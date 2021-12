Mullet hair: il taglio di capelli 80’s che torna a conquistare la generazione z

M ullet mania: questo taglio di capelli audace e irriverente che ha fatto la storia negli anni ottanta torna alla ribalta e conquista le giovanissime. Scopriamo in cosa consiste, a chi sta bene e tutte le ispirazioni da copiare!

Il mullet più che un taglio di capelli è una dichiarazione di stile e un pezzo di storia. Si tratta di un taglio di capelli corto davanti, sopra e sui lati e lungo dietro la nuca, bellissimo su donne e uomini e decisamente grintoso e ribelle. Un haircut audace, in grado di dividere gusti e opinioni, ma che sfoggiato carattere e sicurezza non passa mai inosservato. Tra le acconciature degli anni Ottanta tornate di moda nell’ultimo decennio, il mullet è decisamente protagonista, tanto da aver conquistato star come Miley Cyrus e Ursula Corbero.

Mullet hair: un po’ di storia

Il mullet - che si pronuncia mallet e in italiano si traduce letteralmente in triglia - è conosciuto in Italia anche come taglio di capelli ‘alla tedesca’ perché portato negli anni ’90 da molti giocatori della Germania. Si tratta forse del look più divisivo di sempre, amato e interpretato generazione dopo generazione, ispirando hairstylist, fashion designer, e star internazionali. Questo taglio di capelli dal sapore vintage è diventato celebre nei dorati e scintillanti anni Ottanta. Tra i cantanti il mullet più famoso è senza dubbio quello di David Bowie: il Duca Bianco l’ha scelto per accompagnare il periodo dell'album Ziggy Stardust, trasformandolo in una vera e propria icona.

A seguire, il mullet è stato sfoggiato da rockstar come Rod Stewart, Keith Richards e Paul McCartney, e da star come Tina Turner, Patti Smith, e Bono Vox. Finito nel dimenticatoio per gran parte degli anni 90’ e 00’, il mullet è tornato alla ribalta nel primo decennio degli anni 2000, e negli ultimi anni sembra esser diventato un vero e proprio manifesto di stile, amatissimo da star e celebrities per l’allure genderless e ribelle che sa comunicare.

Il mullet haircut è una tendenza particolarmente amata dalle star amanti dell’estetica vintage e glam-rock. Vediamo insieme i look più belli a cui ispirarsi!

Mullet: Zendaya

La giovanissima co-protagonista di Dune è bravissima a prevedere i trend e a dettare legge in fatto di moda. Già nel 2016 infatti sfoggia un mullet sul red carpet: corto, liscio e con frangia piena, perfetto abbinato ad un completo maschile.

Mullet: Kristen Stewart

Nel 2017 Kristen Stewart decide di sfoggiare un mullet corto effetto bagnato alla sfilata di Chanel, di cui è madrina. Il look rock-star è garantito.

Il Mullet in technicolor di Billie Eilish

L’artista ha reso celebre il suo mullet a metà tra punk baby ed eroina digitale, puntando su un taglio utra voluminoso con frangia e su radici verde neon a contrasto.

Mullet Hair: Miley Cyrus

La star è famosissima per I suoi cambi di look radicali e sempre d’effetto. Questa volta ci stupisce con un mullet biondo vaniglia, con radici naturali e lunghe ciocche sulle spalle. Più che un taglio di capelli, una lettera d’amore al padre – Billy Ray Cyrus – e alle sue radici Country.

Mullet Hair: Ursula Corbero

La star della casa di Carta sfoggia un taglio mullet a metà tra anni ottanta e novanta, e dal sapore chiaramente punk rock, esaltato da frangetta corta e colore della chioma.

Mullet: a chi sta bene e come indossarlo

La prima cosa che va detta è che questo taglio di capelli non è per tutti: per sfoggiarlo occorre grinta e sicurezza, e tanta voglia di non passare inosservati. La versione classica del mullet prevede frangia, una rasatura ai lati ed il resto della chioma lunga fino alle spalle. Ha la capacità di rendere la chioma subito più voluminosa, e se abbinato a frangia o curtain bangs incornicia il viso e dona subito un aspetto più fresco. Ha una versatilità notevole e tende ad allungare i lineamenti, quindi è ottimo per i visi schiacciati o rotondi. Il segreto per sfoggiarlo alla perfezione? Interpretarlo in chiave moderna, puntando un armonioso gioco di scalature adatto al proprio tipo di capelli e alla forma del viso. Vediamo insieme tutte le ispirazioni da copiare per indossarlo al meglio!

Mullet donna con frangia: l’opzione più girly per incorniciare il viso

Questo taglio asimmetrico è bellissimo se abbinato ad una frangia, così da incorniciare il viso alla perfezione ed addolcire i lineamenti.

Mullet corto: il più chic

La versione 00’s dei mullet hair è un taglio corto, dai volumi proporzionati, con lunghezze sfilzate.

Mullet donna lungo: per vere rockstar

Per moderne Billy Ray Cyrus, vale la pena provare questo iconico look in versione lunga, con ciocche posteriori che accarezzano collo e spalle, e ultra volume sulla chioma.

Mullet: capelli mossi per onde irresistibili

Uno dei pregi del mullet è che il suo styling è davvero semplicissimo. Il taglio è così netto e geometrico da star subito in posa una volta asciugato: per questo valorizza al meglio le onde naturali dei capelli mossi.

Mullet riccio: per un look fresco e di tendenza

Come addolcire il mullet e renderlo davvero moderno e di tendenza? Basta provarlo nella sua versione riccia, davvero femminile e chic.

Mullet capelli lisci - la versione glam rock

Un mullet lungo e liscio è la chiave per sfoggiare un look in perfetto stile glam rock, à la Ziggy.