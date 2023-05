L’alternativa estiva al profumo: body mist e acque profumate 

C on la stagione calda che si avvicina, è ora di mettere da parte il nostro abituale profumo e di lasciarsi conquistare dalla leggerezza e dalla delicatezza delle acque profumate e dei body mist



Dalle formule super light, freschissime e facili da nebulizzare su tutto il corpo (capelli compresi), le acque profumate e i body mist sono l’alternativa ideale al classico profumo che usiamo durante il periodo invernale.

Formulate con delle gocce di essenze - dal 3 al 5% - acqua distillata, pochissimo alcol o nullo e talvolta arricchite con agenti idratanti, illuminanti e rinfrescanti proprio per far fronte al caldo, le acque profumate sono il passe-partout da avere sempre con sé per tutta l’estate per chiunque voglia profumare la propria pelle accaldata senza appesantirla.

la differenza tra profumo e acqua profumata

A differenza dei classici profumi che siamo soliti utilizzare per la maggior parte dell’anno, le acque profumate e i body mist si distinguono dagli Eau De Parfum e dalle Eau De Toilette proprio per la loro composizione più “tenue” e delicata. Le due formule infatti differiscono principalmente nella percentuale di sostanze profumate e nella quantità di alcool contenute all’interno: se nei profumi questa è maggiore - tra l’8 e il 20% di oli essenziali e tra l’80 e l'85% di alcol con pochissima acqua per gli Eau De Parfum e tra il 4 e l’8% di oli essenziali con una percentuale di 80/85% di alcol con poca acqua per gli Eau De Toilette - le acque profumate hanno una concentrazione molto bassa di sostanze profumate così come di alcol (se non addirittura inesistente). Questo le rende dunque delle fragranze leggere, adatte alla stagione estiva e ideali per essere vaporizzate anche più volte al giorno, perfino in spiaggia! Grazie agli attivi spesso abbinati alle formulazioni infatti i body mist hanno anche dei benefit riconducibili lontanamente alla skincare, che ci possono aiutare nel rigenerare la pelle o lenirla.

Infine, a differenza dei profumi, che a causa delle grandi quantità di alcol non possono essere indossati durante l’esposizione al sole, se non si vuole rischiare di macchiare la pelle, le acque profumate sono perfette anche sotto l’ombrellone così come durante una passeggiata sulla spiaggia o una bella gita in barca.

Come si usano le acque profumate

I loro utilizzi sono molteplici: si possono vaporizzare durante una giornata al mare per rimanere sempre profumati fra un bagno e l’altro, così come dopo la doccia per godere di un effetto energizzante abbinato a un bonus profumato, così come sui capelli ogni qualvolta sentiamo il bisogno di lasciare una scia odorosa al nostro cammino.

Ogni acqua infine può anche avere una “funzione” specifica: scegli note floreali come lavanda e fiori bianchi se hai bisogno di un po’ di relax oltre che di un buon profumo (sono ideali da spruzzare anche sui cuscini o sulle lenzuola prima di coricarsi) o ingredienti lenitivi come aloe vera o fico per dare sollievo a pelli irritate.

Ora non resta che scoprire un po’ di body mist e acque profumate da aggiungere al carrello in vista dell’estate.

