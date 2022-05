C erimonia in vista e capelli non troppo lunghi? Nessun problema: anche la media lunghezza gode di un'infinita possibilità di acconciature, anche se il matrimonio dovesse essere il tuo!

Le richieste nei saloni confermano: i capelli medi sono quelli che vanno di più. Sono facili da gestire e poco impegnativi da portare. Ecco perché sono così amati. Ma i tagli medi sono versatili anche in fatto di acconciature? In realtà, sì: pur disponendo di poca materia (rispetto ai capelli lunghi), possono regalare grandi soddisfazioni. Il segreto consiste nel "gonfiare" i capelli tramite supporti e cotonature oppure intrecciarli ad hoc. Una grossa mano la forniscono, inoltre, gli accessori: fissati nei punti giusti, sono capaci di trasformare letteralmente alcune acconciature con capelli medi.

Né troppo lungo né troppo corto, il taglio medio è molto versatile in quanto si adatta a ogni stile o forma del viso. Detiene, inoltre, il primato della scelta perfetta se sei stanca dei capelli lunghi ma non osi tagliarsi di netto, per esempio in un caschetto ad altezza mento. E se c'è una cerimonia in vista, non è detto che le medie lunghezze non offrano soluzioni, anzi! Le idee ci sono pure per le acconciature sposa. Continua a leggere: molte te le forniamo noi con foto di look a cui ispirarti.

Acconciature capelli medi raccolte

Per le occasioni mondane e le cerimonie, che solitamente accompagnano la primavera, puoi divertirti giocando con tantissime varianti di raccolto: dal mini top-knot alle trecce, passando per le code di cavallo e le onde anni '20, il taglio medio permette di sfoderare le pettinature con le personalizzazioni più intriganti.

In alto un'acconciatura raccolta ideata Salvo Filetti Hair Designer per Compagnia della Bellezza. Si tratta di un raccolto, definito "convertibili", cioè personalizzabile a seconda delle emozioni che ogni sposa vuole suscitare nei vari momenti del proprio matrimonio. In questo caso lo chignon è micro ma i volumi maggiorati sulla testa per simulare una lunghezza di capelli maggiore.

In alto un altro chignon che sfrutta l'illusione ottica per ingannare sulla vera lunghezza dei capelli. La treccia laterale attaccata alla testa completa il raccolto micro posizionato in basso.

Ecco un'acconciatura elaborata che necessita di capelli medio-lunghi ma, appunto, non così lunghi come si può pensare. Il trucco è presto svelato: i capelli modellati con il ferro arricciante acquistano volume, ma se si guarda bene la treccia, avvolta su se stessa, è veramente corta. Insomma, una grande maestria caratterizza quest'acconciatura morbida, non c'è che dire!

In alto uno chignon decisamente elegante che fa parte delle acconciature per capelli medi ingannevoli. Inganna cioè sulla reale lunghezza dei capelli. La magia? Un supporto in spugna che dà volume e materia ai giochi di manualità del parrucchiere.

Un micro chignon spettinato per la sposa più sbarazzina.

Ed ecco uno chignon apparentemente più elaborato realizzato da 2 ciocche di capelli annodate tra loro.

Questo è uno chignon fresco realizzato con i capelli molto tirati, e già questo dà l'illusione di avere più materia da lavorare. Certo, l'ideale è avere un taglio medio lungo almeno alla clavicola.

Siamo sempre in tema di micro chignon basso, ma in quest'acconciatura per capelli medi di Framesi il pezzo forte è il ciuffo ondulato con effetto mega frisé giganti.

Schwarzkopf propone una coda bon ton alta effetto chignon fissato in basso da un fiocco. L'effetto è decisamente molto chic. Per i capelli più corti, bisognerà affidarsi a un supporto in spugna.

Acconciature capelli medi semiraccolte

Che si tratti quindi di lob (contrazione di long e bob), i tagli medi per i capelli sono perfetti in tutte le occasioni. In particolare, se non hai voglia di un cambio radicale, il taglio medio non pone molti limiti alle acconciature, a dispetto di ciò che si pensa. Un esempio sono le acconciature semiraccolte: basta fissare un ciuffo laterale dietro la nuca o intrecciare qualche ciocca posteriore che il divertimento è servito.

In quest'acconciatura il pezzo forte lo forniscono i capelli naturalmente mossi che permettono di realizzare un intreccio volutamente messy (disordinato) senza bisogno di chissà che lunghezza. L'accessorio completa lo styling.

Le treccine attaccate alla testa sono ormai un classico delle acconciature per capelli medi, adatte magari per l'invitata, soprattutto se hai uno stile rock.

Sempre per la serie "invitata rock", ecco un'acconciatura facile proposta da Framesi. La lucentezza della chioma aggiungono un tocco di classe.

Acconciature capelli medi sciolte

E se vuoi lasciare i tuoi capelli di media lunghezza sciolti, le idee non mancano. Certo, non possiamo dire che saranno fluenti sulle spalle, ma sicuramente saranno diversi dagli styling di tutti i giorni. Ecco qualche idea.

La pettinatura anni '20 è un grande classico delle acconciature per capelli medi. Con poco sforzo si acquista un look molto glamour.

In questo look le onde anni '20 diventano più pronunciato in quanto sono molto stilizzate e poi fissate con gel e lacca. Uno styling decisamente adatto ai capelli medi, anche medio-corti.

Con accessori

Gli accessori compaiono un po' in quasi tutte le acconciature per capelli medi, ma in alcuni casi sono un must have.

In alto uno chignon spettinato reso prezioso da un doppio cerchietto gioiello e in basso un'altrettanta acconciatura disordinata che il fermaglio di perle rende più glamour.

Perle, strass e pietre preziose si incastonano tra i capelli per impreziosire gli styling più semplici.

A volte basta solo un semplice cerchietto per rendere wedding un taglio medio e riccio!