C apelli mossi? Sì e senza il minimo sforzo. Ecco qualche trucco per prendervi cura della vostra chioma ondulata durante la notte. Per un mosso sempre ben definito e super morbido.

A prescindere che li si abbia naturalmente o che, invece, ci si diverta a cambiare look aggiungendo qualche onda qua e la sulla chioma, quando si parla di capelli mossi nasce sempre un dilemma: come curarli durante la notte ed evitare che le vostre bellissime onde vaporose e definite si perdano tra le pieghe del vostro cuscino?

Ovviamente seguendo qualche piccolo e semplice accorgimento di bellezza. In grado di coccolare la chioma durante la notte e mantenere i vostri capelli mossi morbidissimi e con onde sempre al top. Non vi resta che provare, quindi, verificare e sfoggiare un hair look da prima pagina!

Scegliere i prodotti giusti

La prima cosa da fare quando si parla di capelli mossi e di come prendersene cura durante la notte, parte da poco prima di andare a dormire. Ovvero nel momento dedicato alla detersione della chioma. La scelta dei prodotti giusti, infatti, è essenziale per donare ai capelli la giusta setosità e morbidezza, preservandone le naturali caratteristiche durante il sonno.

Ecco perché è bene optare per:

shampoo specifici, naturali e delicati ;

; balsami nutrienti e idratanti ;

; maschere ristrutturanti.

Ma sempre create appositamente per capelli mossi e/o ricci.

Sfruttate la notte

In particolare per le maschere, poi, è bene imparare a utilizzarle durante la notte, sfruttando le ore di buio per donare lucentezza e vigore ai vostri capelli mossi. Lasciandole agire per tutta la notte, infatti, le maschere permetteranno alla vostra chioma di assorbirne tutti i principi e di ritrovare il suo naturale splendore. E senza il minimo sforzo. Per una cura costante e mirata.

Utilizzare una federa di seta

Cura che deve proseguire anche nel letto. E in particolare nella scelta del tessuto su cui dormire e appoggiare la vostra fantastica chioma. Chi ha i capelli mossi, infatti, avrà sicuramente notato come, a volte, al risveglio questi risultino elettrici, arruffati e poco definiti.

E questo dipende molto dalla tipologia di federa che si utilizza. L’ideale, quindi, è optare per una federa di seta. Durante la notte, infatti, le fibre di questo particolare tessuto riducono l’attrito sui capelli, evitando che si annodino e che si rompano. Garantendogli il massimo comfort e un aspetto bellissimo anche appena sceglie.

Legare i capelli mossi nel modo corretto

Una volta pronte per andare a dormire (e per aumentare l’effetto onde della chioma) non vi resta che sistemare i vostri capelli mossi in un’acconciatura che gli permetta di rimanere protetta e con una forma ben definita fino al vostro risveglio. Ma quali sono le acconciature più adatte per mantenere i vostri capelli mossi anche durante la notte?

Sicuramente i classici bigodini, in spugna e super morbidi. Da applicare dividendo i capelli di dimensioni il più simili possibile, avvolgendole attorno ai bigodini e dormendo dei sonno tranquilli. Al risveglio vi basterà pettinare i vostri capelli per delle onde super wow. Ma non solo.

Perfette per un look top, sono anche acconciature come:

lo chignon, per assicurarsi dei capelli mossi morbidi e naturali. Si eseguono attorcigliando le lunghezze della chioma ancora umida, fissando il tutto con un elastico di spugna, morbido e che non la danneggi. In modo da tenere i capelli in piega per tutta la notte assicurandosi onde da urlo appena vi sveglierete.

la treccia (e/o treccine). A seconda della tipologia e della quantità di trecce che farete, le vostre onde potranno essere più morbide e larghe, più definite e fitte o a modi frisé. Ma sempre perfette e a prova di sguardo. Sta solo a voi decidere l’effetto desiderato e magari sbizzarrirvi di volta in volta in un’acconciature ondulata diversa.

Infine, se avete i capelli mossi molto lunghi, per aiutare le vostre onde a rimanere ben definite e bellissime anche la notte, potete utilizzare un foulard o una bandana. Intrecciandovi le ciocche dei vostri capelli mossi e fissando il tutto con delle forcine. Per un risultato perfettamente ondulato fin dalle prima ore dell’alba. E sempre super naturale.

Capelli mossi? Via libera al pettine a denti larghi

Una caratteristica comune a chi ha i capelli mossi, è la tendenza della chioma a scompigliarsi durante la notte, causando uno spiacevole effetto crespo o cespuglio già al risveglio. Ma non se utilizzate gli strumenti giusti, come il pettine di legno a denti larghi.

Un must have per le chiome mosse, da usare sui capelli bagnati partendo dalla punte. Per poi andare verso le metà della lunghezze e solo alla fine sulla testa. Perfetto anche da usare al mattino al risveglio, con un tocco di olio di argan sulle punte per eliminare l’effetto crespo.

Un percorso a ritroso capace di garantire la massima cura e bellezza ai capelli mossi, preparandoli nel modo adeguato alla notte o riportandoli alla loro naturale bellezza appena sveglie.

Che dire, questi pochi e semplicissimi accorgimenti sono davvero utili ed efficaci se il vostro intento è quello di prendervi cura nel migliore dei modi dei vostri capelli mossi. In modo facile e delicato. Non vi resta che provare a metterli in pratica fin da subito e restare pronte a stupirvi quando vi specchierete ogni mattina. Ottenendo dei capelli mossi dal volume e dalla morbidezza senza rivali.