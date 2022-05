L e tendenze 2022 delle acconciature più eleganti sono sontuose e opulente, quasi a suggerire la gioia di riprendere a festeggiare i momenti più belli della vita "dal vivo"

Nel 2022 le cerimonie hanno ripreso alla grande. Tra matrimoni, battesimi, comunioni e cresime, qualche invito ti sarà sicuramente arrivato. O forse la protagonista della cerimonia sei tu? In ogni caso, abbiamo selezionato tante acconciature eleganti da cui prendere ispirazione. In particolare, abbiamo individuato gli styling più attuali che vanno di moda in questo periodo. Per tutte le lunghezze e tipo di capello. Guarda le foto: alcune acconciature fanno veramente sognare!

Acconciature cerimonia 2022

Sfogliando le foto delle acconciature cerimonia 2022 spicca una tendenza su tutte: la coda elaborata! Ideale per capelli lunghi, ovvio, ma si può sempre prendere in considerazione l'idea di applicare le extension. Ne esistono di tutti i tipi, sia per allungare che per infoltire i capelli. Non sempre sono fisse, anzi, alcune si applicano giusto per l'occasione e poi si rimuovono la sera, quando si scioglie l'acconciatura.

Un trend forte delle acconciature cerimonia 2022 è la sontuosità dello styling, come se volesse celebrare con sfarzo la ripresa dei banchetti "in presenza". Ecco, quindi, maxi code, trecce eleganti, semiraccolti opulenti e chignon elaborati. Nel portfolio idee pettinature non mancano, naturalmente, le acconciature semplici, ideali sia per l'invitata che per la sposa.

Acconciature cerimonia semiraccolto

A metà strada tra capelli sciolti sulle spalle e coda di cavallo, le acconciature semiraccolte sono il giusto compromesso se si vuole dare un'immagine composta e ordinata senza "tirare" troppo i capelli. Sono acconciature perfette, inoltre, per tutte le lunghezze e le tipologie di capelli, ricci e crespi compresi. Naturalmente, più sono i lunghi i capelli e più ci si può divertire con nodi, trecce e torchon. Tutti questi dettagli regalano un tocco fiabesco: hai presente Frozen? Spesso l'ispirazione proviene dalle principesse ed eroine disneyane.

Per le acconciature cerimonia 2022 l'hair designer Salvo Filetti lancia un rccolto spontaneo e sofisticato al tempo stesso. La sua composizione eclettica gli permette di essere versatile e modificabile, in funzione delle emozioni che si desiderano suscitare. La fronte è libera e reale, la calotta è raccolta tutta attraverso dei naturali twist alla nuca con morbidezza. Ed ecco un susseguirsi di romantiche trasformazioni: coda libera, a sbuffo cucita con capelli e ricami floreali, chignon annodato come foulard, nastro accessorio d’ispirazione divinità greca.

In alto un semiraccolto morbido che punta sul volume di Joyà Accademy. La sfilata è di Terry LLaflà in occasione di Sposa Italia 2022.

Ecco un'acconciatura ideale per una cerimonia all’aria aperta, magari in un casolare rustico e fiorito. I capelli lunghi sono impreziositi da trecce a spiga di grano, in perfetta sintonia con l'ambiente circostante. Gli accessori più adatti sono sicuramente dei piccoli fiori di campo da inserire tra i capelli, ma sulle passerelle sono stati proposti anche grandi cappelli impagliati o i classici cowboy. Il look è proposto da Framesi.

Acconciature cerimonia capelli lunghi

Se hai i capelli lunghi puoi raccoglierli con incroci essenziali attraverso ciocche che s’incontrano tra loro. Per un impatto più scenico, puoi sottolinearle con anelli o delicati fiocchetti, morbidezze e sinuosità che le decorano e accarezzano le spalle. In alto e in basso, 2 look della collezione "La sposa degli scacchi" dell'hair designer Salvo Filetti.

Framesi propone una sposa sognatrice, che ha immaginato di attraversare la navata almeno cento volte, rappresentandosi come la protagonista di un matrimonio fiabesco, con un abito che ricorda le principesse delle fiabe, fatto di tulle e balze dai tessuti leggeri e scenografici.

Sempre da Framesi, arriva uno stile di acconciature art decò, come se fosse la protagonista di un film ambientato negli anni '30. Per calarsi nella parte, Framesi propone uno degli accessori che ha spopolato non solo nelle passerelle bridal ma anche nei grandi brand del prêt-à-porter: la veletta.

I raccolti

Alcune acconciature cerimonia fanno veramente sognare, e con i loro "giochi" sontuosi di ciocche e bijpoux, ci catapultano nelle fiabe. Altre sono decisamente avveniristiche poiché sfidano le convenzioni, osando un gusto più rock. Ciò che conta è che l'acconciatura da sposa si adatti alla tua personalità (oltre agli ovvi discorsi su abito, scollatura, manica e accessori vari). Perché farsi crescere i capelli se ci si sente a proprio agio col carré? E la domanda potrebbe essere rivolta alle ragazze con i capelli lunghi che non hanno alcuna voglia di raccoglierli. In alto un look di Framesi.

Accanto all'opulenza delle acconciature cerimonia 2022, c'è spazio per la semplicità. Ecco un raccolto minimal creato da Salvo Filetti che si ispira allo styling anni ’60. Il leggero volume, pulito e rifinito, è contornato da un nastro bianco bon ton perfetto per sottolineare un elegante chignon.

In alto un raccolto semplice e chic visto alla sfilata di Miccio per Sposa Italia 2022.

Ecco due raccolti elaborati caratterizzati da un gioco sinuoso che sottolinea la nuca. In alto un look della sfilata Elisabetta Prandoni a Sposa Italia 2022 e in basso uno scatto della collezione "La Sposa degli scacchi" di Salvo Filetti.

Acconciature eleganti capelli lunghi

Le maxi trecce rappresentano un trend molto forte delle acconciature cerimonia 2022. I capelli sono intrecciati sulla schiena e legati, aggraziano il collo e rivelano la linea delle spalle. Gli stili? Spaziano dai più romantici con intrecci bucolici e bohémien ai più minimal, caratterizzati dal rigore essenziale. Queste acconciature rappresentano un'alternativa per chi il giorno del matrimonio è indecisa se portare i capelli sciolti o raccolti. In alto un look bridal di Framesi e in basso uno scatto della sfilata di Terry Llaflà a Sposa Italia 2022.

Nata per comodità, la coda di cavallo è un'acconciatura basic che si è evoluta negli anni. Le versioni alternative più semplici sono quelle che prevedono di attorcigliare una mini ciocca della coda intorno all'elastico. Un'altra coda interessante è la coda a sbuffi, realizzata con tanti elastici da applicare sulla lunghezza "a distanza" gli uni dagli altri. Un evergreen è la portata di lato, con uno styling morbido e voluminoso. In alto un look di Salvo Filetti.

Acconciature invitata matrimonio

Rispetto alla sposa, l'invitata ha "relativamente" più paletti nelle acconciature, nel senso che deve stare attenta a non superare l'impatto scenico della protagonista, pena farsi una nemica. Qualcuno può storcere il naso dicendo che si tratta di un discorso superato, ma in realtà è sempre bene non abbandonare mai del tutto il galateo. Meglio, quindi, optare per acconciature non troppo elaborate né sontuose: potrebbero davvero entrare in competizione con la sposa. Il suggerimento è quindi quello di puntare su acconciature semplici, eleganti, certo, ma mai troppo ricche di intrecci e torchon o altri giochi stilistici. In basso ti proponiamo.

Toni&Guy punta su un semiraccolto semplice e raffinato dall'allure anni '60 che senz'altro non ruberà la scena alla sposa, pur restando molto elegante.

Da Inebrya lo chignon si colloca in alto sulla sommità del capo e diventa quasi "petaloso" (un termine entrato a far parte del nostro lessico grazie all'approvazione dell'Accademia della Crusca). Il merito è del gioco di colore tra biondo e rosa.

Idee di acconciature glam rock? Un semiraccolto con i 2 ciuffi davanti lasciati davanti, un'acconciatura molto amata da Chiara Ferragni. L'interpretazione in alto è di Framesi. In basso, invece, Z.one Concept propone un'acconciatura effetto bagnato in chiaro stile wet look, ideale per gli abiti dal look minimal ed essenziale.

La sposa con i capelli ricci

E se si hanno i capelli ricci? Come pettinarli il giorno del matrimonio? Si può non pettinarli affatto, ma lasciarli liberi in un'acconciatura briosa, impreziosita da un accessorio gioiello, come la proposta di Joya Accademy per la sfilata Konto Bruni a Sposa Italia 2022.