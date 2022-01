M ai sottovalutare la forza di un cambio look e di un nuovo taglio di capelli. La risposta di tendenza è l’haircut corto e mosso, uno stile rock e multi sfaccettato da indossare in mille e più modi a seconda della lunghezza. Scopriamolo insieme!

I tagli di capelli corti mossi hanno un fascino indiscutibile: dall’allure a volte mascolino ma con grande stile, si sposano perfettamente con diverse forme di viso. Questo haircut, molto spesso poco considerato e preso in considerazione, ha in realtà tantissimi lati positivi. Per questo motivo, abbiamo deciso di intraprendere un viaggio alla scoperta di tagli di capelli corti migliori per i capelli mossi e chi dovrebbe sceglierli per dare una svolta decisiva al proprio look (e anche alla propria vita).

Capelli corti: stanno bene a tutti?

Passare da un taglio lungo o medio a dei capelli corti non è assolutamente semplice e, tra le prime domande che ci si pone, è ma a quali forme di viso stanno bene i tagli più short? In questo caso la face shape è fondamentale: il viso ovale si sposa perfettamente con gli haircut mannish, ma grazie al sapiente uso di forbici è anche possibile ricreare questo effetto andando a sfinare o allungare ogni volto.

Non meno importante, poi, è scegliere anche la lunghezza del taglio. Perché quando si parla di capelli corti, mossi o non, è bene valutare diverse lunghezze: dai tagli maschili fino a quello appena sotto le orecchie o al mento.

Capelli corti: i tagli per i mossi naturali

I capelli mossi naturali necessitano del giusto taglio per trovare il giusto mood. I tagli corti, in questo caso, sono una soluzione da non sottovalutare. La forma elastica di questi ricci morbidi, infatti, si sposa con i tagli molto corti dove il volume si concentra nella parte alta allungando sia il viso che la figura intera.

Quando si parla di tagli corti mossi non è necessario pensare solo ai pixie cut e simili, ma anche agli haircut à la garçonne dove una frangia importante si sposa a lunghezze ridotte al minimo che si arricchiscono grazie al mosso super naturale. Il perfetto passaggio dal bob o long bob al taglio corto.

Capelli mossi con piastra: come ottenerli

I capelli mossi sono il sogno di molte e, per contrastare il liscio, è possibile provare a ricrearli con la piastra. Sui tagli corti, il nostro consiglio, è quello di andare ad arricchire solamente le lunghezze senza però ricreare i classici boccoli, ma andando a spettinare leggermente le punte con una pasta. Stessa cosa vale per la frangia, se siete fan dello stile.

Per realizzare questo stile, il nostro consiglio, è quello di sfruttare una piastra piatta (e non il classico ferro ciclindrico da boccolo) che darà un effetto più moderno, meno fermo e decisamente di tendenza.

Capelli scalati? I look per i tagli corti e mossi

I capelli voluminosi, come quelli mossi, hanno bisogno di tagli che sappiano gestire al meglio la massa. Quando si parla di capelli corti scalati bisogna tenerlo ben presente perché più si accorcia la lunghezza più si andrà ad enfatizzare questa caratteristica. Una scelta non da tutte.

Il volume però, è sicuramente un lato positivo quando si parla di tagli di capelli molto corti. Qui, specialmente quando il mosso è vigoroso e stretto, darà forma da solo al tuo taglio e, per questo motivo, è bene affidarsi a un hairstylist esperto sul tema.

Capelli mossi e frangia? Le idee per i look corti

Frangia, gioia e dolori. Sia sui capelli corti che sui capelli lunghi.

Mossi e spettinati: le idee per i tagli corti

Fiera portatrice di capelli mossi? Allora sai bene che il must di questi capelli è la possibilità di essere portati spettinati senza paura. E questo non vuol dire indossare un taglio corto poco curato, ma aggiungere un tocco extra al tuo styling. Gioca con prodotti dalle texture diverse: paste, spray fissanti o texturizzanti e dai corpo alle punte per seguire il volume che parte dalle radici.

Per chi ha scelto un pixie maschile dove la frangia non manca mai, lo stile spettinato hda ancora più valore! Il taglio corto mosso, infatti, diventerà dinamico e pieno di stile grazie alle tue mani: spettinati a qualsiasi ora del giorno, sarai ancora più cool.