U n taglio corto, a caschetto e non più lungo del mento: il Blunt Bob è un taglio sempre di tendenza. Ti farà girare la testa? Assolutamente sì. E, vista la linea rigorosa e le lunghezze mini, non potrebbe essere altrimenti: il Blunt Bob sta bene a tutti.

Si chiama Blunt Bob ed è il taglio (netto!) da dare ai capelli, se ami i cut geometrici. Un caschetto corto caratterizzato da una lunghezza non superiore al mento e, soprattutto, dall’assenza di scalature. Un taglio pari, netto e rigoroso, ispirato tanto agli anni 20 – e ai capelli delle Flapper Girls – quanto agli 90 e, in particolare, all’iconico taglio di Victoria Beckham (alias Posh Spice). Nonostante le proporzioni rigide, il Blunt Bob è un caschetto molto versatile, capace di valorizzare ogni forma del viso. L’effetto è fresco e sbarazzino, grintoso quanto basta grazie alle lunghezze portate rigorosamente pari e, ovviamente, non oltre il mento. L’abbinamento perfetto? Con una piega liscia e un colore pieno, lucente, per sottolineare le proporzioni geometriche di questo taglio di capelli, ma anche con la frangia. L’ideale per dimenticare definitivamente tagli asimmetrici e scalature, senza rimpianti.

Blunt Bob: a chi sta bene?

Il Blunt Bob è un taglio netto e lineare, generalmente realizzato con il rasoio. Nonostante il suo carattere geometrico e rigoroso, però, il caschetto blunt sta davvero bene a tutti. Il segreto, infatti, è armonizzare i dettagli del taglio alla forma del viso. Un volto ovale, ad esempio, viene valorizzato meglio da un Blunt Bob con riga centrale, mentre tratti netti e squadrati dovranno preferire un taglio con riga laterale, per alleggerire i lineamenti e creare una leggera asimmetria. Senza contare che il caschetto corto si abbina a tutti i tipi di capelli: particolarmente consigliato alle chiome fini che hanno bisogno di volume, sui capelli spessi diventa un taglio strutturato e dalle linee ben evidenti.

Come si porta il Blunt Bob?

Poco sopra il mento e liscissimo: il Blunt Bob rievoca lo stile retrò delle acconciature delle ballerine degli anni 20. Non mancano le varianti, ovviamente. Questo caschetto corto, infatti, può arricchirsi anche di morbide onde senza perdere il suo fascino rigoroso. L’ideale è creare delle flat waves che sottolineino le lunghezze pari e il taglio netto. Quanto alla tinta giusta, il Blunt Bob è perfetto in abbinamento a colori pieni, ma naturali. Dal castano cioccolato al platino, fino al nero corvino, l’importante è che il Blunt Bob sia lucido e con effetto glossy.

Caschetto corto: prendersene cura a casa

La chiave per interpretare al meglio il Blunt Bob è lo styling. Ecco perché, nell’arsenale dedicato alle cure casalinghe del caschetto corto più cool di sempre, non possono mancare shampoo e maschera idratante, da unire a prodotti con effetto lisciante. Per ottenere l’effetto lucido giusto, poi, l’alleato migliore è un olio per capelli lucidante, adatto a mantenere i capelli in piega e, contemporaneamente, eliminare l’effetto crespo.