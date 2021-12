Bob cortissimo: a chi sta bene, come portarlo e tutte le ispirazioni da copiare!

I l bob cortissimo vi incuriosisce ma non siete sicure che sia il taglio di capelli che fa per voi? Scopriamo insieme come indossarlo al meglio e tutti i look a cui ispirarsi!

Si sa, per noi donne non c’è niente di più terapeutico di un appuntamento dal parrucchiere. Tutte noi, infatti, di tanto in tanto sentiamo l’esigenza di “darci un taglio” e cambiare look. I tagli tra cui scegliere sono tanti, e tutti bellissimi. Oggi vogliamo presentarvene uno che vi farà innamorare: Il bob cortissimo – o french bob - è un taglio di capelli fresco e versatile, che dona a tutte le età.

Si tratta di una variante molto corta del classico taglio a caschetto, pratico, elegante, femminile e sbarazzino. Questo taglio, è in grado di esaltare la personalità di ogni donna grazie al suo fascino sofisticato e minimal che non passa mai di moda. È inoltre perfetto da modificare e personalizzare in base alla forma del viso e alla struttura del capello.

Bob cortissimo – a chi sta bene il french bob

Il bob cortissimo è un taglio di capelli pratico e versatile che sta bene davvero a tutte. Tuttavia prima di chiederlo al parrucchiere è bene tenere a mente alcuni fattori – perché una volta tagliato si sa, non si torna più indietro!

Per scegliere il caschetto corto più adatto a noi la prima cosa da fare è osservare il nostro tipo di capello e la forma di viso e collo. Il bob cortissimo dona sia ai capelli ricci che ai capelli lisci – ed è un taglio perfetto per chiunque voglia rivoluzionare il proprio look e tagliare in una sola mossa le punte e le lunghezze danneggiate o decolorate.

Per quanto riguarda la forma e la lunghezza da preferire, vi consigliamo di optare per un taglio di capelli in grado di mettere in risalto i punti forti del viso e allo stesso tempo di addolcire i lineamenti particolarmente marcati. In linea di massima, il bob cortissimo dona ai visi dalla forma ovale, allungata o triangolare. Quando il caschetto è cortissimo inoltre, è necessario tener conto anche della forma del collo. Un taglio molto corto donerà particolarmente ad un collo slanciato e lungo, mentre per un collo corto o robusto sarà preferibile optare per qualche centimetro di lunghezza in più.

Bob cortissimo con frangia – il taglio di capelli si fa ultra short!

Se amate le frangette, perché non rendere unico il vostro bob cortissimo incorniciando il viso? Il fascino intramontabile di questa coppia vincente vi farà innamorare.

Bob cortissimo: ciuffo, bangs & co

Hai i capelli sottili ma vuoi comunque indossare un micro bob? Ti consigliamo un taglio scalato, per dare volume alla chioma in modo strategico. Il tocco in più? Un bel ciuffo laterale per incorniciare il volto e dare dinamismo al taglio.

Bob cortissimo scalato – il look corto e dinamico

Il bob cortissimo scalato è la soluzione ideale per valorizzare ed incorniciare un viso tondo, o per dare sensazione di maggior volume ai capelli sottili.

Caschetto cortissimo biondo: il look più leggero e luminoso di stagione

Biondo miele, con balayage o decolorato effetto grunge? Il bob cortissimo è luminoso e vivace se declinato nelle assolate sfumature del biondo.

Bob cortissimo nero – il look è pop e decisamente sexy

Un po’ Amélie, un po’ Mia Wallace, la versione più cinematografica e pop del bob cortissimo è sicuramente quello color inchiostro.

Bob cortissimo mosso: osa le onde!

Il caschetto cortissimo si presta a tantissimi styling diversi: uno dei nostri preferiti? Una cascata di morbide onde, per dare volume e dinamismo alla chioma.

Bob cortissimo: ecco tutti i prodotti per prenderti cura al meglio dei tuoi capelli a caschetto

Il bob cortissimo è un taglio di capelli di tendenza piuttosto pratico e facile da gestire. Tuttavia, è necessario prendersene cura quotidianamente per mantenere i capelli idratati, voluminosi e dire addio all’effetto crespo. Come trasformare il vostro caschetto cortissimo in un taglio zero-stress? Vediamo insieme tutti i prodotti per curarlo al meglio.

Bob cortissimo: Ecco tutti i prodotti da provare ora! 1/3 I tuoi capelli sono decolorati o disidratati e hanno bisogno di un’iniezione di nutrimento? Prova questa maschera capelli super idratante che ripara e protegge la chioma, arricchita da una fragranza floreale, verde, con un tocco agrumato. Questa maschera è ricca di ingredienti idratanti e nutrienti come l’olio di cocco, la provitamina B5 ed il burro di mango. Inoltre, contiene un’alga rossa che crea uno strato protettivo sui capelli: questo aiuta a proteggerli dai raggi UV e dall’inquinamento. 2/3 Capelli crespi, indisciplinati, difficili da acconciare? Abbiamo quello che fa per te! Un trattamento di nuovissima generazione dalla texture liquida con soli 7 secondi di posa. Durante l’applicazione, l’acqua si trasforma in una delicata crema che dona luminosità e riparazione ai capelli, senza appesantirli. Grazie all’azione della Keratina liquida e della perla nera i capelli appaiono luminosi e riparati. 3/3 Desideri aggiungere volume e fissare lo styling del tuo bob cortissimo? Questa mist leggera avvolge i capelli in un velo volumizzante, che restituisce corpo alle radici e densità alle lunghezze. I capelli fini, diradati o piatti appaiono visibilmente più spessi e più folti. La bruma aiuta a facilitare lo styling e fornisce una tenuta naturale ai capelli. La delicata miscela di estratti di rosa combinata con l'estratto di foglie di baobab, infuso nella formula, facilita lo styling. L'acqua di mare, arricchita con oligoelementi, aiuta a espandere la struttura dei capelli, per un volume duraturo. Le radici sono naturalmente sollevate PREV NEXT