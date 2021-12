Frangetta: come portarla, a chi sta bene e le tendenze da provare

L a frangia fa tendenza, oggi e sempre. In versione lunga, corta, sfilata o a ciuffo una frangetta può seriamente rivoluzionare il taglio di capelli. Un dettaglio di stile, che può incorniciare il viso e valorizzarne la forma. Puoi provarla sui capelli lunghi o corti, ricci o lisci: una frangetta è sempre una buona idea!

Non immaginarla semplicemente come un dettaglio del tuo taglio di capelli: la frangetta è un vero e proprio accessorio per la chioma. Nessuna sorpresa, perciò, che sia tanto di tendenza! Certo, perché la frangia piace davvero a tutti e, soprattutto sa valorizzare ogni viso. Basta, infatti, trovare la frangetta giusta per creare una vera e propria cornice per il volto e, naturalmente, valorizzare i lineamenti. La frangia, poi, sa dare al taglio una personalità del tutto particolare: delle baby bangs, ad esempio, hanno un animo eccentrico e particolare, mentre una frangia lunga e piena non può che trasportare la mente ad atmosfere anni 70. Ecco perché, oltre alla forma del viso, la silhouette della frangia si sceglie anche in base al tipo di look che vuoi regalarti. Ti senti rock o romantica, modaiola o gipsy? Insomma, la tua frangetta parla davvero di te e di chi vuoi essere.

Frangetta: a chi sta bene?

In generale, la classica frangetta piena e pari non sta bene a tutti. La verità, infatti, è che la frangia tende a sottolineare ed evidenziare lineamenti e tratti caratteristici del viso, anche quelli che non desideriamo. In particolare, i tagli con frangia sanno attirare l'attenzione sugli occhi e sugli zigomi (rughe comprese), un elemento da considerare decisamente, quando si tratta di trovare la frangetta giusta per il proprio viso. La buona notizia è che, naturalmente, la frangia può essere personalizza e, quindi, adattata alle caratteristiche del volto e, in particolare, alla grandezza della fronte. Ecco perché devi scegliere la frangia solo ed esclusivamente se sei davvero sicura e, se puoi, farti aiutare dalla parrucchiera nella scelta della linea giusta per te. Certo, puoi tagliarti la frangia da sola, ma è una bella sfida, se è la prima volta. Quali caratteristiche del viso devi considerare? Naturalmente, la forma dell'ovale.

Prendere le misure per trovare la frangia giusta

Per capire quale frangia ti dona, dovrai misurare la lunghezza e la larghezza del tuo viso. Il risultato è fondamentale: se le due misurazioni sono quasi identiche, probabilmente avrai un viso tondo, quadrato o a cuore. In caso contrario, avrai un viso ovale o allungato. Un altro elemento da prendere in considerazione è la mandibola, di cui devi osservare attentamente la forma, un indizio importante per capire la tua face shape. Per capire di quale frangetta hai bisogno, osserva anche l'attaccatura dei capelli e la fronte per capire se è larga o stretta. Tutte queste caratteristiche ti aiuteranno a capire la forma del tuo viso e, di conseguenza, la frangia adatta a te.

La frangetta per il viso ovale

L'ovale è la forma del viso perfetta: dai tratti delicati, ben definiti e regolari, è spesso caratterizzata da una fronte ampia che chiede solo di essere riequilibrata attraverso una frangetta. La tua fortuna? Puoi sperimentare il taglio con frangia che preferisci perché ti donerà tanto una frangetta leggera e sfilata, quanto una piena e pari o una frangia laterale.

Viso squadrato e la frangia che addolcisce i lineamenti

Dai tratti decisi e dalla mandibola scolpita, la frangetta giusta per il viso quadrato deve addolcire i lineamenti. Ecco perché la soluzione giusta è una frangetta piuttosto lunga, da abbinare a un taglio scalato. Il risultato è morbido, ma di carattere, l'ideale per equilibrare i tratti tipicamente duri di questa forma del viso.

Viso triangolare con frangia spettinata

Il volto triangolare è semplice da individuare perché la parte superiore del viso prevale decisamente su quella inferiore. Ecco perché la frangetta ideale è lunga e spettinata, da portare lateralmente come un ciuffo corto. In questo modo, le proporzioni del viso risultano più armoniose e i lineamenti più dolci. Su un viso triangolare, però, funzionano bene anche una frangetta corta e geometrica o piena e gonfia.

Il viso a cuore e la sua frangetta

Fronte ampia e mento sfuggente sono le due caratteristiche principali del volto a cuore che, proprio per questo, ha bisogno di una frangetta laterale piena o sfilata. Da evitare, invece, la frangia corta o troppo piena, da sfoggiare solo ed esclusivamente se si desidera un look molto particolare e deciso. La chiave, in ogni caso, è l'irregolarità della frangia, fondamentale per valorizzare i tratti caratteristici di questo tipo di viso.

La frangetta per il viso tondeggiante

Hai un viso tondo? In tal caso, la frangia giusta per te deve avere una linea laterale, per allungare otticamente il viso. Ecco perché dovresti davvero evitare una frangetta piena e netta: l'effetto finale sarebbe un viso ancora più tondeggiante. Piena o scalata, la tua frangia dovrebbe essere lunga e rigorosamente non geometrica.

I tipi di frangetta più di tendenza da provare

Non tutte le frange sono uguali e non serve solo adattarla alla forma del viso per renderla perfetta. Certo, perché la frangetta è soggetta anche alle tendenze. Pensa alla frangia a tendina: da qualche anno è un vero e proprio must per qualsiasi taglio di capelli. Puoi abbinarla ai capelli lunghi quanto al caschetto e strutturarla per fondersi con la chioma o per risultare come un dettaglio unico, quasi slegato dalle lunghezze. A essere amatissima dai trend è anche la frangetta corta, a metà della fronte. Le opzioni, in questo caso, sono due: scegliere un taglio netto o optare per una frangetta waspy, a punte e leggermente scalata. Visto il ritorno degli anni 70 tra i beauty look da passerella (e non solo), tra le tendenze non può mancare la maxi frangia. Piena, pari e leggermente bombata, si poggia appena sopra le sopracciglia e sembra creata appositamente per sottolineare lo sguardo. Per tenere la frangia lunga, l'alternativa è optare per qualche scalatura: l'effetto è movimentato, adatto a valorizzare il viso senza stravolgerlo e, soprattutto, perfetto per tutte le texture di capelli.

I consigli per una frangetta sempre in piega

Il problema principale della frangia è, semplicemente, la gestione della piega. Che tu abbia i capelli lisci o ricci non importa: durante l'asciugatura avrai bisogno di phonare con attenzione la frangetta per ottenere il giusto effetto bombato e metterne in risalto le caratteristiche. Prima di tagliare i capelli, poi, considera che la frangia - essendo a contatto con la fronte - tende a sporcarsi velocemente a causa di sebo e sporcizia. Hai optato per una frangetta riccia? In tal caso, dovrai occupartene fedelmente. Ecco perché avrai bisogno di prodotti ad hoc e di tanta pazienza per mantenere i boccoli belli ed elastici.