P rotegge, disciplina, modella e combatte il crespo: queste le principali funzioni del termoprotettore. Se inserito nella hair routine, è capace di cambiare l'aspetto dei capelli, poiché evita che si sfibrino

Phon, piastra, ferro arricciante e spazzola lisciante: tutti questi styler generano calore che possono stressare la fibra del capello. Il termoprotettore serve proprio a proteggerla, evitando che si rovini.

Questo prodotto crea una pellicola protettiva attorno al capello che funziona come schermo filmante che protegge l'intera lunghezza dal calore. Adatto a capelli spessi, fini, normali, secchi e di tutte le lunghezze: basta dosare la quantità. Un suo utilizzo costante aiuta la hair routine, riducendo i danni delle temperature alte di asciugacapelli e piastre come capelli secchi, rovinati, disidratati, sfibrati e doppie punte.

Il termoprotettor, inoltre, rende i capelli più facili da pettinare, tenendo a bada l’effetto crespo, soprattutto in caso di capelli che tendono a disidratarsi.

Come si usa il termoprotettore

Il termoprotettore può essere usato sui capelli bagnati prima di asciugarli con il phon, o sui capelli asciutti prima di passare allo styling con la piastra. Ma, per essere sicure, è bene leggere sempre le istruzioni d'uso. Di solito i prodotti indicati per i capelli asciutti sono quelli a texture fine che si vaporizza tramite uno spray. Quelli adatti esclusivamente per i capelli bagnati, invece, possono avere una consistenza più lattiginosa, formulata per idratare il capello. Proprio perché sono più consistenti, ma pur sempre leggeri, questi termoprotettori non sono adatti all'applicazione sui capelli asciutti.

Varie tipologie di termoprotettore

Il prodotto protettivo dal calore va scelto in base alla tipologia di capello, cioè se fine o spesso. Va da sé che i prodotti più indicati per i capelli fini e sottili devono avere una texture super leggera da essere quasi invisibile. Si trovano sotto forma di spray da vaporizzare sui capelli bagnati o asciutti. I capelli più doppi, invece, possono usare prodotti più cremosi che hanno la doppia funzione di modellare le ciocche, facilitando lo styling. È il caso per esempio delle onde, beach waves o boccoli di tutti tipi.

Per proteggere i capelli dal calore di phon e piastra, si possono usare anche cristalli liquidi ai semi di lino, particolarmente utili per avvolgere i capelli da un film protettivo e, una volta asciutti, resistere all'umidità.

Termoprotettore: anche sui capelli corti?

Se per capelli corti intendiamo carrè e caschetti, il termoprotettore può essere tranquillamente usato senza paura di appesantire il capello. L'unica accortezza è di usare poche quantità e di scegliere una texture in spray.

I prodotti che proteggono i capelli del calore da provare

Nella gallery in basso, la nostra selezione di termoprotettori per capelli di tutte le tipologie: per capelli fini, spessi, mossi, lisci e ricci. Scegli il tuo.

