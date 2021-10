A mi i capelli mossi ma pensi che sia troppo difficile gestirli? Ti sbagli: a volte basta solo conoscere i trucchetti giusti per prendertene cura e mantenerli sempre splendenti.

I capelli mossi sono croce e delizia di molte persone: incorniciano il viso dando vita a una stupenda criniera. Ma non solo: permettono di avere sempre un aspetto sbarazzino e glamour senza doversi preoccupare di utilizzare piastre e altri strumenti per lo styling. A volte, però, i capelli mossi possono risultare complicati da gestire e diventare dei drammi per molte persone. Ma non ti preoccupare, domare la tua chioma può essere molto più semplice di quanto pensi.

Basta prendersene cura con pazienza e costanza per ottenere risultati soddisfacenti e avere una capigliatura da fare invidia a chi ti circonda.

Di seguito trovi alcuni consigli per valorizzare le tue onde e attirare gli sguardi con capelli incredibili!

Saluta il pettine a denti stretti

Un errore molto comune che commette chi ha i capelli mossi, sia naturalmente, sia creandoli a casa, è quello di utilizzare spazzole e pettini a denti larghi.

Per avere dei capelli mossi splendenti, forti e sani, è consigliabile prima di tutto districarli con le sole dita e poi, eventualmente, utilizzare un pettine a denti stretti.

Se non puoi rinunciare a questo accessorio, comincia dalle punte e sali poi fino fino ad arrivare alle radici. La cosa migliore sarebbe compiere questa operazione quando hai ancora i capelli ancora bagnati.

Attenzione all'umidità nei capelli

L'umidità non fa per niente bene alla chioma. Prima di procedere all'asciugatura dei capelli, rimuovi l'acqua in eccesso sulle radici e sulle punte con un foglio di carta assorbente. Eventualmente ti consigliamo un panno in microfibra delicato e leggero, perché i classici asciugamani in spugna possono risultare molto aggressivi per la capigliatura!

Con questa operazione prima di utilizzare il phon, ti assicuri che i capelli non si spezzino né si secchino e soprattutto che mantengano la loro forma naturale. Vedrai subito delle onde morbide e ben definite che ti stupiranno!

Via libera al diffusore per valorizzare i tuoi capelli mossi

Il diffusore è il migliore amico dei capelli mossi. Questo accessorio da aggiungere al phon è davvero un toccasana per aggiungere morbidezza e dinamismo ai capelli, sia nel caso in cui siano tendenti al liscio, sia quando la chioma è già più ondulata.

Utilizzare questo strumento non è molto divertente, anzi per alcuni versi può risultare piuttosto noioso perché è più lento rispetto al solito asciugacapelli. Tuttavia, se è vero che "chi bella vuole apparire, un po' deve soffrire", qui il gioco vale assolutamente la candela.

Il diffusore infatti ti consente di ottenere un bellissimo effetto beach waves come se fossi appena tornata dal mare anche in pieno inverno.

Il diffusore possiede una forma di campana che distribuisce il calore in modo uniforme su tutta la chioma. In questo modo la riscalda e la rende voluminosa senza sottoporla a temperature eccessive. I dentini appuntiti, inoltre, permettono di sollevare le radici dei capelli. Ne consegue una criniera da urlo, ma senza punte secche e deboli.

Cambia la federa del cuscino e sceglila in raso

No, non è solo la moda del momento: la federa in raso è un vero e proprio toccasana per i capelli (e non solo per quelli mossi). Il suo potere è quello di produrre meno attrito tra il cuscino e la chioma, evitando che si rovini, si formino nodi e soprattutto si arruffino.

Inoltre, se prima di andare a dormire separi la capigliatura in piccole ciocche creando dei torciglioni, ti sveglierai con delle bellissime onde setose e soffici. Provare per credere!

Utilizza prodotti specifici per capelli mossi

Così come per la pelle, anche per i capelli non esistono prodotti generici che vadano bene per tutte le tipologie. È sempre consigliato, infatti, scegliere shampoo, balsamo, creme e altri articoli di haircare in base alla tipologia di chioma.

Se vuoi mantenere capelli mossi e ricci belli e irresistibili, devi quindi scegliere prodotti formulati appositamente per questa tipologia.

Le caratteristiche migliori per i prodotti per capelli mossi

Innanzitutto per avere capelli mossi pazzeschi è necessario apportare un'abbondante dose di idratazione. Grazie all'acqua calda, infatti, le cuticole riescono ad aprirsi bene. Di conseguenza, gli ingredienti idratanti e contenenti oli naturali penetrano in profondità e rendono i capelli lucidi e forti.

Gli ingredienti migliori per una criniera pazzesca sono argan, olio di cocco, avocado, olio d'oliva e karitè. Sono infatti ricchi di proprietà nutritive che donano elasticità e luminosità alla chioma.

Controlla invece che nelle composizioni non siano presenti solfati, siliconi e parabeni. Così come per la pelle e quindi per il cuoio capelluto, sono dannosi anche per i capelli. Li rendono infatti molto opaci, spenti e secchi, aggredendoli e privandoli della loro idratazione naturale.

Non temere di andare dal parrucchiere

Alcuni vedono ingiustamente i parrucchieri come nemici. In realtà, andare con giusta regolarità in salone permette di eliminare le doppie punte e, per quanto riguarda i capelli mossi, mettere in risalto le onde rendendole più strutturate.