C he belli i capelli mossi! Soprattutto quando si sfoggia il taglio giusto, capace di valorizzarne ogni singola onda e donare al nostro hair look uno stile davvero unico. Ecco, allora, qualche consiglio per una chioma senza rivali!

Capelli mossi? Certo che sì, ma solo se si opta per il taglio giusto, quello capace di valorizzare i tratti naturali del volto e tutta la bellezza delle onde della nostra chioma. Perché si ogni taglio porta con sé qualcosa di speciale e no, un’acconciatura non vale l’altra.

Ma quali sono i tagli migliori tra cui scegliere per enfatizzare la voluminosità e la sensualità insita nelle chiome mosse? Sicuramente le scelte sono tante, una più bella dell’altra. Ecco allora alcuni dei tagli per capelli mossi più belli e di tendenza. Per regalare alle vostre onde un tocco di originalità e di stile unico e che non vi farà mai passare inosservate.

Via libera ai tagli corti per capelli mossi

Quando si parla di capelli mossi si tende quasi sempre ad immaginare una chioma lunghissima e fluente piena di onde mosse dal vento. Verissimo, certo, ma che ne dite di stravolgere questa immagine da principessa in favore di un taglio più sbarazzino, moderno, elegante e originale? Di cosa parliamo?

Di tagli un po' più corti come il caschetto lungo o un long bob. Un’acconciatura che oltre a valorizzare la voluminosità dei vostri capelli mossi è facilissimo da portare e molto gestibile. Poiché il suo punto di forza sta proprio in quel tocco un po’ selvaggio ma allo stesso tempo ordinato che solo questa tipologia di taglio sanno donare. Un vero hair look da prima pagina!

Carrè scalato

E per chi vuole osare un po’ di più? Allora il taglio giusto per i vostri capelli mossi è un carré con una scalatura più lunga sul davanti. Un look perfetto per donare movimento e brio alla chioma ma anche super elegante se la si vuole lisciare per un’occasione speciale.

Capelli mossi con ciuffo laterale

Per chi ama le medie lunghezze, circa cinque/dieci centimetri sotto le spalle per esempio, un’idea super cool da applicare subito per donare originalità ai vostri capelli mossi ed enfatizzarne l’effetto ondulato, è quella di realizzare un ciuffo laterale, scalando leggermente la parte frontale della chioma.

Un taglio che dona movimento ai vostri capelli mossi per un look super naturale, morbido e con un tocco di romanticismo davvero irresistibile

Capelli lunghi o medio lunghi con frangia

Chi l’ha detto che con i capelli mossi bisogna rinunciare all’idea di portare una frangia super di tendenza e assolutamente unica? Ovviamente chi non ha mai provato a farla! Certo, la frangia ideale per chi ha i capelli mossi non sarà mai troppo corta (o magari si se vi piace azzardare un po' con il vostro hair look) ma una frangia sfilata o a tendina sono due opzioni perfette per valorizzare al meglio la vostra chioma.

La prima, super leggera e non troppo piena è perfetta sui tagli scalati “architettonici” donando un allure unico a tutto il vostro look. La seconda, invece, è ottima da adattare a ogni lunghezza. Aperta, poco impegnativa da curare e super armoniosa sul viso. Per garantire ai vostri capelli mossi ancora più bellezza e al vostro volto un alone di fascino e mistero.

Wavy bob con frangia

E quando si parla di frangia e capelli mossi non si può non citare anche un altro taglio davvero meraviglioso, il wavy bob con frangia. La versione con frangetta del classico (più o meno) caschetto già descritto. Perfetto per regalare charme a chi lo porta, donandogli un aspetto sempre giovane ma di gran fascino. Insomma, un taglio per capelli mossi assolutamente da provare e sfoggiare fin da ora.

Scalare, scalare e ancora scalare

Per chi non l’avesse ancora capito abbiamo detto scalare. Perché tra i modi migliori per regalare ai vostri capelli mossi un tocco di unicità e volume, c’è quello di scalare la chioma in stile messy o shaggy, molto disordinato (almeno apparentemente).

Per mettere in luce la vostra indole ribelle (o farla uscire se ancora non sapete di averla) e quel senso di libertà che ben si addice alla chiome mosse e a chi le porta. Un tripudio di onde, leggerezza e vitalità.

Capelli mossi e lunghi, anzi lunghissimi

Un taglio semplice ma allo stesso tempo di puro fascino. Parliamo delle chiome extra long, solo leggermente scalate sulle punte e piene. Un’acconciatura per capelli mossi in grado di renderli i veri protagonisti del vostro stile.

Con questo taglio, infatti, avete solo l’imbarazzo della scelta per valorizzare al meglio il vostro look. Optando per una chioma sciolta a tutto volume, una coda alta o bassa con ciuffi morbidi che ricadono sul volto, uno chignon. Insomma, le lunghezze donano infinite possibilità di acconciatura e se mosse il risultato è assicurato con il minimo sforzo.

Che dire, le possibilità per mettere in luce i vostri capelli mossi e la loro naturale bellezza sono davvero tante. Non vi resta che scegliere quella che più vi si addice e dare un taglio alla vostra chioma e alla vostra comfort zone. Ottenendo un risultato sempre al top e che vi sorprenderà in ogni singolo dettaglio.