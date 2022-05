Tendenza riga in mezzo: a quale forma del viso sta bene?

A nalisi, look e suggerimenti su una tendenza che piace da sempre, oggi forse più che mai. Se sei fan della riga in mezzo, questo è il pezzo che fa per te!

Si può parlare di tendenza riga in mezzo? Sì e no: più che una tendenza, la riga centrale è un classico che torna e ritorna a cadenza periodica. Nella prossima stagione, per esempio, la vedremo su tutti i tagli e le lunghezze. A ciò si aggiunge che c'è chi la porta da una vita e chi proprio non la regge. Molto dipende dalla forma del viso e dal tipo di capello.

Sicuramente i capelli lisci sono quelli che vi si sposano, così come si prestano a essere divisi in parte uguali tutti i tagli che superano il mento. Di sicuro la riga centrale è molto comoda, rientra infatti tra i modi più semplici e pratici di pettinarsi. Da capire è se sta bene a tutti. A proposito, a chi sta bene la riga in mezzo? Scopriamolo insieme nelle righe che seguono. In più, troverai tanti look per capire se fa al caso tuo.

A quale forma di viso sta bene la riga in mezzo?

Un dato da ricordare è che la riga in mezzo allunga la forma del viso e lo assottiglia. È adatta, quindi, ai visi piuttosto pieni, tondi, quadrati o ovali. Più che la forma del viso, però, bisogna considerare il fattore naso e fronte. La riga in mezzo evidenzia alcune caratteristiche del viso, soprattutto se "pronunciati". È appunto il caso del naso.

Proprio perché si pone al centro, quindi lungo la linea mediana del naso, la riga in mezzo può mettere in evidenza un naso importante o storto, con setto nasale deviato. Si tratta di un dettaglio che alcune persone potrebbero trovare irrilevante (in fondo, ci si affeziona ai propri "difetti"). Ma se il tuo naso non ti piace, sappi che dividere i capelli in una riga centrale è il miglior modo per esaltarlo! Stesso discorso se il naso è molto sottile o ellenico, caratterizzato cioè dall'attaccatura continua alla fronte, senza il tipico incavo che si forma sul dorso. Anche in questo caso, è meglio optare per la riga laterale. Viceversa, un naso largo trarrà giovamento dalla riga centrale, poiché ne risulterà assottigliato.

La riga in mezzo accentua il naso

Archiviato il capitolo naso, c'è quello sulla fronte. La riga in mezzo, si diceva, mette in evidenza le particolarità del viso. Se la fronte è molto, ma molto alta può risultare ancora più alta se esaltata dalla riga in mezzo. Il motivo? Crea un'illusione ottica che verticalizza ancor più la fronte. Al contrario, una fronte bassa, caratterizzata dall'attaccatura dei capelli molto vicina agli occhi, ridurrebbe ancor più il suo già piccolo spazio. L'ideale è quindi avere una fronte "regolare", né troppo spaziosa né troppo piccola.

...e gli zigomi

Oltre al naso e alla fronte, la riga in mezzo accentua gli zigomi, rendendoli più alti e pieni. In particolare, esalta la morbidezza degli zigomi già pieni, e aumenta il volume di quelli poco pronunciati. Per questo motivo, la riga in mezzo è adatta ai visi non troppo allungati. Non è una scelta vincente nemmeno per i visi eccessivamente triangolari, poiché rischierebbe di trasformare in un difetto quella che è una caratteristica peculiare molto interessante dei visi a cuore.

Elegante e discreta

La riga centrale super precisa emana un allure pulita e composta. I capelli sono divisi in due bande laterali che danno ordine anche alle capigliature più mosse e scompigliate. Così geometrica, è un tipo di riga che tende a funzionare meglio su visi più o meno simmetriche, ma può anche aiutare ad allungare le forme del viso più corte e larghe. Il motivo? La riga centrale conferisce un aspetto più snello. Se il mento è piccolo, la riga in mezzo riequilibrerà i lineamenti, poiché ammorbidirà la larghezza della parte superiore del viso. Meglio evitarla però, se il viso presenta dettagli un po' troppo asimmetrici come ad esempio un naso che tende verso un lato del viso.

Come fare la riga in mezzo

Non sempre la riga in mezzo può crearsi in modo naturale, ma va creata con il pettine. Come fare? Per creare una discriminatura centrale perfetta, pettina tutti i capelli all'indietro, servendoti di un pettine a denti larghi. In tal modo, ciascuno dei denti del pettine creerà già una divisione naturale. A questo punto, individua la parte più centrale possibile, e allinea i capelli da un lato e dall'altro a partire dalla riga. Se preferisci una riga in mezzo meno netta, potresti giocare con un leggero movimento a zig zag, utilizzando semplicemente le mani.

Riga in mezzo "imprecisa"

Per look più disimpegnati si può optare per una riga in mezzo non troppo perfetta, come quella proposta in alto. I capelli sono comunque divisi in due pati uguali ma seguono una linea più morbida.

Con frangia

La versatilità della riga in mezza la rende una pratica per tante acconciature e modi di portare i capelli, come appunto la frangia. Può essere, inoltre, un modo per dare ordine ai capelli scalati e con ciocche di lunghezze diverse.

Con la riga in mezzo si può giostrare l'acconciatura in base al tipo di occasione e umore. Ad esempio, si può portare un cerchietto per dare ancora più ordine, oppure rendere più morbida una ciocca dei capelli e lasciare più composta l'altra. Le opzioni sono davvero infinite!

Acconciature con riga in mezzo

Le acconciature con riga in mezza sono decisamente facili da realizzare. Si presta bene, inoltre, a onde romantiche o stile beach wave, trecce attaccate alla testa e stirature con gel.

Uno dei grandi vantaggio delle acconciature con riga centrale è il fatto che diano una sensazione di ordine, proprio indossandole. A differenza di altre acconciature, la riga in mezzo in genere tiene i capelli lontani dal viso, eliminando ogni eventuale rischio di fastidio dato dalle ciocche svolazzanti o incollate alla pelle. E poi, mostrare il viso così com'è, libero dai capelli, è un modo di acquistare fiducia, no?