattutto per la sera. Se ti piace attorcigliare i capelli, sfoggia un'acconciatura composta da tanti torchon: ti basterà avvolgere i capelli su se stessi e poi fissarli con piccoli elastici o mollettine. Avrai così regalato alla tua testa un aspetto decisamente sbarazzino.

Sfoglia la pagina per restare incantata dalle tantissime acconciature per i capelli corti!

La modella Hailey Bieber

L'attrice Lucy Hale

L'attrice e cantante Zendaya

L'attrice Kristen Stewart

ACCONCIATURE CAPELLI CORTISSIMI

E se i capelli sono cortissimi che acconciature si possono fare? Anche in questo caso gli alleati giusti sono un buon prodotto di styling e gli accessori, come ad esempio ferrettini o fermagli gioiello più importanti. L'effetto bagnato sui capelli cortissimi vince sempre, sia con styling composti che con styling un po' messy (disordinati). I fermagli invece possono essere applicati in grande quantità uno accanto all'altro oppure in modo solitario per far sì che spicchi su una testa praticamente quasi rasata.

ACCONCIATURE CAPELLI RASATI

Per capelli rasati intendiamo gli iconici tagli sidecut o undercut, cioè quelli che prevedono rispettivamente la rasatura laterale o sulla nuca (che può estendersi anche ai lati della testa). In questo caso, si ha a disposizione un grande ciuffo sulla sommità del capo da acconciare a più non passo. Si possono legare in trecce e piccole code, oppure modellare in effetti a mo' di cresta, noti anche come come capelli in stile moicano.

Se, invece, i capelli sono tutti rasati, ancora una volta si può ricorrere a un accessorio, come ad esempio un cerchietto. Ma un'idea interessante può essere quella di colorare i capelli creando degli effetti cromatici particolari e un po' di design: si chiamano buzzcut.

ACCONCIATURE CAPELLI CORTI ELEGANTI E DA CERIMONIA

Hai un'occasione elegante e vuoi dare una rinfrescata al tuo capello corto? Procurati fiocchi di raso, cerchetti con strass e altri accessori, possibilmente gioiello: siamo sicure che qualche idea ti verrà in mente. Altrimenti dai un'occhiata qui.

La principesse Charlene di Monaco

L'ex top model e attrice Cara Delevingne

ACCONCIATURE SEMPLICI CAPELLI CORTI

Realizzare pettinature sui capelli corti è più facile di quello che sembra, creatività a parte. Proprio in virtù della lunghezza - minima - dei capelli, non c'è bisogno di chissà che grande manualità per realizzare intrecci complessi o nodi elaborati. A volte basta pettinarli all'indietro, fare una micro-treccia a lato o fissarli di lato per portare un look completamente diverso!

ACCONCIATURE CAPELLI CORTI MOSSI E RICCI

Con i capelli mossi e ricci il discorso acconciature per capelli corti si fa ancora più semplice. In questo caso, l'effetto disordinato tipico dei capelli ondulati diventa un valore aggiunto per ottenere pettinature voluminose e divertenti. A volte basta solo raccoglierli con un elastico per realizzare una pettinatura simpatica dall'effetto arioso. Altre volte, invece, si può disciplinare il boccolo per effetti vintage e retrò.

La top model Anja Rubik

La campionessa Federica Pellegrini

ACCONCIATURE CAPELLI CORTI LISCI

I capelli corti lisci sono l'ideale per pettinature composte dall'allure bon ton. Per esasperare l'aspetto composto dei capelli lisci, li si può lisciare ulteriormente con la piastra. E poi realizzare micro-chignon sulla nuca o piccoli bun in alto, utilizzando magari solo qualche ciocca. L'effetto sarà strepitoso.

TRECCE SUI CAPELLI CORTI

Come fare le trecce sui capelli corti? In caso di lunghezze very short, si possono sfruttare le ciocche laterali o della fronte, intrecciandole in vari modi. Un'idea di tendenza prevede le treccine attaccate alla testa, lasciando parte dei capelli sciolti. Per un look esotico, puoi sfoggiare una testa "ricoperta" da treccine afro.

L'attrice Charlize Theron

ACCONCIATURE CAPELLI CORTI MATRIMONIO

Adori l'idea di sposarti con i capelli corti, ma non sai da che parte iniziare? Ecco un'idea che può risolvere il tuo dilemma: le coroncine! Con i fiori o con gli strass danno un'aria romantica alla sposa in corto.

VEDI ANCHE

Beauty

Acconciature cerimonia: tante idee dalle tendenze 2022

COME RACCOGLIERE I CAPELLI MEDIO-CORTI?

Per realizzare degli chignon sui capelli corti e medio-corti, ti suggeriamo di raccogliere i capelli in basso sulla nuca, utilizzando tanti ferrettini (vanno benissimo quelli classici) e fissarli in modo casuale. Dato che con i capelli corti, si ha a disposizione poca materia per avvolgere le ciocche in una crocchia, il suggerimento è proprio quello di attorcigliare le brevi ciocche su se stesse e fissarle con ferrettini così come capita. Se poi i capelli sono lunghi quanto un caschetto oltre il mento, si può provare a realizzare uno chignon tipo "cipolla", aiutandoti con una pasta modellante per evitare che le ciocche scappino via.