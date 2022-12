C on la sua lunghezza "facile", il caschetto lungo è un taglio di capelli molto versatile. Si adatta, infatti, a ogni on la sua lunghezza "facile", il caschetto lungo è un taglio di capelli molto versatile. Si adatta, infatti, a ogni forma del viso e a ogni tipo di capelli . Ecco 10 stili per personalizzarlo, ispirandosi alle star

Il carré lungo

È un taglio evergreen: facile da portare e non troppo impegnativo da gestire. Così il caschetto lungo (o long bob) diventa la scelta di styling di molte star. Che tra un colpo di forbici e l'altro, vi ritornano sicure di piacere e stare bene nei loro panni, anzi capelli.

Dal lontano 1960, anno di nascita del caschetto per mano del parrucchiere Vidal Sassoon, il classico bob è stato rivisitato più volte. L'ultima tendenza è quella di portarlo in versione lunga, che è un modo per renderlo più versatile. Si può, infatti, lisciare o movimentare con onde o ancora, sfilarlo sulle lunghezze o tagliarlo super pari.

Si tratta quindi di un taglio di capelli che si presta molto bene alla personalizzazione del proprio stile. Ma quanto deve essere lungo questo tipo di carré? Il long bob cade tra il mento e la clavicola, per questo motivo si adatta alle diverse forme del viso, ma anche alle varie strutture di capelli (da quelli più fini a quelli più spessi).

Se cerchi qualche spunto per allungare il tuo carré o per accorciare la tua solita lunghezza media, guarda le foto in basso!

A chi sta bene il caschetto

Il caschetto, sia quello lungo che non, è uno dei tagli più in voga dell'ultimo periodo grazie anche alla sua capacità di adattarsi con estrema facilità a qualsiasi forma di viso.

Tondo, a diamante, triangolare, ovale o allungato: che sia con la frangia o con un cuffio, questo taglio esalterà ogni tipo lineamento tranne i visi squadrati. Questi, che riprendono la forma e la face shape maschile, verrebbero ancor più evidenziati dalle lunghezze del caschetto rendendo il viso estremamente spigoloso.

Caschetto lungo con punte verso l'interno

La versione di caschetto lungo scelta dalla cantante Selena Gomez ha un effetto pieno che aumenta il volume dei capelli a dismisura. Il merito è delle punte rivolte verso l'interno e pettinate in modo vaporoso. Un look da copiare se hai tanta massa e un capello spesso.

Caschetto più lungo davanti

Strutturato in modo da essere più lungo sul davanti, il caschetto lungo dell'attrice Sandra Bullock rende al massimo se portato in versione super liscia. È la scelta ideale se hai i capelli fini e sottili che così acquistano più carattere.

Caschetto lungo con punte all'insù

Liscio, ordinato, pulito: il taglio dell'attrice Reese Whiterspoon è un caschetto lungo semplice ma dall'allure senza tempo. Le punte sono leggermente portate all'insù ma non raggiungano la verticalità degli anni '60.

Caschetto lungo con onde piatte

La modella Hailey Bieber è una fan del caschetto lungo che porta quasi sempre in versione mossa. Certo, il suo vezzo è giocare con la lunghezza delle punte che ora arrivano a sfiorare la clavicola ora restano decisamente "sospese". Eccola in un super trendy styling con onde piatte.

Caschetto lungo mosso

Caschetto lungo mosso anche per la modella Alexa Chung che per i suoi look sceglie uno styling casuale effetto beach wave. Uno stile che rende il massimo se i capelli sono lucidissimi, magari con il servizio hair glossy da regalarsi in salone.

Caschetto lungo con ciuffo di lato

Quello dell'attrice Emilia Clarke è un caschetto lungo scalato che funziona meglio su capelli fini naturalmente mossi. È leggermente sfilato ai lati del viso per consentire ai capelli di accentuare la loro onda naturale. In questo modo il viso resta scoperto, e il look è decisamente arioso!

Caschetto lungo con onde morbide

Le onde del caschetto lungo della modella Barbara Palvin si fanno più morbide, e il taglio diventa così più spumeggiante. L'effetto è decisamente sbarazzino e molto intrigante.

Caschetto sfilato dietro

Il caschetto lungo dell'attrice Eva Green ha uno stile fresco che ammorbidisce i suoi tratti un po' spigolosi. Viene tagliato in modo da regalare volume e leggerezza grazie alle ciocche di lunghezze diverse. I capelli sono leggermente più lunghi nella parte anteriore della testa. L'effetto finale di questo caschetto lungo è pieno e ben "dosato" nelle scalature nascoste. Un taglio perfetto se hai i capelli folti.

Caschetto lungo effetto "pieno"

Voluminoso e pieno, il caschetto lungo dell'attrice Saoirse Ronan è un taglio adatto a chi ha capelli spessi e folti. Per caratterizzare lo stile di questo caschetto lungo, viene scalato leggermente sulla sommità del capo. Il ciuffo lungo di lato conferisce maggiore carattere.

Caschetto lungo con styling rétro

L'attrice Jessica Chastain sfoggia un carré lungo ingentilito da onde vintage che ricordano lo stile delle dive della vecchia Hollywood. Saranno passati quasi 80 anni eppure quello stile - boccoloso ma contenuto - pare non stancare mai.

Il caschetto lungo con frangia

Per un lungo periodo la cantante Taylor Swift ha ha portato un caschetto lungo, mosso o liscio, arricchito da una frangia piena e lungo. Una scelta sempre amata e replicata anche da chi ha capelli fini e senza spessore.

Come passare dai capelli corti al caschetto lungo

Pentita dell'ultimo taglio folle di capelli? Voglia di provare un caschetto lungo, ma l'ultima volta hai esagerato con le forbici? Armati di pazienza perché per passare dai capelli corti al caschetto lungo ci vuole tempo: i capelli, solitamente, crescono di 1-2 cm al mese.

Inoltre, è bene fare anche attenzione agli elementi esterni come l'uso di piastra capelli, tinte e decolorazioni: questi, infatti, potrebbero indebolire la fibra rendendola più fragile e meno incline ad allungarsi.

