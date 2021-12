Piega capelli medi: tutte le idee più belle per chiome mosse, lisce o ricce

Tutti desideriamo una piega perfetta anche senza andare dal parrucchiere. Prendi nota: se hai i capelli medi, in questo articolo ti sveliamo tanti “beauty hacks” per una piega capelli medi a prova d'errore (edit: su capelli lisci, ricci e mossi e per tutti gli styling che preferisci).

Come fare una piega capelli medi fai da te

Partiamo dalle basi: prima di tutto armati dei prodotti e dei tool necessari, da scegliere anche in base alla tipologia di capelli. Se li hai lisci (o li desideri a effetto spaghetto), la piastra o la spazzola piatta, insieme a un prodotto per lo styling, non possono mancare nel tuo beauty case. Se, invece, le tue chiome sono ricce (o molto mosse), il tuo alleato di bellezza è il diffusore insieme a una buona crema idratante che aiuti a tenere a bada i ricci, anche quelli più fitti. Hai i capelli lisci e li desideri mossi incrementando il volume? Uno spray texturizzante sarà fondamentale prima di asciugare i capelli, anche quando devi usare una piastra per creare le onde. Ovviamente vale sempre la pena ricordare che anche la detersione fa la differenza per la piega perfetta: shampoo idratanti, balsami disciplinanti e tutte le combo pensate per la tua tipologia di capelli rappresentano il primo fondamentale step.

Come realizzare una piega wavy

È in assoluto la più quotata. La piega mossa su capelli medi è ancora un hair trend inossidabile. La buona notizia è che fra tutte le tipologie, è sicuramente la più semplice da fare a casa. Ti spieghiamo tutti i modi in cui riprodurla con alcuni look ai quali ispirarti. Non hai voglia di cimentarti? Nessun problema: dai comunque uno sguardo agli hair style con piega mossa più belli e poi...prendi appuntamento dal tuo parrucchiere!

Piega mossa: come farla

Ecco quindi, i nostri tips su come fare una piega capelli medi mossa:

Con spazzola e phon: asciuga i capelli lasciandoli umidi e dividili in tre porzioni (una al centro e due laterali). Ti servirà una spazzola tonda intorno alla quale avvolgere le ciocche e poi asciugarle lentamente con il phon caldo (il consiglio in più: scegli un phon compatto e leggero perché è più facile da usare). Dopo aver passato spazzola + phon su tutta la chioma, crea volume usando una lacca (so Eighties!) oppure, più semplicemente...rovesciando la testa in giù e allargando le ciocche con l'aiuto delle mani. Semplice no?

Con la piastra: in questo caso i capelli devono essere perfettamente asciutti. Usa un termoprotettore: serve a proteggere le lunghezze dal calore dello styler. Ecco come passare la piastra. Dividi i capelli in varie ciocche. Partendo da qualche centimetro dalle radici (o da metà lunghezza, se desideri creare delle onde piatte) passa la piastra arrotolando le ciocche o ruotando lo styler verso l'esterno (dipende dal tipo di piastra) per poi aprile delicatamente.

Con i bigodini: il "metodo della nonna" che non fallisce mai, anche se è il più impegnativo in termini di ore da dedicare allo styling. Dividi i capelli in ciocche arrotolandole intorno a un bigodino e lascia in posa qualche ora. Puoi scegliere anche la versione più comoda in spugna (sono quelli che si annodano), da lasciare in posa tutta la notte.

Con le trecce: per un effetto più intenso, la treccia è anche la soluzione più easy e comoda. Basta creare delle trecce piccole dividendo la chioma in più parti e scioglierle al risveglio. Per un finish più morbido, puoi utilizzare una fascia per capelli avvolgendo le ciocche lungo il tessuto. Questa tecnica si presta molto di più su capelli lunghi, ma se hai un long bob conviene fare una prova.

Piega capelli medi lisci

Quasi tutti i capelli si prestano a questo tipo di piega, tranne quelli super ricci. Se vuoi realizzare una bella messa in piega liscia per capelli medi, prima parti da una haircare routine lisciante e disciplinante per avere capelli più docili, pettinabili e morbidi. Per un effetto liscio spaghetto, usa una spazzola piatta puntando il phon dall'alto verso il basso e poi passa una piastra lisciante. Anche in questo caso, non dimenticare di applicare un prodotto termoprotettivo. La piega capelli medi lisci può avere un effetto molto piatto, oppure potrà essere più voluminosa. Per un risultato più voluminoso, parti dall'asciugatura, che deve essere a testa in giù e accompagnata all'applicazione sulle radici di un prodotto volumizzante.

L'effetto sleek

Se vuoi realizzare una piega capelli medi lisci dal finish sleek – molto elegante e perfetta su bob e lob –, usa sempre uno shampoo lisciante (se hai la chioma mossa) e poi opta per una spazzola rotonda che va passata dalle radici fino alle punte. Se, invece, parti da una situazione di base con chiome lisce, ti basterà passare la piastra e applicare uno spray lucidante o qualche goccia di olio d'argan per un risultato automaticamente più lucido e setoso.

Piega capelli medi ricci

La piega riccia – discorso permanente a parte – è consigliata su capelli tendenzialmente ondulati e ricci. Come sempre, si parte dall'asciugatura che richiede un po' più di tempo (consigliatissimo uno prodotto modellante da usare all'inizio e alla fine dello styling). Per asciugare i capelli ricci, ti consigliamo di raccoglierli in un asciugamano di cotone e arrotolarli su loro stessi seguendo le onde naturali. Una volta umidi, i capelli vanno asciugati con il diffusore che è il prodotto fondamentale per capelli ricci al top. Il diffusore va rivolto verso l'alto e passato sulle chiome, appoggiando le ciocche sezione per sezione. Per creare un effetto volume alle radici, puoi usare uno spray ad hoc oppure asciugare i capelli a testa in giù.