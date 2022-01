U n tuffo negli anni ’90 dove la pinza per i capelli, nelle sue mille e più versioni, regnava tra i capelli, più o meno lunghi, di tantissime. Oggi l’hair pins per eccellenza è tornata tra gli accessori più in voga del momento e le celebrities non riescono proprio a dire di no al mollettone.

Da Chiara Ferragni a Dakota Johnson passando per Kaia Gerber e Bella Hadid: tutte pazze per la pinza per capelli, ben più nota come mollettone. Dopo essere stato dimenticato per anni e nascosto in qualche beauty o cassetto, ora è diventato un vero e proprio must have. Così cool che le it girl di tutto il mondo non ne possono più fare a meno.

Che sia per il tempo libero o per un’occasione più formale, puoi scommetterci, il mollettone è ormai tornato in scena ed è il momento di scoprire i modelli più cool e gli stili da copiare per indossarlo al meglio.

Ciò che indossa Chiara Ferragni, oltre a dettare tendenza, va sold out in pochissimi minuti. Stessa cosa vale per il mollettone a forma di delfino che ha sfoggiato la scorsa primavera: firmato da Le Manso è realizzato in plastica originale degli anni '80. Il color bronzo si sposa perfettamente con il caldo biondo dell'imprenditrice digitale e la sua mezza coda. Da copiare.

Hailey Bieber ha deciso di indossarlo anche nella notte più lunga dell'anno: il 31 dicembre. Per lei uno dei modelli più classici in assoluto: lo spider clip in fantasia tartaruga. Per lei i capelli lunghi sono completamente raccolti in un coda rigirata su se stessa. In pieno mood ninties.

Chi lo dice che capelli corti e pinza per capelli non possono sposarsi perfettamente? Basta scegliere un modello sottile, l'ideale anche per raccogliere i capelli più fini. Proprio come dimostra la top model Kaia Gerber in questo scatto Instagram dove sfoggia un mollettone rosso fuoco. Lo hai avuto anche tu vero?

Se la più chic e parisienne delle influencer indossa un mollettone lilla chi siamo noi per decidere di non seguirla subito? Per Jeanne Damas non solo gli accessori per capelli arrivano dagli anni '90, ma il total look compresa la mini skirt in denim e la t-shirt total black.

Un'idea da cui prendere spunto: matchare la pinza per capelli a un maxi pull total white. Per quanto riguarda la scelta del mollettone è bene seguire una regola base: più i capelli sono lunghi più questa dovrà essere grande per poterli raccogliere tutti in una sola acconciatura.

Le pinze per i capelli, come tutti gli elementi che hanno rivisto un ritorno dal passato, oggi sono decisamente più cool e delicate. Come questo modello dalla struttura in metallo color oro e dalle linee leggere e appena accennate. Così delicato ed elegante da non sembrare quasi un mollettone.

Questa pinza per capelli color menta è un vero tuffo nel passato, non solo per il colore ma anche per la tipica forma un po' retrò. Davvero imperdibile e l'ideale per rendere unico anche i look più moderni.

Le pinze per capelli, grandi o piccole, eleganti o casual, sono davvero tante e qui troverai una selezione delle più belle per rendere uniche le tue acconciature.

