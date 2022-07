V oglio scalarmi i capelli, sì ma come li faccio? E se chiedessi di sfilarli invece? A proposito, c'è differenza? Sì, te lo spieghiamo noi con una carrellata di foto da restare incantata

Tutte, almeno una volta nella vita, abbiamo portato i capelli scalati. Se non proprio un taglio interamente sfilato, di sicuro abbiamo provato a scalare qualche ciocca, come ad esempio il ciuffo o la frangia. Inoltre, alcuni tagli dritti sono scalati giusto sul davanti, un dettaglio che sembra ininfluente, ma che in realtà dona dinamismo e movimento a tutta la figura. E poi ci sono le scalature più pronunciate che aiutano a sfoltire una chioma con tanta massa, che ha bisogno di essere alleggerita. In altri casi, le scalature aumentano il volume dei capelli sottili. Insomma, i tagli scalati offrono tante soluzioni, a patto di saper scegliere quello giusto.

Il successo dei tagli scalati e sfilati si deve alla loro caratteristica unica di valorizzare ogni tipo di capello e di lunghezza. Se ben realizzati, si adattano infatti a qualsiasi capigliatura, da quella più corposa a quella più fine. Certo, in base alla texture del capello, cambiano le tecniche e il grado di scalatura: in genere, più i capelli sono doppi e robusti, più "reggono" le scalature pronunciate. Viceversa, i capelli fini e sottili si sposano bene con le scalature appena accennate. Per quanto riguarda la lunghezza, invece, i tagli scalati e sfilati trovano la loro massima espressione nei 2 estremi: capelli lunghi e capelli corti. Con le dovute differenze, ovviamente.

Taglio sfilato su tutto il perimetro della testa

TAGLI CAPELLI SCALATI SFILATI per il 2022

Al di là delle tendenze moda, perché scegliere un taglio scalato? Il motivo è presto spiegato: i capelli scalati danno un'aria più fresca e sbarazzina al look, soprattutto in caso di lunghezze oversize. Basta qualche colpo di forbice qua e là ed ecco che anche la chioma più "spenta" si riaccende con forme nuove e inaspettate! Con le giuste scalature, la chioma può volumizzarsi o, al contrario, sfoltirsi. In entrambi i casi, l'obiettivo è leggerezza, perché con le scalature i capelli acquistano un volume soffice oppure controllato, quindi leggero.

Come alleggerire i capelli, dunque? Dipende dall'effetto desiderato. Se hai i capelli che scendono pesanti e senza forma, dovrai chiedere delle scalature graduali che conferiscono una profondità tridimensionali. Se, invece, i tuoi capelli sono già voluminosi per natura, dovrai chiedere una scalatura che tenda a sfoltire l'enorme massa che ti ritrovi in testa. In quest'ultimo caso, la tecnica più corretta è quella di sfilare le ciocche, ma più avanti vedremo le differenze tra i tipi di tagli, scalati o sfilati. Intanto goditi la valanga di look che abbiamo scovato tra le tendenze più nuove!

Un esempio di scalatura graduale su un carrè liscio

TAGLI CAPELLI SCALATI SFILATI MEDI

Sulla media lunghezza, il taglio scalato permette di dare vivacità ai capelli. In base all'effetto desiderato, puoi scegliere scalature orizzontali o verticali. In genere, le scalature che seguono una linea orizzontale sono quelle che interessano tutto il perimetro della testa: è un trucco per aggiungere volume. Però, se i capelli sono mossi, questo tipo di scalatura può dare un effetto un po' messy (disordinato). Preferisci una linea pulita e ordinata? Scegli scalature appena accennate che seguano i lati della testa in senso verticale.

Le scalature sono l'ideale, inoltre, per divertirsi con lo styling: più sono presenti più aiutano a rendere i capelli a onde effetto beach waves.

TAGLI CAPELLI SCALATI LUNGHI

Sui capelli lunghi il taglio scalato rivela la sua massima espressione, proprio perché c'è ampia materia con cui giocare con le diverse lunghezze delle ciocche. Da questo punto di vista, i capelli lunghi rappresentano l'ideale per ottenere tagli scalati che diano letteralmente nuova forma a tutta la capigliatura. Si può decidere di avere scalature appenna accennate giusto per alleggerire l'effetto di capelli lunghi che cadono a piombo, oppure scalature più profonde che movimentino la chioma. O ancora, si può optare per scalature lineari che seguano una sorta di scala in gradazione discendente oppure scalature più "disordinate" che diano il massimo volume. Il criterio di scelta? Sicuramente l'effetto desiderato (volume o leggerezza), ma molto dipende da quanto è liscio e sottile il capello. Se è troppo fine, è sempre meglio evitare di scalare troppo, ma è meglio attestarsi su scalature bilanciate.

CAPELLI SCALATI E SFILATI CORTI

I capelli corti sono i tagli scalati per antonomasia. Se ci pensi: come sarebbe possibile ottenere i vari effetti in 3D se i capelli non fossero scalati? In genere, le scalature riguardano la nuca, dove spesso i capelli sono aderenti alla testa. E poi un grande ruolo lo gioca il ciuffo che, in base al grado di scalatura, decidono la resa del taglio . I tagli più scalati prevedono ciuffi di varie lunghezze sulla sommità del capo. Sono proprio questi stratagemmi a permettere di divertirsi con gel e cera per modellare il proprio look a seconda dell'occasione.

Nelle foto in basso, trovi tante idee di capelli più o meno corti scalati e sfilati in vari modi, da quelli più strong a quelli più soft. Un taglio scalato è perfetto inoltre per sperimentare con il colore e le schiariture.

CAPELLI SCALATI DAVANTI

I capelli scalati sul davanti sono la scelta ideale se sei una fan del taglio dritto. Molti tagli, soprattutto capelli lunghi, prevedono scalature lievi che accorciano in modo graduale i capelli davanti e di lato. È un modo per alleggerire una chioma lunga, conservando quella compostezza tipica dei capelli lisci per esempio.

Altri tagli, meno dritti, invece, sono composti da scalature più pronunciate sul davanti, create per costruire una sorta di architettura al taglio stesso. È il caso dei tagli medi e medio-corti, con cui di solito si possono sperimentare colpi di forbice più decisi.

Anche con i tagli scalati sul davanti si può decidere il grado di scalatura: se fermarsi al mento, superarlo, arrivare al collo e così via.



Shag

E poi c'è lo shag, il taglio scalato per eccellenza. Più che un taglio è una tecnica, infatti lo ritroviamo sui capelli corti, medi o lungo. Per taglio shag si intende taglio "a strati", i quali vengono tagliati in una progressione uniforme, con gli strati corti nella parte superiore e quelli più lunghi nella parte inferiore. L’effetto complessivo è una corona di capelli volutamente messy (arruffata e disordinata) con punte irregolari sfrangiate o frastagliate. L'effetto finale è di una chioma soffice e leggera.

Gli elementi cruciali dello shag sono due: scalature interne, che movimentano le lunghezze, e volume alle radici. Il risultato è un taglio dalla linea quasi rotonda al centro della testa e molto più leggero sulle lunghezze. Per questo motivo è un taglio perfetto per i capelli mossi e ricci, di cui valorizza le texture spettinate per natura.

COME SI FA E COSA SI INTENDE CON UN TAGLIO SFILATO

Il taglio sfilato è quello che ha ciocche di diverse lunghezze: si realizza dividendo la testa in sezioni. E poi si procede a tagliare alcune ciocche più corte e altre più lunghe. È importante però che nel risultato finale non si vedano gli "scalini" netti, ma che tutto il taglio risulti fluido e ben equilibrato. Un obiettivo da raggiungere soprattutto per i capelli lunghi e medi. Quelli corti, invece, stanno benissimo anche con le scalature più pronunciate ed evidenti.

Tagli capelli medi scalati e sfilati con frangia

Se al taglio scalato e sfilato si aggiunge la frangia, si ottiene un effetto ancora più giocoso grazie alla sensazione di multidimensionalità. La frangia può essere scalata anch'essa o leggermente sfilata sino a mostrare alcune porzioni della fronte. Si tratta di look molto intriganti che conquistano per la loro leggerezza.

Tagli capelli medi scalati e sfilati mossi

I capelli mossi rappresentano la tipologia che meglio si adattano a essere scalati. Hanno infatti la texture giusta che sta sempre bene anche quando il taglio è (volutamente) in disordine. Anzi, il mosso viene valorizzato proprio dal taglio scalato che di solito accentua le ondulazioni. In caso di capelli lisci, è più facile ottenere look ondulati se li si porta scalati. I capelli mossi, inoltre, danno più chance di scelta, cioè se orientarsi verso scalature che sfoltiscono o che volumizzano la chioma. Guarda i tagli più belli!

Tagli capelli medi scalati e sfilati lisci

Sui capelli lisci e medi, le scalature devono essere molto precise in modo da non arruffare la chioma. Molto importante è inoltre la tecnica del taglio che deve mirare a non svuotare troppo la capigliatura soprattutto se questa non gode di un grande volume. In caso di capelli fini, l'ideale è sempre chiedere scalature molto lievi, altrimenti il rischio chioma impoverita è dietro l'angolo. Ecco alcune idee su cui orientarti.

Che differenza c'è tra capelli scalati e sfilati?

Ma c'è una differenza tra capelli scalati e sfilati? Sì, sono due termini che indicano due tecniche di taglio simili ma sostanzialmente diverse nell'effetto e obiettivo. I capelli scalati sono quelli che, come dice la parola stessa, tendono a essere tagliati "a scalare", quindi in modo più o meno graduale e preciso. Sono da preferirsi sui capelli lisci naturali, soprattutto quando non sono molto spessi e doppi. Per un effetto gradevole, l'ideale è che le scalature siano omogenee allo scopo di evidenziare "scalini" netti e pronunciati, a meno che non sia proprio il taglio in questo modo.

I capelli sfilati, invece, sono quelli che vengono sfoltiti, cioè alleggeriti di forma e di volume. A differenza dei tagli scalati, quelli sfilati vengono eseguiti con tecniche meno lineari. In alcuni casi, è necessario per esempio l'uso del rasoio o delle forbici dentellate che però tendono a "sminuzzare" le punte. Questo è il motivo principale per cui le sfilature non sono indicate per i capelli fini e sottili, ma solo per quelli doppi e spessi, meglio se da mossi in su.

In basso trovi degli esempi per capire le differenze tra taglio scalato e taglio sfilato.

Un esempio di taglio scalato

Ecco un bob con una scalatura graduale

L'esempio perfetto del taglio sfilato

Un look sfilato su capelli dalla texture piuttosto robusta