I capelli mossi non sono tutti uguali: ci sono quelli più vicini ai ricci e quelli più simili ai lisci (forse). Il bello dei migliori tagli per capelli ondulati, però, è che sanno valorizzare tutti i tipi di mosso, anche quelli meno definiti.



Se hai i capelli mossi, hai bisogno di un taglio di capelli che metta in risalto le tue onde. Fortunatamente, gli hairstyle per assecondare ogni tipo di ondulazione non mancano, valorizzando sia le onde leggere, quasi piatte, sia quelle più strette, che sconfinano quasi nei capelli ricci. In tutti i casi, si tratta di tagli ideali per chi non ha tempo (o voglia) di stirare i capelli, ma preferisce uscire di casa con un look assolutamente naturale, qualsiasi sia la lunghezza della chioma. Certo, perché una piega mossa è perfetta tanto per i capelli lunghi, quanto per tagli medi o caschetti e pixie cut più corti. L'unica accortezza che vale davvero per tutte le chiome? Usare prodotti modellanti per lo styling, che diano forma al mosso, le mousse volumizzanti ad esempio. Ottimi alleati sono anche i sieri anticrespo che, controllando gli effetti dell'umidità, regalano alla chioma un aspetto più disciplinato.

Capelli mossi: le caratteristiche

Dietro la definizione di "capelli mossi" si nascondo tanti significati. Certo, perché non tutti i capelli ondulati sono uguali. Con il termine "mosso", infatti, si indica generalmente una chioma non perfettamente liscia, ma nemmeno riccia. Mosso, infatti, sta per ondulato, ma indica anche capelli con boccoli, con onde, con mezzi riccioli. Peccato che, a volte, questo tipo di capello proprio non piaccia. Il motivo? La scelta del taglio sbagliato, che rischia di rendere la chioma senza forma.

Eppure i capelli mossi possono essere bellissimi, soprattutto se valorizzati con le giuste ondulazioni naturali, senza bisogno di grandi operazioni di styling. Il taglio giusto, infatti, trasforma completamente la struttura di boccoli e onde.

Come portare i capelli mossi?

Il modo migliore per scegliere il taglio giusto per i tuoi capelli mossi è studiare la struttura stessa delle tue onde. Solo in questo modo, infatti, potrai studiare lo stile più adatto a te. L'ideale, infatti, è optare per tagli scalati. Su qualsiasi lunghezza, infatti, dovresti prevedere tanto scalature graduate in modo impercettibile, quanto sfilature realizzate per sfoltire la massa. La differenza tra i due tipi di tecniche consiste nella finalità: scalando i capelli, infatti, si ottengono movimento e volume, caratteristiche tipiche dei capelli mossi, che però vanno bilanciate proprio attraverso le scalature. L'obbiettivo di questo tipo di taglio sui capelli mossi, infatti, sta proprio nel trovare l'equilibrio, in modo che le onde non siano eccessive, ma nemmeno mortificate da uno stile piatto. D'altra parte, i capelli mossi sono perfetti anche per giocare con tagli più strutturati come lo shag o il mullet.

Ovviamente, i capelli mossi possono essere arricchiti anche da frange o cuffi, da portare mossi o - al contrario - lisci. In questo modo, sarà ancora più facile sottolineare la bellezza delle onde, creando contrasto o fondendosi con il resto della chioma. Da provare anche i tagli di capelli mossi e pari. In questo caso, l'ideale è abbinarli a onde più disciplinate, quasi piatte, in modo che il volume rimanga sotto controllo e il mosso risulti strutturato e spettinato quanto basta.

Tagli mossi per capelli lunghi

I capelli lunghi e mossi sono sempre una scelta azzeccata. A determinare lo stile della chioma è, ovviamente, la struttura stessa delle onde. Sui capelli lunghissimi, ad esempio, le finger waves sono perfette. Un mosso molto strutturato, che si increspa lungo la chioma, dalle radici alle punte. Per uno stile più morbido, invece, l'idea perfetta sono capelli mossi dall'aspetto naturale, decisamente più morbidi e meno rigorosi, facili da ottenere anche senza l'aiuto della piastra.

Tagli capelli lunghi, mossi e naturali

L'effetto naturale è l'Ideale se hai capelli dotati di ondulazioni fitte e un po' a zig zag. Una scelta che si presta alla perfezione soprattutto se i capelli sono di pari lunghezza o con qualche scalatura leggera. Come completare il taglio? Con una riga centrale, un ciuffo laterale e persino una frangia.

Capelli lunghissimi e con onde

L'effetto è un po' da sirena e, proprio per questo, perfetto per essere abbinato a capelli lunghissimi, da portare ben oltre le spalle. In questo caso, l'ideale è scegliere un taglio pari, da portare con riga centrale o laterale, ma da non appesantire con nessun altro elemento. La bellezza delle onde, infatti, dovrebbe essere l'unica protagonista del taglio.

I tagli di capelli corti e mossi

L'abbinamento tra una piega mossa e i capelli corti è estremamente interessante. La distribuzione del volume, in tal caso, è fondamentale. Avendo poche lunghezze a disposizione, infatti, è importante creare un taglio che valorizzi il viso. Per un viso tondo, ad esempio, la soluzione migliore è creare una silhouette verticale, mentre i volti più squadrati avranno bisogno della morbidezza di un micro-caschetto.

Tagli con frangia mossi

L'abbinamento tra frangia e capelli mossi è perfetto per valorizzare le onde. Se portata liscia, infatti, la frangia crea un contrasto armonico con il mosso, mettendo onde e boccoli ancora più in risalto. Al contrario, la frangia può diventare parte integrante della chioma, amalgamandosi con il movimento della piega.

Capelli mossi medi senza piastra

Se hai la fortuna di avere capelli naturalmente mossi, tutto ciò che devi fare è valorizzare il movimento della tua chioma. Addio, dunque, alla piastra e benvenuti prodotti per lo styling come mousse, leave-in conditioner e oli, che possano aiutare boccoli e onde a strutturarsi e a sprigionare tutta la loro naturale bellezza.

Il caschetto ondulato

Da anni, il wob o wavy bob è il taglio più amato da celeb e tendenze. Una combinazione semplice: il classico caschetto, infatti, si movimenta grazie a ondeggiature naturali e morbide o strutturate in boccoli ben definiti. Il vantaggio di questo tipo di taglio, poi, è che si abbina a qualsiasi lunghezza, da quelle micro di un caschetto al mento a quelle di un long bob.

I capelli mossi e medi realizzati con la piastra

Non sei naturalmente dotata di capelli mossi? La tua migliore alleata è la piastra, con la quale potrai creare lo stile che preferisci. Che si tratti di boccoli, beach waves o piccole onde quasi destrutturare, l'abbinamento tra il calore della piastra e i giusti per la messa in piega potranno trasformare il tuo taglio medio.

Capelli lunghi, corti e medi con onde

Un tipo molto particolare di "mosso" è rappresentato dalle onde. L'ispirazione, ovviamente, non può che essere il mare con le sue increspature, più o meno leggere. Uno stile che si adatta ai capelli lunghi, quanto ai tagli medi e corti. A determinare l'effetto finale è l'ampiezza delle onde, che saranno molto morbide e ampie o, al contrario, più strette e leggere.

Tagli capelli mossi e scalati

Le scalature sono la soluzione migliore per dare una forma ai capelli mossi, l'ideale da aggiungere sui capelli lunghi o su un semplice caschetto. D'altra parte, i capelli mossi sono perfetti anche per osare con tagli come shag o mullet, aggiungendo volume alle radici e sfilando, invece, le lunghezze.

Tagli mossi per capelli medi

Ovviamente, anche sui capelli medi è possibile creare uno styling mosso adatto a valorizzare il taglio e la forma del viso. L'effetto è una chioma voluminosa, resa perfetta da boccoli ariosi e d'ispirazione retrò o da ondulazioni spettinate ad arte. Il segreto? Creare le onde e, successivamente, aprirle con le dita o, al contrario, lasciarle chiuse e con effetto bouncy.

Capelli mossi che sembrano ricci

A volte, il confine tra capelli mossi e ricci può essere molto sottili. Se lasciate chiuse e strutturare come dei boccoli, infatti, le classiche onde possono diventare ricci leggermente più morbidi. Un'idea tanto per i capelli lunghi, quanto per tagli medi e a caschetto. L'obbiettivo? Dare alla chioma un volume inaspettato.