P erfetti per lasciare il segno, sono i profumi per capelli pensati per rinfrescare la chioma e aggiungere una delicata fragranza a 360 gradi

Le fragranze hanno sempre qualcosa da raccontare, sono un segno distintivo che ognuno sceglie in base ai propri gusti, al mood e ai ricordi che quell'odore sprigiona al primo passaggio. Sempre più importanti nel mondo delle bellezza, oggi tra eau de parfum, colonie, eau de toilet e non solo si aggiungono anche i profumi per capelli.

Pensati appositamente per rinfrescare le chioma o aggiungere un aroma delicato, questi prodotti non hanno nulla che fare con lo shampoo secco, che invece è pensato per assorbire il sebo in eccesso, ma sono un semplice vezzo di bellezza a cui nessuno dovrebbe mai rinunciare.

Ma oltre questo c'è molto di più: oltre a donare un nuovo aroma alla chioma, spesso questi profumi sono arricchiti da ingredienti nutrienti per il capello e aggiungono luminosità e lucidità anche alle chiome più denutrite e affaticate.

Come si mette il profumo per capelli?

Niente regole, solo passione. Applicare il profumo sui capelli è più facile di quel che si pensi: basta vaporizzarlo, a piacere, sulla chioma e lasciare che l'aroma scelto ti avvolga in un abbraccio confortevole. Attenzione a non esagerare, ma è bene ricordare che questi eau sono formulati attentamente per essere presenti, ma non invasivi.

Dal tabacco ai talcati passando per le fragranze più fresche e leggere per chi vuole vivere senza pensieri 365 giorni l'anno: qui la nostra selezione di must have per la tua chioma.

Gisou, Honey Infused Perfume

Le note floreali di questo profumo lasceranno una scia romantica al tuo passaggio. Oltre ad aggiungere un aroma inconfondibile, grazie a questo profumo i capelli riceveranno nutrimento e lucentezza grazie al miele contenuto al suo interno.

Mulac Cosmetics, Miss’t Berry

Con olio di mirtillo blu e cheratina vegetale di canapa e riso, questo profumo ha anche un'azione protettiva e ristrutturante. Un prodotto di grande successo, merito anche dell'aroma di gelsomino a cui si aggiungono note di legni, vaniglia e ambra bianca; un accordo avvolgente e inebriante.

OUAI Haircare, North Bondi

Chiudi gli occhi e respira a pieni polmoni l'aria della spiaggia più famosa di Sidney. Dolce e floreale, al suo interno Bergamotto, Limone Italiano, Rose di Maggio, Violetta e Muschio Bianco. Un viaggio sensoriale che ti incanterà.

Officina delle Essenze, Puro Fico

La tarda estate, i fichi che maturano e l'aroma delle foglie che inebria durante una passeggiata: note fresche e persistenti caratterizzano questo profumo dove l’odore verde e legnoso della foglia di fico si mixa all’indimenticabile dolcezza del suo succoso frutto.

Biofficina Toscana, Atmosfere Golose

Da portare sempre in borsa, questo profumo dolce e fruttato è l'ideale se ami le note fruttate e fresche: un vero protagonista dell'estate. Dentro anche una quota emolliente per non seccare le fibre.

Step Aboard, Cuoio di Thaon

Insolito e inaspettato: ispirato a Via Thaon di Revel a Milano, questo profumo è un mix di toni legnosi, cuoiate e con un fondo cipriato. Indossarlo riporterà alla mente le motociclette: da provare per ricredersi.

Diptyque, Profumo per capelli Ilio

Indossare il Mediterraneo è possibile e, il modo migliore possibile per farlo, è attraverso le fragranze che si ispirano a quest'area affascinante. Un vero e proprio omaggio con fico d'India, bergamotto e gelsomino a cui si aggiunge l'iris per addolcire l'accordo.

Beyouty, Nuances d’antan

Profumo di casa, di primo mattino, del caffè del buongiorno: questa fragranza ti avvolgerà con la sua dolcezza. La perfetta fragranza per iniziare il lunedì mattina senza abbandonare casa.

Byredo, Blanche

Capelli luminosi e rinfrescati grazie a questo profumo che riporta alla mente le lenzuola pulite e asciugate al sole. Morbido, avvolgente e intimo: un racconto personale che amerai indossare ogni giorno.

Balea, Sweet Paradise

Uno sfondo tropicale si materializza alla prima vaporizzazione di questo profumo: dolce, floreale e energico. Parla di estate e tramonti, da provare.