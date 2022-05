P iace da sempre perché è pratico, più del taglio corto. Sta bene a tutte, e si adatta a tutti i tipi di capelli. Insomma, più facile di così?

Tra i tagli più gettonati di tutti i tempi, il caschetto lungo acquista un allure speciale quando viene proposto nella versione sfilata. In questo caso, diventa infatti particolarmente versatile e capace di accontenta tutti i gusti, compresi quelli di chi non oserebbe mai i tagli corti. La caratteristica vincente del caschetto lungo scalato è la sua praticità che abbatte le "noie" tipica della manutenzione. Non ha bisogno di essere ritoccato con frequenza né richiede grandi capacità di styling durante la messa in piega. E questo è uno dei segreti del suo successo

Desideri un taglio che non ti faccia impazzire nella gestione? Se la risposta è sì, il caschetto lungo scalato è il taglio che fa per te, perché tra una sforbiciata e l'altra possono passare anche 3 mesi. Guarda i look che abbiamo trovato per te: siamo sicuri che te ne innamorerai!

Caschetto lungo scalato mosso

Se i tuoi capelli sono naturalmente mossi, il caschetto lungo scalato accentua ancor più l'ondulazione naturale. Con un buon prodotto di styling, si può ottenere un bell'effetto bed head (come appena alzata dal letto). Questo effetto volutamente disordinato riesce meglio su capelli spessi, che mantengono l'onda naturale restando corposi. In alto un look di Kemon e in basso due look di Cotril.

Se la texture del capello lo permette, è sufficiente asciugare la chioma con una rapida "phonata" per stare bene. Certo, molto dipende dalla maestria del taglio e dalla sapienza del parrucchiere! Inoltre, il caschetto lungo rientra nella media lunghezza che permette di legarsi i capelli in code e trecce: per questo motivo è un ottimo compromesso quando si è nella fase di transizione, cioè quando ci si vuole far crescere i capelli.

Caschetto lungo scalato liscio

Il caschetto lungo scalato liscio è l'ideale quando si ha la fortuna di avere molti capelli, sani e robusti. In questo caso, lo styling si ottiene con un minimo di manualità. Il punto forte di questo taglio? Quello di avere con poco sforzo un aspetto sempre curato. Il colore con cui esaltare il long bob liscio? Pieno e deciso o al massimo qualche piccola schiaritura non troppo a contrasto. In alto un look di Framesi.

Lisci o mossi, ordinati o scompigliati, tutti i caschetti lunghi scalati riescono a essere glamour. Il segreto è curare la fibra capillare con la stessa attenzione che si presta alla pelle. Il motivo è semplice: quella del lob (contrazione di long + bob, caschetto lungo) è già una lunghezza che necessita di cure idratanti e nutrienti, che donano luminosità. Inoltre, un capello nutrito è più morbido e setoso, a tutto vantaggio dello styling finale. Che in più diventa più facile e veloce. In alto un look di Jean Paul Myné.

Le versioni con i capelli ricci

Nonostante possa modellarlo come vuoi, un caschetto lungo sta benissimo anche quando è appena asciugato e pettinato con...le mani. In alto un look di Wella, collezione Art Hairs Studio's.

Caschetto lungo con frangia

A chi sta bene il caschetto lungo scalato? In teoria a tutte, perché è un taglio piuttosto facile che valorizza ogni viso. E si adatta a ogni tipo di capello, sia lisci che ricci e soprattutto mossi. Certo, l'occhio clinico di un bravo parrucchiere è capace di individuare il livello di scalature adatte a ognuna di noi, cioè se più o meno pronunciate. La sua mano esperta completerà l'opera con sapienti tagli di forbici ben calibrati lungo il perimetro della testa.

Alcuni long bob scalati hanno punte leggermente arrotondante verso l'interno in chiaro stile francese. Si tratta di uno stile che si può ottenere lavorando bene le ciocche con phon e spazzola rotonda. In alto un look di Cotril.

Caschetto lungo asimmetrico

Nella versione asimmetrica, il caschetto lungo dà l'illusione di grande volume, in quanto crea un disegno armonioso e tondeggiante in tutta la pettinatura. Le radici sembrano sollevarsi, le lunghezze si gonfiano e le punte proseguono il garbo in un gioco di grande pienezza. In alto un look di Framesi.

Scalature prounciate

I caschetti lunghi assumono un aspetto più rock quando le scalature diventano decisamente pronunciate al punto da perdersi nella finitura del look finale. In alto e in basso due proposte di caschetto lungo molto sfilato di Compagnia della Bellezza.

Una versione iper scalata del long bob proposto da Coppola.

Caschetto lungo scalato davanti

Una delle linee più riuscite dei caschetti lunghi scalati è la forma ad A. È un tipo di taglio caratterizzato da un'asimmetria che consiste in ciò: i capelli sono più corti nella parte posteriore e si allungano gradualmente sul davanti. La scalatura inizia dalla nuca e prosegue verso il basso sul davanti tra il mento e le spalle. Il caschetto più lungo davanti funziona per la maggior parte delle forme del viso e tipi di capelli. Il suo punto di forza è il fatto che incornicia il viso in modo da attirare l'attenzione sui lineamenti.

Caschetto scalato sulle punte

I caschetto scalato lungo è pratico quando ti consente di portare i capelli sciolti con poco sforzo. Di solito, la lunghezza ideale supera di poco il collo, e nella versione più lunga, arriva a sfiorare la clavicola, un dettaglio che di certo non passa inosservato.