D allo chignon alla coda, sino all'uso degli accessori di tendenza: 10 acconciature facili per domare i tuoi capelli mossi ed essere sempre perfetta

Esistono acconciature facili per capelli mossi sempre perfetti? Assolutamente sì! Basta un po’ di fantasia e manualità per mettere in ordine la chioma e valorizzarla al meglio. Ce ne sono davvero per tutti i gusti: dalle acconciature fai da te per capelli mossi perfette da provare a casa a quelle più strutturate da sfoggiare in occasioni importanti, sino a quelle più particolari per dare una scossa al look. Vietato lasciarsi scoraggiare!

Trecce, bun e code: il bello del taglio messy

Lunghi o corti, scalati oppure no, i capelli mossi sono perfetti per creare tante acconciature facili. Ti capita di ritrovarti di fronte allo specchio con il tuo taglio corto o medio mosso e di non sapere cosa fare? Basta un po’ di tecnica e un pizzico di fantasia per trasformare una chioma arruffata in un capolavoro. Fra raccolti e semiraccolti c’è davvero l’imbarazzo della scelta, con styling alla moda e ottimi per esaltare i lineamenti del viso.

I capelli mossi corti

Una ragazza con capelli mossi corti

I capelli mossi corti sono sbarazzini e super femminili. Perfetti per chi ha il viso piccolo, esaltano lo sguardo e sono il segno distintivo di donne che amano osare e hanno fatto della sicurezza uno stile di vita. In tanti sono convinti che un taglio corto di questo tipo sia difficile da domare e che un’acconciatura sia davvero impossibile. Si tratta di un terribile errore! Esistono infatti moltissime soluzioni, una più bella dell’altra!

Acconciature facili se hai i capelli mossi corti

Una acconciatura con capelli mossi corti

Se sei alle prime armi puoi provare con un’acconciatura molto semplice: lavora le singole ciocche , utilizzando un prodotto per lo styling, e fermale sulla nuca, creando incroci e sovrapposizioni.

Hai scelto un caschetto corto mosso? Allora prova a impreziosire la tua acconciatura con forcine gioiello e piccole ciocche intrecciate per un look super glamour.

Quando la lunghezza lo consente puoi invece realizzare dei piccoli chignon bassi e molto morbidi. L'ideale per affrontare una lunga giornata in ufficio o per prendere parte a un aperitivo con le amiche.

Quando la lunghezza lo consente puoi invece realizzare dei piccoli chignon bassi e molto morbidi. L’ideale per affrontare una lunga giornata in ufficio o per prendere parte a un aperitivo con le amiche.

I capelli mossi media lunghezza

I tagli midi hanno tanti vantaggi: sono più facili da gestire e non passano mai di moda. Non a caso sono fra i più richiesti e amati nei saloni dei parrucchieri, sfoggiati anche dalle star di Hollywood. D’altronde regalano un’aria sbarazzina e sono l’ideale per chi ha voglia di cambiare look e sentirsi una diva con morbide onde. Sono tante le acconciature perfette per i capelli mossi medi, dai semiraccolti al messy bun, sino alle trecce.

Acconciature facili se hai i capelli mossi medi

Un esempio di acconciatura con i capelli mossi midi

Le trecce sono un must per chi ha i capelli mossi con un taglio medio. Prova a realizzare una treccia su un lato della testa, lavorando invece sul volume nel resto della tua chioma. Ottima pure la mezzacoda, semplice e veloce da realizzare, ma di sicuro effetto!

I capelli mossi di media lunghezza sono l’ideale per creare acconciature complesse, aggiungendo anche accessori come foulard, forcine colorate e fermagli.

Se hai fatto della praticità il tuo stile di vita puoi puntare su una coda di cavallo. Realizzala alta ed enfatizza il movimento e il volume dei capelli. Puoi aggiungere all’acconciatura un elastico colorato, abbinato all’outfit, per essere ancora più glamour

I capelli mossi lunghi

Femminili, romantici e semplicemente bellissimi: i capelli mossi lunghi ti fanno sentire una principessa. Sono l’ideale per chi non ha molto tempo per prendersi cura della chioma perché non richiedono uno styling eccessivo come i ricci, tendono meno al crespo e sono molto più semplici da sfoggiare, anche subito dopo lo shampoo. In più consentono davvero di sbizzarrirsi con gli hairstyles. Tanti quelli da provare, dai più facili, per un fai da te di sicuro effetto, a quelli che ti faranno sentire una celebrity sul red carpet.

Acconciature facili se hai i capelli mossi lunghi

La coda di cavallo è un vero e proprio evergreen per quanto riguarda i capelli mossi lunghi. Consente infatti di ottener un hairstyle impeccabile in pochi passi e senza sforzi eccessivi. Puoi sceglierla alta e morbida, con qualche ciocca che ricade sul viso, oppure bassa, da portare sulla spalla.

Cerchi comodità e stile? Allora puoi provare l’iconica pony tail di Ariana Grande . A idearla è stata Josh Liu, il suo parrucchiere, che ha anche svelato come si realizza. Per prima cosa vanno districati per bene i capelli, poi la chioma va raccolta nel punto in cui si vuole creare la coda, utilizzando un elastico particolarmente stretto e resistente. Per non elettrizzare i capelli va poi applicato uno spray fissante che regali lucentezza. Per un effetto super alto si possono creare due code e legarle insieme!

Poco tempo e voglia di un'acconciatura? Lo chignon è sempre un'ottima soluzione in questi casi da personalizzare a seconda dei gusti. Può essere basso e intrecciato oppure alto e stretto, ma anche con qualche ciocca che sfugga al controllo per un risultato raffinato.

Infine non potevano mancare le trecce, regine di tanti hairstyle. Con i capelli mossi c'è solo l'imbarazzo della scelta: puoi usarle per realizzare uno chignon basso, crearne una morbida laterale o alla francese.